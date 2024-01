Echo : tout ce qu’il faut savoir avant de regarder la série Marvel

Voici les points à tenir en compte avant de plonger au cœur d’Echo, une autre série Marvel qui vous tiendra en haleine !

Après les flops des dernières sorties Marvel en 2023, notamment Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et The Marvels, il faut comprendre que la maison de production se trouve mise à mal. Le licenciement de Jonathan Majors, le principal super-vilain de la saga MCU n’a pas épargné le groupe. En effet, après qu’il fut reconnu coupable d’agression et de harcèlement, la production n’a d’autres choix que d’arrêter son contrat.

Toutefois, Marvel Studios pense reprendre le poil de la bête cette année avec ces nouvelles sorties. Il Ce nouveau format apportera un nouveau souffle à l’Univers MCU avec moins de monotonie. Parmi les nouveautés plus attendues, Echo a déjà mis la machine en marche. Toutefois, avant son visionnage, voici quelques points que vous devez sûrement connaître !

Echo : Marvel, une sortie tant attendue des fandoms !

Avec la sortie d’Echo cette semaine, Marvel Studios entend commencer la nouvelle année avec une nouvelle approche de sa programmation télévisuelle. Cette série de cinq épisodes est à la fois la première émission de Marvel Studios à sortir en une seule fois et le premier projet à porter la nouvelle bannière « Marvel Spotlight ».

Cette nouvelle désignation est le fruit des efforts déployés par le studio pour créer une plateforme pour des histoires axées sur les personnages qui ne sont pas liées à la continuité principale du MCU. Le public pourrait ainsi les suivre sans avoir à rattraper des dizaines de films et d’émissions télévisées. La série sera diffusée non seulement sur Disney+ mais également sur Hulu. De quoi faire toute la différence !

Echo : Marvel, quelques détails sur la série que vous devez savoir

Bien qu’Echo soit une série indépendante, une certaine connaissance de l’univers Star Trek peut aider à comprendre le contexte de l’intrigue en général. La série met en scène l’héroïne Maya Lopez, également connue sous le nom d’Echo. Ce personnage issu des bandes dessinées de Marvel Comics offre un univers à part entière.

L’intrigue se déroule dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU) et partage la continuité avec les films de la franchise. Elle explore les origines du personnage de Maya Lopez après les événements de la série Hawkeye.

Pour ce qui est du casting, la série Echo de Marvel met en vedette Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez / Echo, ainsi que Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk / Kingpin. Cette série offre aux fans de l’univers Marvel l’opportunité de plonger dans l’histoire de l’héroïne. Elle met l’accent sur un récit qui s’inscrit dans la continuité du MCU. De quoi faire toute la différence !