Pratique ou non, voici la première trottinette électrique gonflable au monde

Cela peut sembler étrange mais la première trottinette électrique gonflable a été créée. C'est une invention qui fait parler d'elle.

Est-ce une simple lubie transformée en réalité ou un projet d'envergure pouvant avoir un impact dans le secteur de la micro-mobilité ? Voici de quoi il retourne.

Les trottinettes électriques gonflables, l'avenir des déplacements urbains ?

Les trottinettes électriques pliables existent déjà depuis un bout de temps. Mais essayez d'imaginer un tel engin que vous pouvez emmener partout vu qu'il a la portabilité d'un sac à dos. C'est un produit qui a effectivement vu le jour et qui se nomme Poimoi.

C'est une création qui suscite autant la curiosité que le scepticisme, car il s'agit de la première trottinette électrique gonflable au monde.

Conçue par des ingénieurs venant de l'Université de Tokyo, cette invention se caractérise par le fait qu'elle peut être gonflée et dégonflé en quelques minutes. Et en réel, ce véhicule pèse 2 kg et il se range facilement dans un sac à dos.

Une trottinette électrique gonflable ayant un bon impact environnemental ?

Concrètement, c'est grâce au polyuréthane thermoplastique dont cette trottinette électrique est faite qu'elle peut être gonflée. C'est un super matériau en TPU. Il permet de rendre l'ensemble à la fois léger et résistant. Il est assez durable. Ce qui contribue à rendre cet engin assez écologique.

En fonction, cette trottinette peut atteindre une vitesse de 15 km/h. Et elle dispose d'une autonomie de 90 minutes. Dans sa globalité, il s'agit d'une vraie prouesse technologique. Cependant, cette invention soulève des questions sur sa praticité réelle.

Une invention utile ou non ?

La trottinette électrique gonflable Poimoi est portable. C'est son principal atout. Vous n'aurez plus de soucis en termes de transport et de place si vous devez prendre le bus, le train et la trottinette dans la même journée.

Plus besoin de s'en faire pour les tracas de transport. Cette trottinette peut être mise dans un sac, une fois dégonflé. Puis, lors du gonflage, elle peut s'adapter à votre morphologie et votre manière de conduire.

Néanmoins, son aspect peut attirer l'attention du public. Soit les gens sont réjouis ou perplexes. Par contre, la question de la sécurité reste un point sensible.

Le Poimoi est-il une vraie solution de transport ?

Pour de nombreuses personnes, cette trottinette électrique gonflable n'est qu'un gadget de plus dans l'industrie des transports. Sinon, certaines personnes voient en la Poimoi une solution idéale pour les petits trajets en ville. Vu sa taille, ce serait un engin parfait qui permettrait de désengorger la circulation et réduire les émissions de CO2.

Comme il existe déjà plusieurs modèles de trottinettes électriques sur le marché, l'ajout de celle-ci peut sembler superflu. Nonobstant, il s'agit d'une innovation. C'est incontestable. Cette trottinette a l'avantage d'être très flexible, ce qui pourrait bien changer la donne.

Un véhicule à produire en masse ?

La Poimoi suscite donc les avis partagés des utilisateurs de véhicules à deux-roues. Malgré cela, c'est une nouveauté à ne pas négliger pour faciliter les déplacements urbains. Elle est dotée d'une bonne portabilité et elle est facile à ranger. C'est un modèle personnalisable et confortable lors de son utilisation. Et comme ce escooter est gonflable la sécurité n'est sans doute pas un problème lors de petits trajets.

