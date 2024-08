Toutes les nouveautés Marvel annoncées lors de la convention D23 de Disney

L'événement tant attendu par les fans de l'univers Marvel a eu lieu ce week-end à Anaheim, Californie. Le D23 2024 a été le théâtre d'annonces spectaculaires qui continueront à pérenniser la popularité astronomique de Marvel. Des films aux séries, voici en détail les moments forts de ces révélations.

Tous les films/Séries Marvel sont sur Disney plus À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Disney Plus du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Quelques nouveaux films Marvel en préparation

L'annonce de la nouvelle adaptation de Blade lors du D23 a suscité une grande excitation chez les fans de Marvel. Mahershala Ali incarnera le célèbre chasseur de vampires dans une narration modernisée qui promet de rester fidèle aux origines sombres et intenses du personnage. Selon les prévisions, il sortira l'année prochaine. Sa sortie marque le retour spectaculaire d'un personnage autrefois populaire dans les années 90.

En outre, « Secret Wars » a été confirmé comme l'aboutissement de la Phase 6 du MCU. Sa sortie est prévue pour 2027. Ce film colossal réunira une multitude de héros et de vilains. Ceux-ci sont issus de différentes réalités temporelles et dimensionnelles dans une bataille épique. Les attentes sont énormes, car cette histoire est l'une des plus appréciées des comics Marvel.

Les séries Marvel à venir sur Disney+ annoncées lors du D23

En addition, la série « Nova » introduira Richard Rider alias Nova, un membre du Corps des Nova, vaste force militaire intergalactique. Prévu pour 2025, ce show apportera une nouvelle perspective sur le cosmos de Marvel. Les Gardiens de la Galaxie et Captain Marvel a déjà bien présenté ce fameux cosmos.

Par ailleurs, voici une autre nouveauté Marvel mentionnée lors du D23 : « Echo« , une dérivée de la série « Hawkeye« . Elle suivra Maya Lopez alias Echo, une super-héroïne sourde dotée de capacités d'imitation parfaites en combat. Cette série vise non seulement à enrichir le catalogue diversifié des héros Marvel, mais aussi à aborder des thématiques liées à la représentation et à l'inclusivité.

D23 et Marvel : les annonces surprises et intrigues supplémentaires

Dévoilée lors du panel principal de D23, la composition du casting des Quatre Fantastiques a émerveillé l'audience. Pedro Pascal incarnera Mr. Fantastic, Vanessa Kirby sera Sue Storm et Joseph Quinn jouera Johnny Storm. Ebon Moss-Bachrach interprètera The Thing tandis que Ralph Ineson jouera le rôle de Galactus. Cette équipe emblématique réintégrera enfin le MCU sous la bannière Disney à partir de 2025.

Sous l'ovation du public, Marvel a confirmé lors du D23 que les “X-Men” feront leur entrée officielle dans le MCU dès 2026. Bien que l'on ne connaisse pas encore tous les détails, les implications pour l'avenir du MCU sont immenses. Ceci ouvrira la porte à un flot infini de nouvelles histoires mettant en scène les mutants préférés des fans.

Nouveautés animées et crossovers inédits de Marvel annoncés au D23

Le domaine de l'animation a également eu quelques annonces à faire le jour de l'événement D23. D'abord, nous avons « Spider-Man : Freshman Year » ou « Your Friendly Neighborhood Spider-Man« . La série racontera les premières aventures de Peter Parker avant qu'il ne devienne Spider-Man. Cette série proposera une approche différente tout en respectant les grandes lignes du personnage tel que nous le connaissons.

Ensuite, avec deux saisons déjà acclamées par la critique, « What If… ? » reviendra avec une troisième saison en 2025. La série continuera d'explorer des réalités alternatives où les événements marquants du MCU prennent des tournures inattendues. Ceci offrira aux fans des versions revisitées de leurs histoires préférées.

Enfin, les fans de Marvel qui ont assisté au D23 ont eu droit à une autre surprise majeure. Il s'agit de l'annonce d'un crossover animé entre « Marvel Zombies » et « Midnight Sons ». Ce projet unique combinera les éléments horrifiques et supernaturels. Il défiera ainsi les personnages à survivre et combattre dans un monde infesté de morts-vivants. Un véritable festin pour les amateurs du genre.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.