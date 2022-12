BeReal : tout savoir sur l’application qui affole les jeunes !

Voici tout ce que vous devez savoir sur BeReal, cette application qui prétend offrir une meilleure expérience de médias sociaux pour ses abonnés.

BeReal alimente les dernières rumeurs et séduit de plus en plus d’utilisateurs en dépassant même les 56 millions de téléchargements en 2022. Il y a même eu des moments où elle s’est hissée aux côtés des icônes du domaine comme Facebook, WhatsApp… Ses contenus plus authentiques et plus instantanés ont même poussé TikTok a lancé TikTok Now. Cette fonctionnalité rivale permettrait le partage de ses moments les plus authentiques.

BeReal, qu’est-ce que c’est ?

Cette application accessible sur iOS et Android, prime l’authenticité en poussant ses utilisateurs à partager leurs moments les plus authentiques. Ces utilisateurs renonceraient ainsi aux filtres et aux autres outils d’édition caractérisant la plupart des autres médias sociaux.

L’application envoie ainsi une alerte quotidienne à une heure aléatoire à ses utilisateurs. Elle leur demande de publier dans les deux prochaines minutes de montrer ce qu’ils font au moment même. Les utilisateurs sont donc poussés à partager un instantané rapide et sans retouches. Ces utilisateurs peuvent certes publier après la date limite, mais les autres seront informés que ce partage a été effectué bien après le délai imposé.

Pour utiliser BeReal, il suffit de lancer l’application et de prendre un selfie avec l’appareil photo de son téléphone. L’appareil photo arrière quant à lui capture la vue dans l’autre sens.

Dans les deux minutes demandées par l’application, l’utilisateur peut reprendre autant de photos qu’il veut. Il est toutefois impossible de retoucher la photo finale téléchargée. Chaque photo partagée n’est visible que par les contacts de celui qui l’a partagée et cela seulement dans les 24 heures. Le propriétaire peut toutefois y accéder dans les archives de l’application, mais elle ne sera plus visible pour les autres.

Quel type de contenus verrez-vous sur BeReal ?

Cette application vise à montrer chaque personne dans sa vie quotidienne. Certains utilisateurs s’abstiennent cependant de publier des photos que lorsqu’ils se trouveront dans un endroit leur convenant.

BeReal vise les utilisateurs de la génération Z qui ont entre 18 et 24 ans. Ce qui fait que les contenus publiés soient très différents.

Cette application rend-elle plus saine l’utilisation des réseaux sociaux ?

De nombreuses études suggèrent que le « doom-scrolling » et la consommation excessive de médias sociaux ont des effets négatifs sur la santé mentale. BeReal essaie d’y pallier en fournissant des contenus plus authentiques. D’autant plus qu’elle ne dispose pas encore de plateforme publicitaire pour réduire le stress dû à la pression influençant l’engagement. Cette application se pose aujourd’hui comme un excellent moyen de rester en contact avec les gens entre les rencontres.

Sinon, si vous voulez passer à BeReal définitivement ou si vous en avez simplement assez des réseaux sociaux, voici comment :