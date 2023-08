OnePlus Open : on connaît la date de sortie du smartphone pliable

Selon un récent rapport, la date de lancement du OnePlus Open est prévue pour septembre. En parallèle, la société mère, Oppo, envisage de dévoiler le OnePlusFind N3 Flip en Chine. Tous ces éléments ont été cependant soumis à des contraintes qui ont causé des retards. Nous vous expliquons tout cela ainsi que notre perception du futur des smartphones pliables !

Retard lié aux brevets et les conséquences

Émanant de Yogesh Brar, le rapport fait suite aux informations antérieures concernant le retard du téléphone pliable OnePlus. La date de sortie du OnePlus Open, ainsi nommé, devrait se situer entre septembre et octobre.

Ce retard découle du litige sur les brevets entre Oppo et Nokia en Allemagne. Cette situation a poussé Oppo à se retirer partiellement du marché européen. Cette situation pourrait également influencer le lancement de produits tels que l’OppoFind X6 Pro au Royaume-Uni. En somme, OnePlus subit les contrecoups de sa relation avec Oppo.

Détails encore à venir

Bien que le nom du téléphone pliable ait été confirmé par OnePlus, aucune information détaillée n’a été partagée. On sait seulement que la société prévoit un lancement de cet appareil pliable cette année.

OnePlusFind N3 Flip : rumeurs de lancement

En ce qui concerne l’OppoFind N3 Flip, des rumeurs circulent quant à son lancement en Chine le 29 août. Des fuites antérieures l’ont déjà rapporté en présentant des rendus et des schémas du téléphone pliable à venir.

Ces images montrent le dispositif équipé de plusieurs caméras, dont un téléobjectif. Si ces rendus se révèlent fidèles à la réalité, ce téléphone marquera la première incursion d’Oppo. De plus, ce serait la première incursion de tout constructeur dans le domaine des téléphones pliables de style clamshell avec un téléobjectif.

Un été prolifique en téléphones pliables

Ce lancement s’inscrit dans la continuité de l’été prolifique en matière de téléphones pliables. Parmi les sorties notables, on compte les Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et Google Pixel Fold. La série de lancements baptisée « Hot Foldable Summer » par certains experts se poursuit avec les nouvelles propositions d’Oppo.

Ces nouveautés s’ajoutent aux autres téléphones pliables déjà présents sur le marché. Parmi ceux-ci, on peut citer le Razr 40 et 40 Ultra de Motorola (ou Razr 2023 et Razr Plus). Ceci élargit les options disponibles pour les consommateurs, qui ont désormais un large éventail de choix en matière de téléphones pliables.

En Chine, des options concurrentes du Galaxy Z Fold 5 émergent également. Parmi celles-ci, on trouve le HonorMagic V2 de format très fin. De plus, des modèles rivaux de Xiaomi viennent renforcer la compétition sur ce marché en plein essor.

OnePlus continuant son excellence

En se concentrant sur OnePlus, cette marque a déjà proposé cette année des produits performants. Parmi ceux-ci, on peut citer le OnePlus 11 et le OnePlus Pad. Ces appareils ont suscité un accueil favorable de la part des consommateurs et des critiques, soulignant leurs performances et innovations.

Si cette excellence se poursuit avec le OnePlus Open à sa date de sortie, le marché des téléphones pliables pourrait connaître des transformations significatives. L’impact de ce nouvel appareil pourrait modifier la perception et l’adoption des téléphones pliables.