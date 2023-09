iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : voici les plus grandes différences

Mardi, lors de son événement Wonderlust, Apple a dévoilé la dernière série d’iPhone ainsi que des mises à jour de l’Apple Watch. L’iPhone 15 vs l’iPhone 15 Pro se font désormais face. Et ces smartphones de dernière génération envoient du lourd.

Sur les modèles de l’année dernière, le nouvel îlot dynamique était le principal élément qui permettait de différencier l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Or, cette fonctionnalité a maintenant été intégrée à l’iPhone 15. Quant à sa version Pro, voici ce qu’il en est.

L’écran de l’iPhone 15 vs. 15 Pro

L’iPhone 15 standard et sa version Pro sont tous deux dotés d’un écran de même taille. Il s’agit d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces affichant une résolution de 2 556 x 1 179 pixels.

Sauf que l’écran du Pro est toutefois doté de la technologie ProMotion. Son taux de rafraîchissement variable est entre 10 et 120 Hz. Ce qui signifie que l’image est nettement plus fluide par rapport à l’iPhone 15 standard dont la fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz. Quand l’utilisateur regarde des vidéos, joue à des jeux ou fait défiler des pages web il n’y a aucune latence. Et si vous ne regardez pas YouTube ou que vous n’êtes pas en plein game, l’iPhone 15 Pro réduit son taux de rafraîchissement pour préserver l’autonomie de la batterie. Puis, l’iPhone 15 Pro dispose d’un écran en mode « always on », pas l’iPhone 15.

Les boîtiers de ces deux modèles

Sinon, l’iPhone 15 vs l’iPhone 15 Pro présentent des différences en termes de boîtiers. Celui de l’iPhone 15 standard est en aluminium et son dos est en verre coloré. Tandis que celui de l’iPhone 15 Pro est fabriqué en titane et il est doté d’un dos en verre mat texturé.

Parmi ces deux smartphones l’iPhone 15 est donc légèrement plus grand mais plus léger (171 g) que l’iPhone 15 Pro (187 g). Puis, une dernière différence entre les deux boîtiers est l’introduction du bouton Action sur l’iPhone 15 Pro. Il remplace le bouton mute qui se trouve toujours sur le côté de l’iPhone 15.

Une différence notable entre l’appareil photo de l’iPhone 15 vs. 15 Pro

Pour suivre, comme pour les gammes précédentes de smartphones Apple, l’iPhone 15 est doté de deux objectifs au dos pour prendre des photos ou des vidéos. Or, l’iPhone 15 Pro en possède trois. Mais, hormis cela, la technologie qui anime ces caméras est la même.

Les deux caméras possèdent respectivement un objectif large de 48 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Et le troisième téléobjectif de 12 mégapixels de l’iPhone 15 Pro est doté d’un zoom optique 3x qui vous permet de vous rapprocher de votre sujet. Puis, les deux modèles prennent en charge le mode nuit, mais seul l’iPhone 15 Pro permet de prendre des photos en mode nuit en mode portrait.

Quelques spécificités en matière de vitesses USB-C

Enfin, les deux nouveaux modèles de smartphones Apple introduisent la recharge USB-C. Un câble USB-C 2 pourvoyant une vitesse de charge de 480 Mbps est livré gratuitement. Et cela, si l’acheteur prend l’un ou l’autre des deux modèles. Mais le client doit lui-même se procurer un câble USB-C 3 pour l’iPhone 15 Pro. Cela, s’il veut profiter d’une charge ultrarapide de 10 Gbps.