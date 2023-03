Acer exhibe son premier vélo électrique bourré d’IA

On ne s’attendrait pas à ce qu’Acer, spécialisé dans le matériel informatique et l’électronique, lance son vélo électrique. Pourtant, cette entreprise taïwanaise a fait son entrée sur un marché très concurrentiel en proposant ebii, un modèle intelligent.

Quand on entend le nom Acer, on pense d’abord aux PC, aux ordinateurs portables ou aux périphériques. Le vélo électrique ebii a été conçu pour les déplacements urbains. Sa principale caractéristique concerne son boîtier de commande équipé d’une intelligence artificielle. Celui-ci enregistre les habitudes et les conditions de conduite de l’utilisateur afin d’alterner l’assistance du moteur et les changements de vitesse. Bien entendu, d’autres caractéristiques innovantes feront du vélo électrique d’Acer une proposition gagnante.

Acer compte également s’imposer sur le marché des vélos électriques

À première vue, l’Acer ebii ressemble à un vélo électrique pliant classique, mais ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un vélo intelligent pour la ville, contrôlé par l’IA, censé rendre les courts trajets plus confortables. Le vélo s’appuie sur un design simple et futuriste avec des bords clairs et une entrée plate. Voilà pourquoi l’ebii convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Par ailleurs, ce vélo électrique comporte une fourche avant unilatérale, destinée à assurer une conduite encore plus souple et plus contrôlée.

Pesant environ 16 kilogrammes, l’Acer ebii est alimenté par un moteur à moyeu de 250 watts. Ce dernier offre un couple de 40 Nm et une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h.

Plus encore, ce cadre chic abrite une batterie de grande capacité. Le fabricant promet une autonomie de 110 km avec une charge de 460 Wh. Comme l’Acer ebii est destiné à la ville – et surtout au travail à domicile – cette autonomie devrait être plus que suffisante. En outre, la batterie amovible peut également être utilisée comme batterie externe pour les ordinateurs portables, les smartphones, etc. C’est astucieux. Le fabricant annonce un temps de charge de 2,5 heures.

Ebii : un modèle plus intelligent

L’ebii se distingue par son utilisation de l’intelligence artificielle. En effet, la technologie ebiiAssist offre une expérience de conduite optimale et personnalisée. Elle permet d’adapter la puissance de pédalage et le niveau d’assistance de l’utilisateur en fonction des conditions d’utilisation du vélo.

Une application mobile ebiiGO accompagne ce vélo électrique d’Acer. Celle-ci permet aux utilisateurs de surveiller l’état de la batterie, de recommander des itinéraires, de déverrouiller et de verrouiller le vélo. L’ebii intègre également une alarme.

La présence de capteurs permettant de minimiser les conséquences des accidents est également intéressante. En gros, le principe consiste à ce que le vélo puisse avertir l’utilisateur que quelqu’un s’approche trop près de lui, afin qu’il puisse se préparer un peu mieux.

Il reste à voir si cela fonctionne bien dans la pratique. En outre, le vélo se verrouille automatiquement pour qu’il ne puisse pas être déplacé par des personnes non autorisées et offre un suivi GPS.

On ne sait pas encore quand et à quel prix l’Acer ebii sera commercialisé. Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel d’Acer.