Toutes les nouveautés Disney et Pixar animation annoncées lors de la convention D23

La convention tant attendue des fans de Disney et Pixar, la D23, s'est tenue du 9 au 11 août 2024 en Californie. Cet événement biennal, organisé par The Walt Disney Company, est une occasion unique de découvrir les futurs projets des studios. Parmi les principales annonces, on compte des films, des séries et même des parcs à thèmes.

Les nouvelles productions cinématographiques annoncées lors du D23

L'un des moments forts du D23 pour les amateurs de Disney et Pixar a d'abord été l'annonce de Vice-versa 2 (Inside Out 2). Cette nouvelle production plongera encore plus profondément dans le monde des émotions des personnages que les fans ont adorés dans le film original. Le film promet d'explorer de nouvelles émotions et de proposer des intrigues toujours plus captivantes.

Le public a également accueilli avec enthousiasme la nouvelle concernant The Incredibles 3. Après le succès considérable des deux premiers volets, cette suite était très attendue. Les détails restent encore mystérieux, mais il est sûr que les Indestructibles reviendront pour de nouvelles aventures épiques contre le mal.

Encore une surprise pour les amateurs du genre, Disney et Pixar ont aussi annoncé Toy Story 5 lors du D23. Avec chaque sortie, la saga Toy Story a su toucher des générations et cette nouvelle addition ne fera pas exception. Les rumeurs indiquent qu'il y aura de nouveaux jouets qui rejoindront Woody et Buzz dans une quête pleine de challenges et d'émotions.

Autres projets intéressants pour les fans de Disney et Pixar au D23

L'univers foisonnant de Zootopia va s'enrichir avec un deuxième opus. Ce deuxième film présenté au D23 aux fans de Disney et Pixar mettra en scène les protagonistes du précédent. Nick Wilde et Judy Hopps feront à nouveau équipe pour résoudre une nouvelle affaire, aussi périlleuse que complexe. Plusieurs anciens personnages les rejoindont pour cette nouvelle aventure, à l'instar de Mr Big, Flash et l'officier Clawhauser.

Pixar prend également un tournant audacieux avec un tout nouveau film intitulé Elio. Ce programme promet d'apporter quelque chose d'unique avec des éléments mystiques et une esthétique visuelle révolutionnaire. Cette série pourrait bien devenir un nouveau phénomène à suivre attentivement.

En outre, Disney prévoit de sortir très bientôt d'autres œuvres très attendues. Parmi elles, on retrouve la suite du célèbre film Moana ou Vaiana. Le film introduira un nouveau personnage qui séduira certainement le public. Il s'agit de Simea, la petite soeur de Moana.

Les amoureux des princesses Disney auront aussi de quoi se régaler avec le live action du film d'animation « Blanche Neige ». Les fans auront le plaisir de redécouvrir ce grand classique avec un casting de rêve. L'actrice Rachel Zegler jouera le rôle de Blanche Neige tandis que Gal Gadot interprétera la méchante reine. Une bande-annonce vient d'ailleurs de sortir et la diffusion est prévue pour le 21 mars 2025.

Le retour des classiques et de projets spéciaux de Star Wars et Marvel

Au-delà de Disney et Pixar, la D23 reste un terrain fertile pour les annonces concernant Star Wars et Marvel. Parallèlement aux nouveautés animées, Disney a dévoilé de nouvelles extensions de ces franchises emblématiques. Ceci promet de continuer leur règne dans le monde du divertissement.

La D23 a aussi offert un aperçu des prochains ajouts spectaculaires aux parcs à thèmes Disney à travers le monde. Ces nouvelles attractions et expériences seront directement inspirées des univers cinématographiques de Disney et Pixar. Cela procurera aux visiteurs une immersion totale. Cet évènement monumental a encore une fois prouvé que Disney et Pixar continuent de dominer le secteur du divertissement avec des projets ambitieux et novateurs.

