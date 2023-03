Creed : Les films classés du pire au meilleur

Réalisé par sa propre tête d’affiche, le nouveau film Creed est-il le meilleur de la saga ? Nous classons les trois opus de la série du pire au meilleur.

Un des films les plus attendus de 2023, Creed III: La Relève de Rocky Balboa connaît un joli succès dans les salles obscures. Le film a déjà remboursé son budget à peine une semaine après sa sortie mondiale. Celui-ci comptabilise déjà 105 millions de dollars au box-office, contre un budget de 75 millions. Malgré ce score encourageant et les critiques favorables, La Relève de Rocky Balboa est pour la saga Creed le film le moins bon.

3. Creed III : La Relève de Rocky Balboa

Jonathan Majors a eu une préparation physique monstrueuse pour Creed III.

Réalisation : Michael B. Jordan

Scénario : Ryan Coogler, Keenan Coogler et Zach Baylin

Acteurs principaux : Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson

Sortie : 3 mars 2023

Synopsis : La carrière de boxeur d’Adonis Creed est à son apogée. La sortie de prison de son vieil ami, Damian Anderson, vient ensuite chambouler la tranquillité de son quotidien.

Parce que Rocky Balboa est absent !

Les fans d’animes sur la boxe vont beaucoup apprécier les séquences sur le ring, dignes des combats dans Hajime no Ippo. C’est une première expérience réussie en tant que réalisateur pour Michael B. Jordan. Néanmoins, on ne lui pardonne pas l’absence de l’iconique Sylvester Stallone et de son personnage emblématique, Rocky Balboa. Rappelons quand même que Creed III reste un film de la franchise Rocky. On peut aussi reprocher à ce troisième opus d’être un simple divertissement.

2. Creed II

Dolph Lundgren a repris son rôle d’Ivan Drago dans Creed II.

Réalisation : Steven Caple Jr.

Scénario : Sylvester Stallone et Juel Taylor

Acteurs principaux : Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren et Tessa Thompson

Sortie : 21 novembre 2018

Synopsis : Adonis Creed est champion du monde et file le parfait amour avec Bianca. Mais l’arrivée d’Ivan Drago – le boxeur ayant tué son père sur le ring – aux États-Unis va tout changer.

Mélange réussi de drame familial et d’action !

Le film de Caple Jr. ne s’est pas simplement contenté de faire revenir Dolph Lundgren en Ivan Drago pour jouer sur la fibre nostalgique des fans. Celui-ci a su intégrer de nouveaux éléments à l’histoire pour faire suite à l’intrigue de Rocky IV sorti en 1985. Les fans ont sûrement apprécié voir les conséquences de la défaite de Drago sur sa vie familiale.

1. Creed: L’Héritage de Rocky Balboa

L’alchimie entre B. Jordan et Stallone faisait plaisir à voir dans le premier film Creed.

Réalisation : Ryan Coogler

Scénario : Ryan Coogler et Aaron Covington

Acteurs principaux : Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson

Sortie : 25 novembre 2015

Synopsis : Adonis Johnson sort d’un centre de détention pour mineurs. Il retrouve Rocky Balboa pour marcher sur les pas de son père, le défunt champion de boxe Apollo Creed.

Un film d’auteur !

Quand Creed de Ryan Coogler est sorti en 2015, celui-ci était d’une telle fraîcheur. Tout le monde s’attendait à un film bourrin sans intérêt focalisé sur l’action sur le ring. L’écriture et la mise en scène de Coogler ont agréablement déjoué toutes les attentes. Le réalisateur a signé un long métrage intimiste racontant de manière intelligente et intéressante l’ascension d’un jeune boxeur. Par ailleurs, on apprécie toutes les références à la culture afro-américaine – notamment la bande originale de Ludwig Göransson – dans le film Creed.