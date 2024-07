Vous ne devinerez jamais comment Vice Versa 2 a atteint 1 milliard de dollars

Disney reprend sa couronne au box-office avec « Vice Versa 2 », la dernière sensation animée de Pixar. Le film a dépassé la barre du milliard de dollars à l'échelle mondiale. C'est le premier film à franchir ce cap depuis « Barbie » l'année dernière.

Réalisé par Kelsey Mann, « Vice Versa 2 » a amassé 469,3 millions de dollars sur le marché domestique et 545,5 millions à l'international, pour un total mondial de 1,01 milliard de dollars.

Le film a réalisé 57,4 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord le week-end dernier. Il s'agit de la troisième semaine consécutive où il occupe la première place du box-office. Pendant ce temps, « A Quiet Place: Day One » a débuté avec 53 millions de dollars mais a dû se contenter de la deuxième place.

Records et attentes dépassés

« Barbie » a atteint le milliard de dollars en 17 jours tandis que « Vice Versa 2 » l'a fait en 19 jours. Malgré cela, la suite de Pixar semble prête à dépasser les 1,44 milliard de dollars de « Barbie ». Le film ne montre aucun signe de ralentissement, grâce à un bouche-à-oreille favorable et à une audience internationale enthousiaste.

Tony Chambers, EVP de la Distribution Théâtrale pour Disney, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'avoir atteint ce jalon phénoménal en un temps record et cela prouve une fois de plus que les audiences mondiales répondront présentes pour un grand film. Le succès remarquable du film témoigne non seulement de la créativité incroyable de l'équipe de Pixar mais aussi du cinéma dans ce qu'il a de meilleur.«

Perspectives futures pour Vice Versa 2

« Despicable Me 4 », prévu pour la période des vacances du 4 juillet, pourrait être la seule compétition sérieuse pour « Vice Versa 2 ». Cependant, le hit de Pixar devrait continuer à bien performer. Disney a pris la décision stratégique de maintenir une longue fenêtre théâtrale exclusive pour ses films. Cette stratégie s'est avérée payante, car elle a permis d'éviter une sortie prématurée sur Disney+ et de maximiser les recettes au box-office.

La renaissance de Pixar

Après le succès de « Elemental » l'année dernière, Pixar connaît une renaissance. Le studio a traversé une période difficile alors que « Soul », « Luca » et « Turning Red » sont sortis directement sur Disney+ et que « Lightyear » a sous-performé en 2022. Cependant, l'engagement du PDG de Disney, Bob Iger, à revitaliser Pixar semble porter ses fruits.

Le film est désormais le septième film à franchir la barre du milliard de dollars depuis le début de la pandémie. Il rejoint un groupe élite comprenant :

« Avatar: The Way of Water » : 2,32 milliards de dollars ;

« Spider-Man: No Way Home » : 1,92 milliard de dollars ;

« Top Gun: Maverick » : 1,49 milliard de dollars ;

« Barbie » : 1,44 milliard de dollars ;

« The Super Mario Bros. Movie » : 1,36 milliard de dollars ;

« Jurassic World Dominion » : 1 milliard de dollars.

Dans les semaines à venir, le film devrait dépasser « Incredibles 2 » (1,24 milliard de dollars) pour devenir le plus grand succès de Pixar. S'il continue sur sa lancée, il pourrait même dépasser « Frozen II » (1,45 milliard de dollars) pour devenir le film d'animation le plus rentable de tous les temps, à l'exception du remake de « The Lion King » de 2019 (1,6 milliard de dollars), qui reste un sujet de débat.

Célébrations chez Disney

Disney a beaucoup à célébrer avec le succès de « Vice Versa 2 ». Les performances impressionnantes du film au box-office soulignent l'attrait durable des films d'animation bien réalisés. Elles soulignent également l'importance des sorties en salles pour maximiser le potentiel d'un film.

« Vice Versa 2 » a donné un coup de pouce bien nécessaire au box-office mondial. Avec ses performances solides et un avenir prometteur, le film est en passe de devenir une réalisation marquante dans le monde de l'animation. Les décisions stratégiques de Disney et l'excellence créative de Pixar se sont une fois de plus avérées être une combinaison gagnante.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.