Comment supprimer son compte TikTok ?

Supprimer votre compte TikTok est facile si vous suivez les instructions. Vous pouvez toutefois sauvegarder vos données avant.

Les réseaux sociaux, TikTok en l’occurrence, offrent une meilleure alternative pour s’exprimer et interagir avec votre entourage. Cependant, on peut parfois souffrir de problèmes de confidentialité ou de harcèlement. Du coup, supprimer le compte TikTok devient une nécessité. Vous pouvez le faire via une application mobile ou à l’aide de votre navigateur. Vous pouvez néanmoins sauvegarder vos données. Dans cet article, vous trouverez comment procéder sans tracas.

Utilisez un mobile pour supprimer votre compte TikTok

Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous ne devez pas avoir de souci si vous avez décidé de supprimer votre compte TikTok. La plateforme facilite le procédé que ce soit avec un Android ou avec un iPhone.

Commencez par accéder à votre profil. Ouvrez ensuite les Paramètres de confidentialité en appuyant sur les trois lignes en haut et à droite de votre écran. A partir de là, vous pouvez accéder à Gérer le compte, puis supprimer le compte. TikTok va vous demander la raison pour laquelle vous voulez supprimer votre compte en vous offrant plusieurs options.

Ensuite, la plateforme vous demande si vous souhaitez conserver vos données ou pas. Dans le cas où vous voudriez sauvegarder vos contenus sur TikTok, vous n’avez qu’à poursuivre la lecture jusqu’au paragraphe dédié à la sauvegarde des données.

TikTok va ensuite vérifier s’il s’agit bien de vous. Pour cela, un code vous sera envoyé si vous avez créé un compte standard. En revanche, vous devez utiliser le même service avec lequel vous avez créé le compte pour procéder à la vérification. Une fois que TikTok ait terminé la vérification, il ne vous reste plus qu’à approuver la suppression en appuyant sur Supprimer le compte, puis confirmer la suppression.

Comment supprimer un compte TikTok depuis un navigateur Web ?

Si vous utilisez un navigateur Web, vous pouvez facilement supprimer votre compte TikTok en accédant au site TikTok.com. Une fois dedans, vous devez vous connecter avec le compte à supprimer. Après, vous devez pointer le curseur sur votre photo de profil. Vous allez trouver les Paramètres sur le coin supérieur droit, cliquez dessus.

Dans les paramètres, vous devez sélectionner Gérer le compte, puis Contrôle de compte. Vous devez ensuite cliquer sur Supprimer qui se trouve à droite. Il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes de la suppression du compte. Ce sont les mêmes étapes que lorsque vous supprimez un compte via l’application mobile.

Si vous souhaitez supprimer votre compte TikTok de manière temporaire, vous devez le réactiver dans les 30 jours qui suivent sa suppression. A défaut, le compte sera définitivement supprimé.

Sauvegardez vos données en toute facilité

La sauvegarde de vos données doit s’effectuer avant de supprimer votre compte TikTok. Pour ce faire, vous devez vous connecter et pointer le curseur sur votre profil. Ensuite, vous devez sélectionner Paramètres et Confidentialité > Confidentialité, puis Télécharger vos données.

Vous devez également sélectionner le format du fichier à sauvegarder. Les fichiers de type TXT sont lisibles par l’homme. Par contre, seules les machines peuvent lire les fichiers de type JSON. Après avoir choisi le type de fichier, il vous reste à Demander des données.

Les données à sauvegarder peuvent prendre des jours avant d’être disponible pour le téléchargement. Il va falloir attendre avant de supprimer votre compte TikTok. Sinon, vous pouvez d’abord procéder à la sauvegarde avant la suppression. Une fois que les données sont prêtes, vous pouvez lancer leur téléchargement sur Télécharger les données pour obtenir des fichiers sous format ZIP.

Malheureusement, cette technique n’inclut pas le téléchargement de vos vidéos. Si vous voulez conserver vos vidéos sur TikTok, vous devez sélectionner la vidéo que vous souhaitez enregistrer, puis cliquer sur « … » avant d’appuyer sur Enregistrer la vidéo. N’oubliez pas que TikTok supprime définitivement vos données prêtes pour le téléchargement si vous ne les récupérez pas dans les quatre jours qui suivent.