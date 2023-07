Vous devenez chauve ? Cet appareil faire repousser les cheveux en 6 mois

Une start-up allemande vient de dévoiler niostem, le premier accessoire intelligent capable de stimuler la pousse des cheveux et de combattre la calvitie. Il s’agit d’un casque à poser tout simplement sur la tête. Il est doté d’un procédé totalement naturel et garantit de bons résultats pour faire repousser les cheveux chauves.

Niostem est un casque moderne et futuriste développé par Carlos Chacón-Martínez et Emil Aliev. Les deux co-fondateurs de la start-up allemande spécialisée dans la santé et le bien-être.



Carlos est un docteur spécialisé en médecine régénérative et en cellules souches capillaires. Tandis qu’Emil est un entrepreneur réputé dans le domaine du bien-être et de la santé. Leur objectif est de mettre fin à la calvitie, un problème redouté par la plupart des hommes à travers le monde.

Facilité d’utilisation du casque Niostem

Le casque Niostem est très facile à utiliser. Pour ce faire, il vous suffit de le poser sur votre tête pendant seulement 30 minutes par jour. Ainsi, vous pouvez combattre la calvitie et faire repousser vos cheveux chauves.

Pendant ce temps, vous pouvez vaquer à vos activités habituelles. Par exemple, faire le ménage, regarder la télévision, lire un livre, cuisiner ou travailler sur l’ordinateur. Veillez simplement à éviter les mouvements brusques. Mais aussi, de faire tomber le casque de votre tête pendant la séance de pousse capillaire.

La technologie non invasive de Niostem

Le casque qui fait repousser les cheveux chauves utilise une technologie non invasive qui ne cause aucune gêne pendant son utilisation. Cette technologie repose sur des électrodes intégrées dans ce dernier.

Celles-ci envoient de minuscules impulsions électriques sur votre cuir chevelu. Ainsi, elles stimulent la pousse des cheveux et préviennent la calvitie. Ces impulsions électriques sont quasiment imperceptibles et ne provoquent aucun effet secondaire.

La stimulation électrique renforce vos cheveux existants et évite leur chute. Parallèlement, la stimulation bio-électrique favorise la croissance de vos cheveux déjà présents.

Des résultats prometteurs après plusieurs mois d’utilisation

Après plusieurs mois d’utilisation régulière, le casque Niostem peut stimuler l’ensemble des cellules de votre cuir chevelu. En conséquence, cela favorise la repousse des cheveux chauves.

Cependant, il est important de noter que ce casque n’est pas un produit miraculeux. Il ne permet pas de faire repousser les cheveux sur un crâne chauve depuis des années. Il est recommandé pour les calvities modérées ou récentes. Si vous avez une calvitie avancée, il est préférable d’explorer d’autres traitements.

Suivi de traitement et témoignages

Le suivi du traitement avec le casque Niostem est de qualité et les résultats sont très prometteurs. Une application dédiée permet de suivre vos progrès et l’évolution de votre chevelure.

La start-up allemande a testé le casque et sa technologie sur une vingtaine d’utilisateurs. Tous ont constaté une bonne repousse des cheveux chauves après trois à six mois de traitement.

Un traitement novateur et accessible

Ce casque se présente comme un traitement novateur dans la lutte contre la perte de cheveux. Il est non invasif, facile à utiliser et ne provoque aucun effet secondaire. Si cette technologie vous intéresse, le casque est déjà en vente aux alentours de 1000 euros.