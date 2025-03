J’ai testé le OneSport Global OT16 ! Le meilleur vélo électrique pliant qui soit ? 

Compact, puissant et élégant, le OneSport Global OT16 promet une expérience de conduite confortable avec de la performance. Mais tient-il vraiment ses promesses ? Test complet de ce vélo électrique pliant.

Le OneSport Global OT16 est conçu pour s’adapter aussi bien aux rues urbaines qu’aux chemins plus accidentés. Il mise sur une structure robuste, un design soigné et une motorisation réactive. Avec son allure de cruiser rétro, il se démarque visuellement autant qu’il promet des performances dignes d’un modèle de vélo premium. Mais est-il vraiment à la hauteur de ses ambitions ? Après l’avoir testé en conditions réelles, voici mon verdict.

Caractéristiques techniques

Charge maximale supportée : 120 kg

: 120 kg Vitesse maximale annoncée : 25 km/h

: 25 km/h Autonomie : 40 km en mode 100 % électrique sur une seule charge

: 40 km en mode 100 % électrique sur une seule charge Capacité de montée : Peut gravir des pentes jusqu’à 25°

: Peut gravir des pentes jusqu’à 25° Transmission : Shimano 7 vitesse

: Shimano 7 vitesse Moteur : 250 W

: 250 W Batterie : 48V 15Ah

: 48V 15Ah Durée de recharge : 5 à 6 heures

: 5 à 6 heures Longueur totale : 169 cm

: 169 cm Hauteur arrière : 57 cm

: 57 cm Hauteur avant : 121 cm

: 121 cm Dimensions plié : 90 × 50 × 74 cm

: 90 × 50 × 74 cm Pneus : 20 pouces, largeur 3.0

: 20 pouces, largeur 3.0 Poids : 27,3 kg (net) / 33,8 kg (brut)

: 27,3 kg (net) / 33,8 kg (brut) Taille de la batterie : 39 × 7,5 × 10,5 cm

: 39 × 7,5 × 10,5 cm Étanchéité : Certification IP54

Unboxing et design

Quand j’ai reçu le OneSport Global OT16, j’étais impatiente de découvrir ce qu’il avait dans le ventre. Le carton était bien scellé avec des agrafes solides, signe que le vélo avait été soigneusement emballé pour le transport. D’ailleurs, j’ai dû tirer assez fort pour l’ouvrir, ce qui m’a tout de suite rassurée sur la protection du contenu.

Une fois le carton ouvert, j’ai été surprise par sa taille compacte. Ce vélo pliable se range sans difficulté et arrive bien protégé avec des mousses épaisses sur chaque partie sensible. La première chose qui m’a frappée, c’est sa couleur élégante, qui donne un look premium à l’ensemble.

En soulevant le cadre, j’ai immédiatement ressenti la robustesse de la structure. Le porte-bagages arrière est solidement fixé. Il ajoute une touche de praticité pour le transport d’affaires ou même d’un siège enfant.

J’ai repéré la batterie directement accessible, et bonne surprise, elle était déjà chargée à trois barres sur quatre. De quoi l’essayer rapidement sans attendre une charge complète. En continuant mon exploration, j’ai découvert une suspension intégrée à la tige de selle. Ce détail laisse présager un bon confort sur route.

Les roues imposantes et le cadre pliable confirment que ce vélo électrique a été pensé pour l’efficacité et la praticité. Il ne restait plus qu’à installer quelques éléments comme les pédales et la selle. Une tâche rapide qui ne demandait que quelques ajustements.

Un moteur réactif et une autonomie convaincante

Sous la selle du OneSport Global OT16 se cache une batterie 48V 15Ah, amovible pour faciliter la recharge. L’autonomie annoncée semblait prometteuse, et mes tests ont confirmé une consommation d’énergie bien optimisée. Après un trajet de 20 km, la batterie n’avait perdu que 3V, ce qui laisse entrevoir une portée bien supérieure dans des conditions réelles.

La vitesse maximale de 25 km/h respecte la réglementation, et j’ai été agréablement surprise par l’accélération. Le moteur 48V délivre un couple puissant. Il permet d’atteindre rapidement cette vitesse, sans sensation de forcer.

Le vélo propose trois modes d’assistance électrique : 15 km/h, 20 km/h et 25 km/h. Ceux-ci offrent un bon équilibre entre effort et confort. Il est également possible d’utiliser uniquement la poignée d’accélération, pratique pour rouler sans pédaler.

Deux contrôleurs pour deux expériences de conduite

Le modèle que j’ai testé était livré avec deux contrôleurs interchangeables. Le premier, plus économique, demande un effort de pédalage plus important. Le second, le OT16-2, favorise l’assistance électrique et réduit la fatigue. J’ai opté pour ce dernier, qui offre une conduite plus fluide et agréable.

Le remplacement est simple : il suffit de débrancher le moteur, retirer les caches et reconnecter les câbles. Cette modularité est un vrai plus, car elle permet d’adapter le vélo aux préférences de chacun.

Un confort bien pensé, mais perfectible

Le OneSport OT16 est équipé d’une fourche avant suspendue et d’une suspension intégrée à la selle. Sur route dégradée, ces éléments absorbent bien les chocs et améliorent nettement le confort. La selle ventilée apporte un petit plus appréciable, surtout par temps chaud.

Côté freinage, le vélo est doté de disques mécaniques de 160 mm à l’avant et à l’arrière. Lors de mes essais, j’ai ressenti une légère saccade lors des freinages brusques, probablement due à la suspension avant. Cela ne compromet pas la sécurité, mais une suspension réglable aurait permis un meilleur ressenti global.

Le OneSport Global OT16 dispose aussi d’un porte-bagages bien conçu avec plusieurs points de fixation. On peut facilement y ajouter un caisson ou un siège enfant. Autre détail bien pensé : une poignée de transport au centre du cadre facilite la manutention. C’est un aspect appréciable quand il faut monter des escaliers, malgré les 29,7 kg de l’engin.

Un pliage facile pour un transport optimisé

Le OneSport Global OT16 est pliable, ce qui est un réel avantage pour le rangement et les déplacements. Le guidon et le cadre se replient rapidement. L’encombrement est ainsi réduit.

D’ailleurs, pour alléger le poids, il suffit de retirer la batterie et la selle. Le vélo électrique devient alors plus facile à transporter. Une fois plié, il reste toutefois assez imposant, ce qui peut compliquer son usage dans les transports en commun, sauf si un ascenseur est disponible.

Un tableau de bord moderne et connecté

L’écran LCD couleur affiche clairement l’autonomie restante, la vitesse, le mode d’assistance et le kilométrage. La charge de la batterie est indiquée par quatre barres, chacune représentant environ 25 % d’autonomie.

Le vélo est aussi compatible avec l’application OneSport eBike, accessible via un QR code ou une simple recherche. Celle-ci permet de changer le mode d’assistance, activer les phares et suivre l’évolution de la batterie en temps réel. La réactivité entre l’application et l’écran LCD est immédiate, ce qui apporte un confort d’utilisation supplémentaire.

Un comportement impeccable sur la route

J’ai testé le OneSport Global OT16 sur différents terrains. Sur route, il maintient sans effort sa vitesse maximale et reste stable et agréable à piloter. En montée, l’assistance électrique fait toute la différence : j’ai grimpé une pente sans difficulté à 24 km/h. En descente, le compteur se bloque à 25 km/h, mais le GPS affichait 46 km/h, preuve d’une limitation logicielle.

Sur route abîmée, les suspensions avant et la tige de selle remplissent bien leur rôle. Le confort est bon, même si une suspension ajustable aurait amélioré l’expérience. En ville, j’ai été surprise par l’absence de sonnette, un détail qui complique la signalisation auprès des piétons et autres cyclistes.

