Comment supprimer son compte Discord ?

Pour supprimer un compte Discord, vous pouvez procéder aussi bien avec un mobile que sur un PC. Toutefois, il faut transférer vos serveurs vers un autre utilisateur avant que la plateforme ne supprime définitivement le compte.

De nombreuses raisons conduisent les utilisateurs à supprimer leur compte Discord. Certains n’éprouvent plus les mêmes frénésies pour la plateforme et décident de la quitter pour de bon. D’autres se trouvent victimes de querelles et veulent prendre du recul avant d’entamer une nouvelle aventure. Dans tous les cas, la suppression du compte les libère de ces problèmes. Si vous faites partie de ces groupes de personnes, ou si vous voulez tout simplement savoir comment procéder, il suffit de continuer votre lecture.

Comment supprimer un compte Discord avec votre ordinateur ?

Comme toutes les plateformes de réseaux sociaux, Discord dispose de sa propre version pour le Web. Vous pouvez l’utiliser autant pour créer que pour supprimer votre compte Discord sur votre PC. Sinon, vous pouvez aussi vous servir de son application dédiée aux ordinateurs de bureau. Vous devez suivre les mêmes étapes pour supprimer votre compte.

Tout d’abord, il faut lancer Discord sur votre PC et vous connecter. Une fois sur votre profil, vous devez voir une icône d’engrenage dans le coin inférieur gauche. Ce sont les paramètres utilisateur.

Maintenant, accédez aux paramètres, puis allez sur « Mon compte » situé dans la barre latérale gauche. Ensuite, faites défiler la page vers le bas pour arriver à « Supprimer le compte ». Discord demande toujours à l’utilisateur ayant un serveur de le transférer à un autre utilisateur. Vous devez choisir parmi les deux choix avant de continuer.

Après ces étapes, vous allez voir une invite « Supprimer le compte ». Là, vous devez taper votre mot de passe Discord dans le champ réservé à cet effet. Pour ceux qui utilisent l’authentification multifacteur, il faudrait entrer le code de validation avant de confirmer la suppression du compte.

Utiliser un mobile pour quitter Discord

Avec un appareil mobile, qu’il fonctionne sous Android ou iOS, quelques clics suffisent pour supprimer le compte Discord. Pour commencer, il faut accéder au compte via l’application mobile de la plateforme. Pour accéder à la barre d’outils de base, plus précisément les paramètres utilisateur, il faut toucher le profil utilisateur.

Une fois dans les paramètres utilisateur, il faut ensuite sélectionner « Mon compte ». Il faut ensuite faire défiler la page jusqu’à l’option « Supprimer le compte ». Le fait de cliquer sur « Supprimer le compte » incite Discord à demander à l’utilisateur s’il dispose d’un serveur ou pas. Si la réponse est oui, il va falloir transférer la propriété du ou des serveurs sinon, la suppression du compte s’avère impossible.

Il faut noter cependant que le fait de supprimer le compte Discord efface également tous les contenus partagés depuis le compte. En outre, aussi facile que ce soit, la suppression d’un compte Discord peut prendre plusieurs jours, 14 jours en général. Pour ceux qui ont des activités plus vastes sur la plateforme, le processus peut durer jusqu’à 30 jours.