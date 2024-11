Cette marque relocalise la production de ses vélos électriques en France !

La marque française O2feel a décidé de relocaliser une partie de sa production de vélos électriques en France. Le constructeur assemble désormais certains de ses modèles dans une nouvelle usine située à La Roche-sur-Yon, dans la Vendée. Cette initiative vise à renforcer son image de marque tout en répondant à la demande croissante de produits locaux et durables.

Les vélos électriques O2feel, une production relocalisée

O2feel, bien connue dans l’univers des vélos électriques, a écoulé plus de 120 000 unités depuis sa création en 2009. Jusqu’à présent, le fabricant français faisait assembler ses vélos à l’étranger. Cette relocalisation marque néanmoins un tournant. Elle a décidé de ramener la production sur le sol français et s’est associée à Arcade Cycles. Ce dernier est un des acteurs majeurs du secteur.

Ainsi, O2feel a ouvert une usine flambant neuve en janvier 2024 à La Roche-sur-Yon pour y concevoir ses vélos électriques. La marque a équipé sa nouvelle firme d’une technologie de pointe. Cela inclut un atelier de peinture en poudre et deux lignes d’assemblage modernes. Cette unité a pour objectif de produire jusqu’à 120 000 modèles en une année d’ici 2030. Un chiffre ambitieux qui témoigne des grandes aspirations du fabricant de vélos français.

Une transition progressive pour un avenir durable

Le processus de relocalisation est en cours, mais il est encore loin d’être achevé. À ce jour, l’usine vendéenne n’assemble encore que le modèle de vélo cargo électrique O2feel Equo. Naturellement, l’entreprise prévoit d’étendre progressivement cette production à d’autres modèles. Parmi ceux qu’elle convoite, on compte le vélo pliant innovant et un cargo compact multifonction.

En tout cas, cette relocalisation permet à O2feel de garantir la qualité de ses vélos électriques. Par la même occasion, la marque crée des emplois locaux et réduit l’empreinte carbone liée à la fabrication. D’ailleurs, O2feel avait déjà franchi une étape importante en 2024 en produisant ses batteries en France, avec une garantie de 4 ans. Grâce à ces initiatives, le constructeur fait d’une pierre deux coups. Il fidélise ses clients et fait un pas de plus vers l’indépendance, l’innovation et la durabilité.

