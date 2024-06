Top 5 des films Pixar qui mériteraient une suite selon Reddit

D'après les avis des fans d'anime sur Reddit, voici le top 5 des films Pixar qui devraient avoir une suite !

Pixar a une longue tradition de créer des films d'animation qui captivent les cœurs et les esprits des spectateurs de tous âges. Bien que certains de leurs films aient déjà des suites, plusieurs autres ont laissé les fans désireux d'en voir plus. Sans plus attendre, voici la liste des films Pixar que les utilisateurs de Reddit pensent mériter une suite !

Luca – 2021

Luca raconte l'histoire de deux jeunes monstres marins, Luca et Alberto, qui vivent une aventure estivale sur la Riviera italienne tout en essayant de cacher leur véritable nature. Ce film explore des thèmes comme l'amitié, la découverte de soi et l'acceptation.

Pourquoi une suite est souhaitée ?

Les utilisateurs de Reddit aimeraient voir une suite à Luca pour explorer davantage l'amitié entre Luca et Alberto, ainsi que leur adaptation à la vie sur terre. Par ailleurs, le public souhaite savoir comment s'est développée la relation naissante entre Luca et Giulia à la fin.

Coco – 2017

Alors que Miguel rêve de devenir musicien, toute sa famille lui en interdit et il ne comprend pas pourquoi. Afin de contrer cette interdiction, il n'hésitera pas à faire le voyage dans le Monde des Ancêtres le jour de la Fête des Morts. Au cours de cette escapade, il va découvrir les secrets de sa famille et l'importance de la mémoire.

Pourquoi une suite à ces films de Pixar est souhaitée ?

Reddit estime qu'une suite à « Coco » pourrait continuer à creuser davantage le riche folklore mexicain et les traditions de la Fête des Morts. Une nouvelle aventure pourrait suivre Miguel alors qu'il grandit, explore d'autres aspects de sa culture et découvre de nouveaux secrets, peut-être accompagné de ses ancêtres !

Ratatouille – 2007

Vous avez suivi les aventures de Rémy, le rat qui rêvait de devenir un grand chef cuisinier à Paris dans Ratatouille ? Il avait été aidé de Linguini, jeune cuisinier en herbe pour vivre son plus grand rêve malgré les obstacles. En cours de route, leur amitié ne cesse de grandir tout comme leur amour pour la gastronomie !

Pourquoi une suite est souhaitée ?

Les fans sur Reddit aimeraient voir ce qui est arrivé à Rémy et Linguini après les événements du premier film. Une suite pourrait explorer les défis de la gestion d'un restaurant sans oublier les nouvelles aventures culinaires de Rémy. Elle pourrait également introduire de nouveaux personnages et rivalités dans l'univers de la gastronomie parisienne. Une ouverture qui plaira au plus grand nombre !

Rebelle – 2012

Merida, une jeune princesse écossaise rêve de tracer son propre chemin alors qu'elle se retrouve sous les poids de la tradition. Son désir de changer son destin la conduit à libérer une malédiction qui menace son royaume. Elle seule sera capable de rompre le sort qui a transformé sa mère en ours à condition de « recoudre le lien brisé par l'orgueil ». Une tâche qui n'est pas du tout facile pour une rebelle comme Merida !

Pourquoi une suite est souhaitée ?

Interrogés sur la suite des films Pixar, les utilisateurs de Reddit ont indiqué qu'une suite de Rebelle serait plus qu'apprécier. L'histoire pourrait explorer le royaume de Merida et ses talents d'archer. Une nouvelle aventure pourrait inclure des défis politiques, des conflits avec d'autres clans ou des menaces surnaturelles.

Là-haut – 2009

Là-haut raconte l'histoire de Carl Fredricksen. Après avoir perdu sa femme et meilleure amie, Carl décide de réaliser son rêve : voyager en Amérique du Sud. Sauf qu'il se prend d'une manière hors du commun. Le vieil homme a attaché des milliers de ballons à sa maison. Dans cette aventure, il sera rejoint par Russell, un jeune scout avec qui il partagera pleines d'histoires !

Pourquoi sa suite est attendue comme les autres films Pixar ?

Les fans de Reddit aimeraient voir une suite à Là-haut pour découvrir ce que deviennent Carl et Russell après leur aventure initiale. Une nouvelle histoire pourrait explorer la dynamique entre les deux personnages alors qu'ils vivent de nouvelles aventures ensemble. Ils pourraient partir ensemble explorer d'autres destinations exotiques ou mieux encore affronter ensemble des défis pour la maison.

Et vous, lequel des films Pixar vous souhaiterez avoir une suite ? N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires, surtout si vous êtes un fan d'anime !

