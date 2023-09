Vous adorerez de cette nouvelle fonctionnalité des iPhone 15 !

Les iPhone 15 arrivent avec de très belles surprises dont une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire à beaucoup ! Il s’agit d’un petit bouton programmable qui offre un champ de possibilités très vaste. Il ne s’agit entre autres que du fameux bouton « Action » qu’on retrouve sur les Apple Watch Ultra !

Une mise à niveau matériel simple, mais puissante

Ce bouton est peut-être simple, mais il représente une mise à niveau matérielle majeure. Il n’est qu’un bouton, sans technologie avancée apparente, mais il permet d’utiliser l’iPhone de manière nouvelle. Apple l’a présenté lors de l’annonce de l’iPhone 15 Pro. Les critiques l’ont salué, mais son potentiel s’est révélé une fois les utilisateurs en possession de l’iPhone.

Cette nouvelle fonctionnalité sur l’iPhone 15 Pro remplace l’interrupteur de silence. Dans les paramètres, vous pouvez configurer d’autres fonctions, comme allumer la lampe de poche ou lancer l’appareil photo.

Cependant, sa véritable puissance émerge avec l’application Raccourcis programmables d’Apple. Vous pouvez alors réaliser presque tout ce que vous imaginez de manière rapide et pratique.

La personnalisation avancée avec l’application raccourcis

L’application propose des raccourcis simples, mais la personnalisation devient intéressante. Cette nouvelle fonctionnalité sur les iPhone 15 Pro peut afficher un menu de raccourcis personnalisés. Il peut réagir à l’emplacement, à l’heure ou à l’orientation. Votre imagination est la limite, bien que la programmation puisse être fastidieuse.

Des exemples de raccourcis

Pour exploiter cette nouvelle fonctionnalité sur les iPhone 15 Pro, nous avons testé différents types de configuration du bouton Action. Par exemple, des raccourcis pour changer les paramètres de sonnerie, allumer la lampe, ajouter des tâches, créer des événements, etc.

Si vous avez quelques difficultés pour faire les paramétrages, vous pourrez facilement en trouver sur YouTube ou sur des forums. Aussi bien, de nombreuses personnes aident également sur les réseaux sociaux.

Les améliorations possibles

Apple pourrait améliorer le bouton en autorisant des actions en simple pression ou double pression. La programmation peut être complexe et boguée. Il est conseillé de travailler sur un Mac et de synchroniser avec iCloud. Les iPhone 15 Pro Max pourraient bénéficier d’un bouton placé plus bas.

La révolution de l’utilisation de l’iPhone

Malgré les limitations, cette nouvelle fonctionnalité sur les iPhone 15 révolutionne leurs modes d’utilisation. En effet, il est plus rapide, fiable et pratique que les widgets ou les paramètres d’accessibilité. En outre, il fait de l’iPhone un véritable outil qui peut répondre très rapidement à vos besoins.

Le bouton Action : Une avancée majeure

Cette nouvelle fonctionnalité sur les iPhone 15 peut être assimilée aux Face ID, Apple Pay et l’enregistrement vidéo. Dans le futur, elle pourrait donc représenter un élément phare des prochains iPad ou autres produits Apple.