La révolution bretonne en marche : Adris dévoile deux nouveaux vélos électriques haute performance

La Bretagne n’en finit plus d’innover ! Le constructeur Breton Adris vient de frapper un grand coup en dévoilant deux nouveaux vélos à assistance électrique qui font bien plus que suivre la tendance : l’E-ENDURANCE pour la route et l’E-AVENTURE pour le gravel.

Cette « nouvelle génération d’E-Bikes » se distingue par une philosophie claire : l’assistance est là pour amplifier les sensations et la liberté du cycliste, pas pour les remplacer. Résultat ? Des machines ultra légères (moins de 12 kg pour la route, moins de 13 kg pour le gravel) au pilotage naturel, qui repoussent les limites de l’autonomie!

L’ultra Léger au cœur de la philosophie

La prouesse technique réside dans leur poids plume, rendu possible par une intégration exemplaire du système Mahle X20 GEN2, le plus léger et discret du marché, logé dans le moyeu arrière. Résultat : l’E-ENDURANCE affiche moins de 12 kg pour la route, tandis que l’E-AVENTURE, taillé pour le gravel, reste sous la barre des 13 kg. Des chiffres qui les rapprochent dangereusement des meilleurs vélos « musculaires » et balaient l’image d’engins lourds souvent collée aux e-bikes.

Une assistance intelligente et intuitive

Loin d’être une simple poussée brute, l’assistance de ces ADRIS fait preuve d’une redoutable finesse. Grâce à la fonction Smart Assist, pilotée par l’application Mahle SmartBike, la puissance délivrée s’ajuste en temps réel. Cela va selon le poids du cycliste, la pente et son style de pédalage. C’est une impulsion fluide et prédictive qui pense avec vous, pour une expérience de conduite incroyablement naturelle où l’électrique se fait oublier.

Un cadre carbone pensé pour la performance et le confort

La qualité du cadre carbone n’est pas en reste. ADRIS a réalisé un savant mélange de fibres. Il y a 65% de fibres T800. Cela assure une rigidité et une réactivité exemplaires dans les accélérations et les montées. Tandis que 35% de fibres T700 se chargent d’absorber les vibrations pour un confort optimal, même sur les routes dégradées ou les chemins de gravel les plus techniques.

L’autonomie, dernier rempart de la liberté

Pour couronner le tout, ces bolides bretons offrent une autonomie qui permet de véritablement voir grand. Avec plus de 120 km d’autonomie en usage normal, extensibles à 180 km grâce à la batterie additionnelle Mahle eX1 (en option), les longues escapades et les explorations ambitieuses deviennent la norme. Le tout dans un design épuré où la batterie est intégrée au cadre et le câblage parfaitement internalisé. C’est pour une élégance discrète qui fait honneur à la pureté des lignes du vélo. ADRIS ne propose pas simplement de nouveaux modèles, mais bien une redéfinition de l’e-bike de performance.

