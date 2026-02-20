Voici les 3 meilleurs films de Pixar selon les spectateurs

Qui n’a jamais versé une larme devant un film Pixar ? Le studio à la lampe a bercé notre enfance et continue de nous émerveiller avec des histoires aussi drôles que déchirantes. Mais quels sont les véritables chouchous du public ? Selon les classements basés sur les retours des spectateurs, trois films se détachent nettement du lot.

Au sommet, on retrouve Toy Story, le pionnier qui a révolutionné l’animation en 1995. Juste derrière, Le monde de Némo émeut toujours avec son voyage sous-marin poignant. Tandis que Vice-versa complète ce trio de tête avec son intro légendaire qui fait pleurer en moins de dix minutes . Des choix qui sentent bon la nostalgie et l’émotion pure.

Toy Story (1995)

En 1995, Pixar révolutionnait l’animation cinématographique avec Toy Story, premier long-métrage entièrement réalisé en images de synthèse 3D. Derrière cette prouesse technique se cache une histoire universelle : la rivalité puis l’amitié entre Woody, cowboy jaloux, et Buzz l’Éclair, astronaute égocentrique.

John Lasseter et son équipe ont bâti un récit où les jouets prennent vie dès que les humains tournent le dos, explorant avec finesse les thèmes de l’identité, de la loyauté et de l’acceptation de soi. L’humour pétillant de Tom Hanks et Tim Allen, combiné à des séquences d’action inventives — comme la course effrénée dans la maison des voisins —, a séduit enfants et adultes simultanément.

Plus qu’un simple film, Toy Story a établi la recette Pixar : des personnages attachants, une émotion sincère et une narration sans faille. Près de trente ans plus tard, il demeure le socle indestructible sur lequel repose l’empire du studio.

Le Monde de Nemo (2003)

Le Monde de Nemo plonge les spectateurs dans les profondeurs océaniques avec une maîtrise visuelle stupéfiante. Ce film a été récompensée par l’Oscar du meilleur film d’animation. Au centre de cette épopée aquatique : Marin, poisson-clown anxieux et surprotecteur, prêt à traverser l’océan Pacifique pour retrouver son fils kidnappé.

Andrew Stanton signe une quête initiatique où chaque rencontre — Dory amnésique et loufoque, les requins abstinents, la tribu de tortues californiennes — enrichit le voyage d’humour et de poésie. Les gags visuels, comme l’attaque des mouettes répétant « MINE ! », sont devenus cultes.

Tandis que la séquence dans l’aquarium du dentiste balance tension et émotion avec une précision chirurgicale. Au-delà de son succès commercial colossal, ce film a marqué les esprits par sa célébration du lien père-fils et son message sur la confiance en l’autre. Une aventure sous-marine qui continue de résonner comme un classique intemporel de la famille.

Vice-Versa (2015)

Pete Docter explore territoire inédit avec Vice-Versa, plongeant littéralement dans la tête d’une fillette de onze ans déracinée. À l’intérieur de son cerveau, cinq émotions anthropomorphisées. Il y a Joie, Tristesse, Peur, Dégoût et Colère. Leur équipe pilotent ses réactions via une console sophistiquée.

L’audace du film réside dans sa thèse révolutionnaire. La tristesse n’est pas une ennemie à combattre, mais une force nécessaire à la croissance émotionnelle. Lorsque Joie et Tristesse s’égarent dans les méandres de la mémoire de Riley, le film bascule d’une comédie colorée vers une méditation profonde sur le deuil et le changement.

La séquence où Bing Bong, éléphant-rose imaginaire, sacrifie son existence pour sauver Joie, arrache des larmes universelles. Visuellement inventif — les îles de la personnalité, le train de la pensée — et scénaristiquement audacieux, Vice-Versa a redéfini ce que le cinéma d’animation pouvait exprimer sur la psychologie humaine, devenant outil pédagogique et œuvre d’art à part entière.

