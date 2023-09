Ce smartphone pliable de OnePlus bat les Samsung à plate couture !

Le OnePlus Open, un des fleurons de la marque, est l’adversaire directe du Samsung Z Fold. Dans cet article, nous explorerons les dernières informations concernant ce téléphone. Notamment son test de durabilité impressionnant, ses options de couleur, son prix anticipé, et ses caractéristiques techniques.

Des performances de durabilité exceptionnelles

Récemment, le OnePlus Open a été soumis à un test de durabilité. Durant celui-ci, il a résisté à plus de 400 000 pliages sans subir de dommages apparents. Cette performance impressionnante pourrait le placer en tête du marché.

Ainsi, le smartphone pliable de OnePlus dépasserait même le Samsung Galaxy Z Fold 5 dans ce domaine. Cependant, il est important de noter que le fabricant n’a pas encore confirmé officiellement ces informations.

Options de couleur révélées

Des fuites récentes ont également dévoilé les options de couleur du OnePlus Open. Il est prévu qu’il soit disponible dans les teintes Emerald Eclipse et Voyage Black, offrant ainsi aux utilisateurs un choix esthétique.

Prix compétitif anticipé

Des suggestions ont évoqué que OnePlus commercialiserait le OnePlus Open à un prix inférieur au Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Ce dernier est actuellement vendu à un prix de 1899 €. Pour la variante incluant 12 Go de RAM et une capacité de stockage de 256 Go.

On estime que le téléphone OnePlus sera proposé aux alentours de 1500 €. De plus, en ce qui concerne les spécifications techniques, le téléphone devrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 octa-core. Il offre jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage intégré.

Caractéristiques techniques prometteuses

Les caractéristiques de l’écran du OnePlus Open méritent également une attention particulière. Il comporte un écran interne AMOLED 2K de 7,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, il dispose d’un écran externe AMOLED de 6,3 pouces. En ce qui concerne la caméra, l’on envisage que le téléphone aura deux capteurs frontaux de 32 mégapixels.

À l’arrière, il pourrait y avoir l’intégration d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS). De plus, un capteur de 48 mégapixels avec objectif ultra-grand-angle pourrait être présent. Enfin, l’appareil pourrait également inclure un capteur de 32 mégapixels avec un objectif à périscopique.

Un téléphone pliable à la fine pointe de la technologie

En conclusion, le OnePlus Open se profile comme un concurrent sérieux du Samsung Z Fold 5. Il se distingue par ses performances de durabilité, son prix compétitif, et ses caractéristiques techniques avancées. L’attente monte pour son lancement officiel. Les amateurs de technologie suivent de près toutes les informations qui émergent à son sujet.