Test du Honor Magic V2 : un smartphone pliable, mais pas que ça ?

Axé à la fois sur le style et la fonctionnalité, le Honor Magic V2 promet de révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils mobiles. Voici comment ce téléphone se démarque de la concurrence grâce à son ingénierie innovante et ses fonctionnalités avancées

Réputé pour son design élégant et sa technologie novatrice, le Honor Magic V2 redéfinit le concept de portabilité avec sa construction fine et légère. Contrairement aux téléphones pliables traditionnels, souvent encombrants dans la poche, il offre un format qui s'intègre parfaitement à la vie quotidienne. Il ressemble à un smartphone standard jusqu'à ce que son mécanisme de pliage unique soit activé. Est-il le bon choix pour répondre à vos besoins technologiques ? Découvrez chaque facette de cet appareil dans cet examen détaillé.

Caractéristiques techniques Taille de l'écran principal : 7,92 pouces

Taille de l'écran secondaire (de couverture) : 6,43 pouces

Dimensions : 7,4 cm de largeur pour 15,67 cm de hauteur et 1,01 cm d'épaisseur

Poids : 237 g

Technologie de l'écran : LTPO OLED avec une définition de 1060 x 2376 et une résolution de 402 ppp

Système d'exploitation : Android 14

Modèle du processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec une fréquence de 3,36 GHz

Carte graphique : Qualcomm Adreno 740

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Capacité de stockage : 512 Go

Appareil photo dorsal : 50 Mpx + 20 Mpx + 50 Mpx

Appareil photo frontal : 16 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Puissance du chargeur : 66 W

Connectivité : USB Type-C, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Type de SIM : nano SIM (compatibilité double SIM) + eSIM

Prix : 1 999,90 euros

Honor Magic V2 : compacité et immersion visuelle au rendez-vous

Le Honor Magic V2 se démarque par ses dimensions physiques compactes, un aspect particulièrement apprécié par les utilisateurs. Comparé à d'autres smartphones pliables sur le marché, tels que le Galaxy Z Fold 5, le Pixel Fold et le OnePlus Open, il se distingue par sa finesse et sa légèreté. Son design élégant et sa construction soignée en font un compagnon de voyage idéal, facile à glisser dans une poche ou un sac sans alourdir.

Doté d'un écran OLED de 6,43 pouces à l'avant et d'un écran interne de 7,92 pouces, le Honor Magic V2 offre une expérience visuelle immersive. L'écran de couverture est suffisamment grand pour répondre à toutes les tâches habituelles effectuées sur un smartphone. Quant à l'écran interne, il offre un espace supplémentaire lorsque nécessaire. Bien qu'il puisse présenter un pli visible, Honor assure qu'il est conçu pour supporter jusqu'à 400 000 pliages, ce qui garantit une durabilité à long terme.

Honor Magic V2 : durabilité en question

Cependant, malgré ses qualités, il est important de noter que le Magic V2 ne bénéficie pas de la certification IP pour la résistance à la poussière et à l'eau. Cela soulève des préoccupations quant à sa robustesse dans des conditions environnementales difficiles. Par conséquent, les utilisateurs doivent être conscients des limitations en matière de protection contre la saleté, la poussière et les éclaboussures d'eau lorsqu'ils utilisent ce téléphone dans leur vie quotidienne.

Le Honor Magic V2 offre une durabilité théorique de 10 ans pour sa charnière. Il promet ainsi une perspective de longévité pour son mécanisme de pliage. Toutefois, le support logiciel est prévu pour se terminer bien plus tôt. La marque s'engage notamment à fournir cinq ans de mises à jour de sécurité et quatre ans de mises à jour Android. Cette durée est comparable à celle proposée par d'autres fabricants renommés comme Samsung et OnePlus pour leurs modèles phares. Il est à noter que le Magic V2 est initialement livré avec Android 13 de 2022. Cela signifie qu'une mise à jour sera nécessaire pour passer à Android 14.

Honor Magic V2 : performances matérielles

Concernant les spécifications matérielles, le Honor Magic V2 est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 de l'année précédente. Cependant, il compense cette relative ancienneté avec des fonctionnalités modernes telles que 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. De plus, il est alimenté par une batterie de 5000 mAh, qui peut être rechargée rapidement jusqu'à 66 W. Malheureusement, comme le Z Fold 5 de Samsung et le Pixel Fold de Google, le Magic V2 ne comprend pas de chargeur dans la boîte. Ainsi, les utilisateurs devront acheter le chargeur de 66 W proposé par Honor pour obtenir les vitesses de charge maximales. En outre, la charge sans fil n'est pas prise en charge.

Honor Magic V2 : expérience d'utilisation et spécificités logicielles

Le Honor Magic V2 offre une expérience utilisateur intéressante lorsque l'on ouvre l'appareil pour révéler son grand écran intérieur. Il permet l'utilisation d'applications sur toute la surface de cet écran ou de les diviser en mode écran partagé. De plus, il est possible d'avoir une troisième fenêtre en suspension au-dessus de l'écran. Cette caractéristique offre une grande flexibilité et des options étendues pour effectuer plusieurs tâches simultanément sur l'appareil. Cependant, ces fonctionnalités de multitâche pratiques ne sont pas aussi avancées que celles proposées par certains concurrents, tels que les smartphones pliables de Samsung et OnePlus.

Bien que des améliorations aient été apportées par rapport au modèle précédent, certains problèmes subsistent. Par exemple, plusieurs applications continuent d'afficher des barres noires disgracieuses en mode plein écran. Les avertissements quotidiens concernant la consommation excessive de batterie par certaines applications en arrière-plan peuvent aussi être agaçants. Malgré ce logiciel par défaut décevant, des ajustements sont possibles pour améliorer l'expérience utilisateur. Vous pouvez notamment ajouter un tiroir d'applications et régler le taux de rafraîchissement de l'écran pour une certaine personnalisation.

Cependant, la présence de bloatware préinstallé, tel que Facebook, TikTok et Booking.com, sur le Honor Magic V2, peut être considérée comme un point négatif par certains utilisateurs. En effet, elle peut être perçue comme un encombrement inutile sur le téléphone. Elle est ainsi susceptible de décevoir ceux qui s'attendent à une expérience plus épurée et personnalisable sur un appareil haut de gamme. En outre, les messages d'avertissement quotidiens concernant des problèmes potentiels avec l'écran pliable soulignent certains défauts persistants dans le logiciel du téléphone.

Honor Magic V2 : performances de la batterie et de la caméra

Le Honor Magic V2 présente des avertissements concernant la consommation de batterie et d'autres problèmes potentiels qui ne se concrétisent pas souvent. Ils donnent l'impression que le téléphone est plus défectueux ou instable qu'il ne l'est en réalité. Cependant, malgré ces avertissements, le smartphone offre une autonomie raisonnable pour une utilisation quotidienne. En moyenne, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une durée d'utilisation à l'écran d'au moins six heures par charge. Même après une journée d'utilisation, le Honor Magic V2 conserve généralement une réserve significative de batterie. Celle-ci atteint souvent environ 60 % de charge restante à la fin de la journée. Elle offre une certaine tranquillité d'esprit, malgré les messages d'avertissement concernant la consommation de batterie.

Concernant la caméra, le smartphone pliable est équipé d'un ensemble de trois capteurs, dont :

un principal de 50 mégapixels ;

un téléobjectif de 20 mégapixels avec un zoom optique 2,5 X ;

un objectif ultra-large de 50 mégapixels.

Les photos prises avec le Magic V2 sont généralement lumineuses et colorées. Toutefois, il a tendance à surexposer les ombres et à exagérer les couleurs. Or, cette caractéristique peut affecter la profondeur et le contraste global de l'image.

Dans des conditions de faible luminosité, l'appareil photo peut avoir du mal à capturer les détails avec précision. Au lieu de cela, il lisse souvent le grain, impactant négativement la netteté et la clarté de la photo. Cette réduction de détails peut être décevante pour les utilisateurs qui cherchent à capturer des images de haute qualité même dans des environnements peu éclairés. En revanche, la capacité de l'appareil photo du Honor Magic V2 à se focaliser sur des objets proches est remarquable, même dans des conditions de faible luminosité.

Honor Magic V2 : prix et comparaison

Le Honor Magic V2 se positionne entre le Galaxy Z Fold 5 de Samsung et le Pixel Fold de Google en termes de prix. Cependant, il ne parvient pas à offrir les mêmes caractéristiques haut de gamme que le Z Fold 5. Il est également surpassé par le OnePlus Open en termes de rapport qualité-prix et d'options logicielles. Malgré ses performances matérielles impressionnantes, le logiciel du Magic V2 laisse à désirer en comparaison. Il peut être décevant pour certains utilisateurs, surtout compte tenu du prix élevé de l'appareil.

Honor Magic V2 Le smartphone pliable de Fnac au prix de 1 999,90 € 0 Voir l'offre Verdict Le Honor Magic V2 impressionne par son design fin et élégant ainsi que par ses performances matérielles solides. Il offre une expérience de visionnage fluide et immersive. Cependant, ses fonctionnalités logicielles présentent des lacunes et la performance de son appareil photo est inégale. Il peut ainsi décevoir les utilisateurs exigeants. Malgré ces défis, son prix compétitif par rapport à d'autres smartphones pliables lui donne une position intéressante sur le marché. Il peut être une alternative attrayante pour ceux qui recherchent un appareil pliable haut de gamme à un prix relativement abordable. On aime Extrêmement fin et léger pour un téléphone pliable.

Assez durable pour supporter jusqu'à 400 000 pliages.

Durée de support logiciel similaire à celle des concurrents.

Excellente performance.

Batterie de très longue durée.

Superbe écran interne.

Bon scanner d'empreintes digitales. On aime moins Absence de résistance à l'eau.

Très cher à l'achat.

Coûteux à réparer.

Logiciel pas aussi raffiné que nécessaire, avec des inconvénients.

Processeur et Android datant d'un an.

Performances de l'appareil photo en retrait par rapport aux meilleurs concurrents.

Partager l'article :