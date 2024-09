Anod Hybrid : un vélo électrique français à batterie ultra-compacte

Avec l’Anod Hybrid, la marque française Anod propose un vélo électrique inédit, idéal pour les fêtes de fin d’année. Conçu et assemblé en Vendée, ce modèle se distingue par sa batterie ultra-compacte, une première sur le marché. L’innovation promet de simplifier les déplacements urbains grâce à un design léger et une technologie de pointe.

Un cadeau idéal pour Noël

À l’approche des fêtes, Anod dévoile l’Anod Hybrid, un vélo électrique hybride unique en son genre. Avec sa batterie de seulement 650 grammes, de la taille d’un livre de poche, ce modèle offre une alternative pratique et écologique pour les déplacements en ville. La batterie est cinq fois moins lourde que celles des modèles traditionnels. Elle se glisse facilement dans une poche ou un sac à main pour faciliter son transport et sa recharge.

Rechargeable en 1h30 via un câble USB-C standard, l’Anod Hybrid est conçu pour s’adapter au mode de vie des citadins. Grâce à une technologie de récupération d’énergie au freinage, inspirée des voitures hybrides, il offre entre 25 et 50 km d’autonomie selon le niveau d’assistance choisi. Cela rend ce vélo particulièrement adapté pour les trajets quotidiens. De plus, cette innovation utilise six fois moins de lithium que les batteries traditionnelle. Cela s’inscrit dans une démarche écologique durable.

Un vélo conçu et assemblé en France

L’Anod Hybrid est entièrement conçu et assemblé en France, entre Paris et la Vendée. Cela qui garantit une qualité de fabrication optimale. La marque met en avant le savoir-faire français. Elle opte ainsi pour des composants de haute qualité. Courroie carbone, selle SPM Italia et freins à disque assurent performance et confort.

Le design épuré de l’Anod Hybrid allie esthétisme et fonctionnalité. « Nous avons voulu créer un vélo électrique qui répond aux attentes des utilisateurs urbains tout en proposant un produit écoresponsable », explique l’équipe d’Anod. La production locale permet également de réduire l’empreinte carbone du produit, une priorité pour la marque.

En plus de ses performances techniques, le vélo est équipé d’un système de tracking GPS pour permettre aux utilisateurs de le localiser en cas de perte ou de vol. Cela en fait un choix sécurisé pour les cyclistes qui souhaitent investir dans un produit durable et fiable.

Une révolution technologique sur le marché des vélos électriques

Anod a pour ambition de bouleverser le marché du vélo électrique avec ce modèle innovant. La batterie ultra-compacte représente une avancée technologique majeure. Elle répond à un problème récurrent des utilisateurs : le poids et l’encombrement de la batterie. Avec une solution cinq fois plus légère, Anod espère séduire un public large, des cyclistes urbains aux amateurs de nouvelles technologies.

Avec un prix de 3499 €, l’Anod Hybrid se positionne sur le segment premium. Ce tarif, justifié par l’innovation et la qualité des composants, en fait un produit de choix pour ceux qui recherchent un vélo performant et élégant. « L’Anod Hybrid incarne l’avenir du vélo électrique : léger, puissant et respectueux de l’environnement », précise le communiqué de presse.

La campagne de précommandes est déjà ouverte sur le site officiel de la marque, offrant aux consommateurs l’opportunité de recevoir ce vélo unique dès sa sortie. Anod espère ainsi imposer l’Anod Hybrid comme le cadeau incontournable de Noël pour tous les passionnés de mobilité douce.

