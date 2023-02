Ces vélos électriques français auront désormais une garantie sans pareil sur la batterie !

O2Feel, cette marque français, prolonge de 4 ans la garantie des batteries qui équipent ses vélos électriques. Équivalant à 40.000 km, cette durée est une offre jamais vue du secteur.

Avant de choisir un vélo électrique, il faut tenir compte de sa garantie, un argument à ne pas négliger. Si la plupart des constructeurs français annoncent 2 ans de garantie, O2feel propose une offre supérieure. Sa formule intitulée O2feel Protect, s’étend sur 40 000 km. Elle couvre tous les modèles commercialisés par la société depuis janvier 2023. Les utilisateurs doivent enregistrer sur le site du fabricant leur vélo sous 30 jours après son achat pour en profiter.

Batterie réparable et une garantie étendue, les incontournables du fabricant de vélo électrique français

Le lancement de son offre de garantie supérieure s’explique, pour la marque O2feel, par une maîtrise parfaite des diverses briques technologiques, en particulier celle de la batterie. Ce fabricant a en effet récupéré cette compétence depuis 2019 en interne. De plus, il fournit même à sa clientèle un système de diagnostique et d’équilibrage permettant aux vélos électriques de bénéficier d’une batterie plus performante.

Outre cette garantie, le constructeur français, pour mieux maîtriser ses coûts d’après-vente, bénéficie d’un savoir-faire unique en matière de réparation de vélo électrique. Si la majorité des marques recourent à des échanges classiques, O2feel a mis en place une chaîne de reconditionnement spécifique dans son usine de Lille.

Elle indique qu’environ 90% de ses batteries ont été réparées dans ses ateliers lillois. Ces dernières repartent avec une puissance équivalente à celle d’une batterie neuve.

O2feel : une marque de VAE de référence à Lille

Depuis sa création en 2009, O2feel est reconnu pour son expertise et son savoir-faire dans la conception de vélos à assistance électrique.

Créateur d’un design unique en son genre, cette marque assure le montage de ses produits en France à partir de son usine dans la région métropolitaine de Lille. Elle est disponible dans la plupart des enseignes de distribution spécialisées, mais aussi à l’international. Par ailleurs, elle se place comme un acteur de référence du vélo électrique en France.

O2Feel : autonomie de sa gamme de batteries

LAB O2feel a conçu et développé depuis 2019 des batteries lithium en partenariat avec Shimano, le leader des équipements pour vélos électriques. D’ailleurs, cette collaboration a permis de créer une synergie parfaite entre le moteur et la batterie O2feel. Tous les vélos électriques s’équipent par ailleurs d’une motorisation Shimano. Il s’agit d’un moteur high-tech adapté à tous les modes de déplacement. En développant lui-même ses batteries, le fabricant français a pu l’intégrer discrètement dans le cadre ou sous la selle du vélo électrique.

Outre une garantie XXL, la batterie O2Feel bénéficie d’un module BMS. Ce dernier contrôle la chaleur de la batterie et régulant sa température, sa capacité de décharge afin de préserver sa performance

Ces batteries issues de la technologie automobile se caractérisent par un format cellulaire 21 700 au lithium. Ce dernier offre la possibilité de concentrer plus d’énergie que la version précédente. Ces batteries bénéficient d’un montage alvéolaire (modèle 3D) garantissant un très haut niveau de fiabilité. En raison des caractéristiques uniques, la batterie bénéficie d’une autonomie exceptionnelle.