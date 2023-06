WWDC : L’Apple Watch Ultra détruit Garmin avec ces fonctionnalités !

Durant la conférence WWDC 2023, Apple a présenté de nouveaux produits qui ont suscité l’engouement des utilisateurs. Par ailleurs, la pomme a également mis en avant l’arrivée d’une nouvelle version de WatchOS : WatchOS 10. Grâce à cette mise à jour, de nouvelles fonctionnalités majeures ont vu le jour. En outre, la firme de Silicone Valley tend à dominer le marché des montres connectées dédiées aux sorties en plein air. En effet, l’Apple Watch Ultra détruira Garmin avec ces toutes nouvelles fonctions inédites sur leurs tocantes.

Des cartes topographiques détaillées et incluses dans l’application « Plans »

Parmi ces innovations, des cartes topographiques couvrant tout le pays ont été présentées. Elles fournissent des informations détaillées sur les sentiers, notamment l’ombrage des collines, l’altitude, les niveaux de difficulté et les points d’intérêt.

Ces cartes pourraient surprendre les amateurs de course en sentier, les randonneurs et les passionnés d’activités de plein air. Contrairement aux appareils Garmin, l’Apple Watch Ultra propose ces cartes directement dans son application « Plans ». De plus, elles sont fournies sans frais supplémentaires.

Par ailleurs, lors de la présentation, Apple a laissé entendre que d’autres pays bénéficieront également de ces fonctionnalités.

Une vue en 3D de la boussole et des fonctionnalités avancées

Une autre fonctionnalité intéressante est la vue en 3D de la complication de la boussole. En plus d’afficher votre parcours en altitude, indiquant à quel point vous avez grimpé ou descendu. Elle propose des points de passage générés automatiquement.

Ces points sont basés sur le meilleur endroit pour passer un appel téléphonique. Ils vous guident pour revenir à cet endroit en cas de besoin. Vous pouvez même appeler vos proches et leur raconter fièrement la distance que vous avez parcourue ce jour-là.

Associée à la boussole avancée, au baromètre et au GPS double fréquence précis de l’Apple Watch Ultra, cette fonctionnalité en fait un outil précieux pour les orienteurs de nuit. De plus, elle est renforcée par la sirène assourdissante de l’Ultra, sa durabilité, son mode nuit et sa longue autonomie de batterie.

En outre, l’Apple Watch Ultra surplombe Garmin de loin grâce à l’association de toutes ces technologies. On devrait donc s’attendre à voir les stocks de l’Ultra baissé à vue d’œil d’ici peu.

WatchOS 10 combiné à l’Apple Watch Ultra, Garmin pris en tenaille

Bien que l’Huawei Watch Ultimate possède le mode Expédition, elle ne peut pas rivaliser avec l’Apple Watch Ultra. Aussi, Garmin est assez instable et pour en tirer le meilleur parti, il faut acheter les fonctionnalités tierces. Grâce à l’arrivée de WatchOS 10, l’Apple Watch Ultra sera sans doute l’un des choix privilégiés des randonneurs du monde entier.