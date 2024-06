Vice Versa 3 : Vous ne croirez jamais quand la suite sortira !

Quand est-ce que Vice Versa 3 sortira au cinéma ? Si vous vous êtes posé cette question après avoir tombé en amour sur l'histoire de Riley le 19 juin dernier, voici quelques détails qui devront certainement vous ravir !

Après la sortie triomphale de Vice Versa 2, la réalisatrice Kelsey Mann envisage déjà l'avenir de l'odyssée émotionnelle de Riley. La suite continue d'explorer les défis du lycée, introduisant de nouvelles émotions comme l'anxiété, l'envie et la nostalgie. Il faut croire que les studios Pixar comptent bien reprendre le poil de la bête face à l'engouement du public sur cette série, d'où l'annonce d'une prochaine Vice Versa 3 !

Une suite inévitable pour les studios Pixar et Disney ?

Lors d'une interview accordée à USA Today, Kelsey Mann a partagé son enthousiasme face à la réception du public et les perspectives d'un troisième film. Elle a révélé que plusieurs idées fascinantes étaient en réserve, prêtes à être explorées. Cela nous laisse penser que la suite de l'histoire est déjà dans l'horizon.

Qui plus est, face aux performances exceptionnelles de Vice Versa 2 au box-office, les spéculations sur la suite vont bon train. En effet, cette deuxième histoire de Riley et ses émotions a généré des recettes estimées entre 140 et 150 millions de dollars lors du week-end d'ouverture national pour un budget de 200 millions de dollars.

Vice Versa 3 devrait donc dépasser les 857,6 millions de dollars de recettes par rapport à son prédécesseur. De quoi confirmer son statut de franchise Pixar la plus réussie à ce jour ! Selon Kelsey Mann, ce succès serait sans aucun doute dû à la profondeur thématique de la série. Cela garantit un engagement continu des spectateurs, en faisant un sujet idéal pour les suites.

Vice Versa 3 : quand est-ce qu'elle va sortir ?

Le concept unique de Vice Versa assure sa longévité d'autant plus que cela fournit un narratif évolutif suivant les étapes dans la vie de Riley. Les défis de Riley, tels que rejoindre l'équipe de hockey de l'université ou nouer des amitiés, offrent un terrain fertile pour la suite de l'histoire.

Pete Docter, directeur artistique des studios Pixar, a révélé dans les colonnes d'Entertainment Weekly la sortie d'un prochain spin-off. L'histoire continuera d'explorer les sentiments qui fusent dans le cerveau de Riley et sortira dans le courant de 2025. Il est fort probable que cette suite accueillera de nouveaux sentiments pour le bonheur des petits comme des grands !

Si vous avez toujours voulu que les séries Pixar deviennent épisodiques, cela est certainement le cas avec Vice Versa. Nous espérons que d'autres séries viendront agrandir le rang pour répondre aux engouements des fans sur des suites potentielles.

