The Expendables passe un cap avec la bande annonce du 4e épisode

Le prochain film d’action, Expend4bles, est sans équivoque classé R. Aussi connu sous le nom de The Expendables 4, sa bande-annonce « Red Band » témoigne clairement de l’intensité qui attend les spectateurs. En effet, le film promet une profusion de violence, de sang et d’entrailles. Par conséquent, il captivera les amateurs d’adrénaline avec son contenu exaltant.

Le retour des figures lés

Dans la bande annonce de The Expendables 4, on peut voir le retour de deux personnages clés. Sylvester Stallone, connu sous le nom de Tulsa King, reprend son rôle. Il incarne Barney Ross, le leader charismatique des Expendables.

De même, Jason Statham incarne Lee Christmas, le fidèle bras droit de Ross et un maître du maniement des couteaux. L’intrigue s’articule autour de leur mission visant à contrecarrer Suarto, interprété par Iko Uwais, connu pour son rôle dans The Raid. Leur objectif : éviter une catastrophe nucléaire entre la Russie et les États-Unis.

L’étoile de la distribution

La franchise est réputée pour son impressionnante liste d’acteurs d’action de renom. Des visages familiers reviennent des précédents volets. Notamment Dolph Lundgren, qui reprend le rôle de Gunner Jensen.

De plus, Randy Couture apparaît dans la peau de Toll Road. Cependant, de nouveaux membres viennent enrichir la distribution. Curtis « 50 Cent » Jackson incarne Easy Day. De plus, Megan Fox prend le rôle de Gina. Tony Jaa joue Decha, tandis que Jacob Scipio interprète Galan. En outre, Levy Tran se glisse dans la peau de Lash, et enfin, Andy Garcia incarne Marsh.

L’alliance du passé et du futur

La bande annonce de The Expendables 4 permet de voir que c’est un point de rencontre. En effet, on y voit les acteurs de la vieille garde et les nouvelles recrues. Chacun incarne un personnage distinct :

Jason Statham dans le rôle de Lee Christmas. Sylvester Stallone dans le rôle de Barney Ross. Megan Fox dans le rôle de Gina. Dolph Lundgren dans le rôle de Gunner Jensen. Iko Uwais dans le rôle de Suarto. Randy Couture dans le rôle de Toll Road. Tony Jaa dans le rôle de Decha. Levy Tran dans le rôle de Lash. Jacob Scipio dans le rôle de Galan. Andy García dans le rôle de Marsh.

La création de l’œuvre

Expend4bles est porté à l’écran par Scott Waugh, déjà reconnu pour Hidden Strike. Le scénario est le fruit d’une collaboration entre Kurt Wimmer, Tad Daggerhart et Max Adams. Il repose également sur une histoire élaborée par ces auteurs ainsi que Spenser Cohen.

À l’instar des deux premiers volets, on peut voir dans la bande annonce de The Expendables 4 arbore la classification R. En revanche, le troisième opus, moins lucratif, avait reçu la classification PG-13.

La sortie d’Expend4bles au cinéma est prévue par Lionsgate pour le 22 septembre. C’est à cette date que les fans de l’action effrénée pourront plonger dans l’univers explosif de cette franchise tant attendue.