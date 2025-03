Google peut recréer DOOM grâce à son IA et révolutionner le monde du jeu !

C’est en 1993 que DOOM a vu le jour, et maintenant, le jeu culte fait de nouveau parler de lui grâce à l’IA de Google qui l’a remis au goût du jour.

La célébrité de DOOM n’est plus à faire puisque de nombreux mèmes s’en inspirent sur le Net. Mais voici comment l’utilisation de l’IA change les choses.

GameNGen, l’IA de Google a transformé DOOM

De 1993 à nos jours, le vieux jeu DOOM connaît encore du succès puisqu’une nouvelle version sortira bientôt en mai 2025. Et c’est sans doute pour cela que Google a décidé de surfer sur cette tendance afin de tester son IA.

À l’époque, le jeu pouvait être joué sur presque tous les supports. Maintenant, l’IA peut permettre d’y jouer d’une autre manière. Une équipe de développeurs de chez Google a recréé DOOM avec 20 frames par seconde en utilisant l’IA.

GameNGen est un nouveau moteur de jeu vidéo capable de générer du gameplay. Mais attention, tout dépend des instructions qu’il reçoit. La création d’un RPG à la demande est donc possible puisque cette IA a généré la vieille version de DOOM. Mais voici comment les gens de chez Google l’ont conçue.

Conception du nouveau DOOM via l’IA de Google

Afin de générer suffisamment de données pour reproduire le nouveau DOOM, les développeurs de chez Google ont dû créer des robots IA qui enregistrent leur propre jeu.

Et le moteur de jeu de l’IA a été entraîné sur 900 millions d’images. Ce qui s’est avéré être une tâche assez complexe, mais pas infaisable. Mais il est plus difficile de procéder ainsi si une IA devait être entraînée sur l’un des jeux les plus beaux d’aujourd’hui.

Ensuite, l’utilisation d’un générateur de jeux d’IA comme GameNGen signifie que les modèles ont dû être entraînés sur quelque chose. Et on imagine très bien que c’est sur la version originale du jeu qu’ils ont copié. Sa résolution est de 320 x 240 pixels. Cela correspond à peu près à ce que l’on voit lorsqu’une vidéo YouTube est lue à 240p.

https://twitter.com/mscarevalo/status/1833397274380275999

Le gameplay du nouveau DOOM

Dans cette recréation de DOOM, GameNGen a fait en sorte que le joueur puisse jouer de la manière la plus habile possible. Il faut éviter les balles en tuant des démons et en interagissant avec l’environnement.

Il est évident que cette version faite par l’IA n’est pas comparable aux 120 images par seconde d’id Software dans DOOM Eternal. Et cela ne vaut rien par rapport aux graphismes du prochain DOOM : The Dark Ages. Cependant, c’est impressionnant. Etant donné que l’intelligence artificielle a imaginé l’un des plus vieux jeux vidéo les plus célèbres au monde et qu’il est jouable, c’est super.

Sinon, bien que le moteur de jeu ne soit peut-être pas capable de recréer n’importe quel jeu sur la planète, cette IA générative devrait être capable de réimaginer la plupart de vos jeux préférés.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn