Vélos électriques : O2feel renforce la production en France

O2feel, spécialiste des vélos à assistance électrique (VAE), intensifie sa stratégie de production locale. L’entreprise rapatrie une partie significative de son assemblage en France, en collaboration avec Arcade Cycles. Cela renforce son rôle dans la mobilité durable.

Un ancrage local pour une production responsable

Depuis sa création en 2009 à Amiens par Grégoire Brunet et Jean Bataille, O2feel s’est imposée comme un acteur clé du secteur des VAE. L’entreprise a vendu plus de 120 000 vélos et sa production annuelle oscille entre 15 000 et 20 000 unités. Elle poursuit ainsi son ambition de relocalisation industrielle. En 2021, O2feel avait ouvert une unité de production à Wambrechies, dans le Nord. Aujourd’hui, elle annonce le rapatriement de l’assemblage de ses produits premium et de ses nouvelles gammes à la Roche-sur-Yon, en partenariat avec Arcade Cycles. Cette démarche vise à assembler 50 % des vélos O2feel en France. Elle permet ainsi de réduire l’empreinte carbone liée au transport des produits finis et de soutenir l’économie régionale. Selon O2feel, cet effort s’inscrit dans une volonté de dynamiser le secteur cycliste français. Il répond également aux besoins croissants en solutions de mobilité douce.

Une alliance stratégique avec Arcade Cycles

Je remarque que la collaboration entre O2feel et Arcade Cycles est un levier important pour ce projet. Arcade Cycles, reconnu pour son expertise dans l’industrie cycliste, apporte des compétences essentielles à la qualité et à la compétitivité des produits O2feel. Ce partenariat ambitionne de faire de la France un pôle majeur dans l’industrie du vélo électrique, un secteur en pleine expansion. Cette alliance permet non seulement de répondre aux exigences du marché en matière de durabilité et de performance, mais aussi de renforcer l’économie circulaire. O2feel intègre les savoir-faire locaux et crée des emplois régionaux. Cela contribue activement à la transition écologique et au développement économique.

O2feel, un modèle durable et innovant

L’engagement d’O2feel en faveur de la production locale illustre une vision claire : conjuguer innovation, qualité et responsabilité environnementale. L’entreprise limite son empreinte carbone et investit dans des partenariats stratégiques. Elle montre ainsi qu’il est possible d’allier compétitivité et durabilité. À travers ces initiatives, O2feel s’inscrit comme un acteur incontournable de la mobilité de demain. L’entreprise soutient une réindustrialisation du secteur cycliste en France et répond aux attentes des consommateurs en quête de produits éthiques et performants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.