Téléphone, TV et enceinte connectée vous espionnent selon ce rapport

Utopie ou réalité, les TV et téléphone nous espionnent ? La réponse à ce sujet brûlant qui peut faire trembler plus d’un dans ce qui suit !

Des révélations choquantes nous ont permis de comprendre que les enceintes connectées tels que les TV et téléphone nous espionnent. Est-ce que cela représente un danger à notre liberté individuelle ou encore notre sécurité ? En effet, des études ont permis de mettre au grand jour que les enceintes connectées peuvent potentiellement nous surveiller de plusieurs manières.

Elles peuvent gérer simultanément plusieurs clients connectés sur chaque canal, quel que soit le type d’appareil ou de trafic. De plus, toute personne ayant physiquement accès à l’enceinte connectée peut lui demander des informations sans restriction, ce qui soulève des préoccupations en matière de vie privée. Il est donc important de prendre en considération ces risques potentiels liés à la vie privée lors de l’utilisation des enceintes connectées.

Quelles sont les données que ces enceintes connectées : TV et téléphone peuvent espionner ?

Les enceintes connectées peuvent collecter divers types de données, notamment :

Les programmes regardés, qu’il s’agisse de chaînes classiques ou de services de vidéo à la demande.

Les autres objets connectés au réseau domestique, tels que des enceintes, des ordinateurs, des consoles de jeux, etc.

Les personnes qui utilisent la télévision.

Des données anonymes peuvent également être collectées et partagées.

Des données telles que les préférences musicales ou la bande son du foyer peuvent être collectées sans que l’utilisateur en ait conscience.

Les enceintes connectées telles que les TV et téléphone espionnent ces données afin de les utiliser de différentes manières. Par exemple, si vous utilisez des fonctionnalités de contrôle vocal telles que Sonos Voice Control, Amazon Alexa ou Google Assistant, les collectes ont pour but d’améliorer l’expérience utilisateur. De plus, ces données peuvent renforcer l’efficacité des services proposés, comme c’est le cas avec les enceintes JBL LINK 10, 20, 300 et 500.

Ces dernières collectent uniquement des données servant à renforcer l’efficacité de Google. Il est important de noter que ces données peuvent être exploitées pour diverses finalités. Parmi les plus importantes, il faut noter l’amélioration des services proposées. Ces données serviront également à comprendre les préférences des utilisateurs. Sans oublier un potentiel ciblage publicitaire.

Pour éviter que votre TV et téléphone vous espionnent, plusieurs mesures peuvent être prises. Par exemple, certaines entreprises stockent une partie des données en local sur l’appareil lui-même, plutôt que sur des serveurs distants. Cela permet de limiter l’exposition des données. En même temps, il est recommandé de modifier les mots de passe par défaut des objets connectés pour éviter que d’autres personnes puissent s’y connecter.

Assurez-vous de vous informer sur les caractéristiques de l’appareil et son fonctionnement. Vérifiez ses interactions avec d’autres appareils électroniques et les données collectées lors de son utilisation avant de l’acheter. Et pour finir, prenez le temps de consulter les politiques de confidentialité et de sécurité des fabricants. Vous pourrez ainsi comprendre comment ils protègent les données collectées par les enceintes connectées.