Test des Sony WF-1000XM5 : des écouteurs sans fil révolutionnaires

En tant que successeurs des célèbres WF-1000XM4, les Sony WF-1000XM5 se présentent avec la promesse d’une qualité audio supérieure et d’une réduction de bruit de pointe. Dans cet article, nous explorons en profondeur les performances et les fonctionnalités de ces écouteurs sans fil haut de gamme. Nous allons examiner comment ils parviennent à surpasser leurs prédécesseurs et à se positionner comme une référence incontestée sur le marché. De la clarté audio à la suppression des distractions, cette évaluation détaillée offre un aperçu complet des performances et de l’expérience utilisateur offertes par ces casques intra-auriculaires.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 intègrent des technologies avancées pour offrir une expérience sonore immersive et une réduction de bruit exceptionnelle. Leur conception comprend des processeurs audio en temps réel et des micros de haute qualité. Elle permet une reproduction précise des fréquences, des basses profondes et des voix claires. Ces casques intra-auriculaires promettent de vous plonger dans un environnement enveloppant en créant l’illusion d’être dans un studio avec vos artistes préférés. De plus, leur capacité à éliminer les distractions extérieures garantit une écoute sans interruption. Néanmoins, leurs performances sont-elles réellement à la hauteur des déclarations de leur fabricant ? Nous allons le découvrir dans cet article.

Caractéristiques techniques Poids (par écouteur) : 5,9 g

Dimensions du boîtier de charge : 64,6 x 40,0 x 26,5 mm

Poids du boîtier de charge : 39 g

Connectivité : Bluetooth version 5.3

Portée : Jusqu’à 10 mètres sans obstacle

Autonomie de la batterie : 6 à 12 heures en fonction de l’utilisation et des conditions d’écoute (réduction de bruit activée ou désactivée, lecture de musique en continu ou conversation téléphonique continue)

Durée de charge : 1,5 heure pour les écouteurs et 2 heures pour le boîtier

Codec audio : SBC, AAC, LDAC, LC3

Réponse en fréquence en communication Bluetooth : 20 Hz à 20 000 Hz (échantillonnage : 44,1 kHz)

Réponse en fréquence avec échantillonnage LDAC : 20 Hz – 40 000 Hz (échantillonnage LDAC : 96 kHz, 990 kbit/s)

Indice d’étanchéité : IPX4

Contrôles sur les écouteurs : Commandes tactiles, Mode de réduction de bruit, Mode Ambient Sound, Quick Attention, Commande de volume

Fonctionnalités supplémentaires : Application compagnon, Support LDAC, Détection de port, Voice Assistant

Accessoires inclus : Embouts isolants, Boîtier de charge, Câble USB, Carte de garantie, Guide de référence

Élégance et confort : le design amélioré du Sony WF-1000XM5

Le Sony WF-1000XM5 représente une avancée notable par rapport à son prédécesseur en termes de design et de confort. Contrairement au WF-1000XM4, dont les accents en cuivre pour les micros se distinguaient nettement, il arbore des grilles en cuivre plates, intégrées de manière plus discrète à la surface tactile. Cette conception plus fluide offre une esthétique moderne et épurée.

De plus, l’ajustement ergonomique des écouteurs réduit la pression exercée sur l’oreille, améliorant ainsi le confort, d’autant plus qu’ils sont légers. Ils sont également fournis avec quatre paires d’embouts en mousse à mémoire qui assurent un positionnement plus précis et personnalisé ainsi qu’une meilleure isolation sonore. Bien que solides, leur durabilité peut être remise en question, car ils ont tendance à se dégrader avec le temps.

Concernant les commandes tactiles, elles sont intuitives, mais leur sensibilité peut parfois conduire à des activations accidentelles lors de l’ajustement des écouteurs. En termes de portabilité, le Sony WF-1000XM5 est pratique en raison de sa compacité. De petite taille, il est facile à transporter dans une poche ou un sac. Enfin, la qualité de construction est globalement satisfaisante, bien que les embouts en mousse puissent présenter quelques points faibles potentiels en termes de durabilité. En quelques mots, ces écouteurs sans fil haut de gamme offrent un équilibre remarquable entre design, confort et fonctionnalité. Ils sont disponibles en deux variantes de couleur : noir et argent.

Améliorations sonores du Sony WF-1000XM5 : une expérience d’écoute optimisée

Sony a retravaillé cette génération de la gamme WF-1000XM, aplatissant légèrement la plage supérieure du son de leur prédécesseur. Avec l’ANC activé, le son du modèle WF-1000XM5 reste chaud et enveloppant. Il met en valeur les voix et les instruments de manière confortable. Cependant, cette fois-ci, les écouteurs offrent une plus grande précision et une meilleure articulation dans les aigus. En conséquence, ils s’adaptent à une variété de genres musicaux dès leur sortie de l’emballage. Toutefois, si vous préférez un son différent, leur application compagnon vous permet de personnaliser davantage votre expérience d’écoute grâce à un égaliseur graphique et des préréglages. Elle dispose même d’une fonction spécifique permettant de créer une égalisation sur mesure en fonction des goûts auditifs de chaque utilisateur.

Même avec l’ANC désactivée, le WF-1000XM5 de Sony offre une qualité sonore remarquable. Il propose notamment des basses plus prononcées et une excellente clarté dans les médiums ainsi que dans les aigus. Comparé à la réduction de bruit activée, les voix et les instruments sont légèrement plus faibles, qui sont poussés à l’arrière du mix. Gardez à l’esprit que vous ne ressentirez aucune différence dans la réponse en fréquence si vous utilisez le codec LDAC ou SBC. Cette polyvalence et cette haute performance en font un choix attrayant pour les audiophiles à la recherche d’une expérience d’écoute sans compromis.

Performance d’isolation et de réduction de bruit des Sony WF-1000XM5

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 offrent une isolation sonore impressionnante grâce à leurs embouts en mousse à mémoire de forme, qui assurent un bon scellement dans le canal auditif. Dotés également d’une annulation de bruit active, ils atténuent efficacement les bruits de fond. Bien que certains utilisateurs aient initialement constaté peu de différence avec l’ANC activé ou désactivé, l’application compagnon permet d’améliorer considérablement cette fonctionnalité, notamment dans les basses fréquences.

Par ailleurs, le mode de contrôle sonore adaptatif (ASC) ajuste automatiquement l’ANC en fonction de l’environnement. Il permet une isolation améliorée dans les moyennes et hautes fréquences. L’ANC ne bloque pas autant les bruits graves que certains concurrents. Toutefois, il reste efficace pour les bruits de milieu et de haute fréquence.

De plus, le mode de transparence appelé « Ambient Mode » est moins clair que celui des AirPods Pro d’Apple. Par contre, il offre une bonne écoute des sons environnants. En termes de fuite sonore, les écouteurs présentent une performance exceptionnelle. Ils concentrent principalement la fuite dans les basses et hautes fréquences. Concernant le microphone intégré, la qualité d’enregistrement est médiocre. Toutefois, la gestion du bruit est correcte pour les environnements modérément bruyants.

Analyse des caractéristiques actives des écouteurs Sony WF-1000XM5

La performance de batterie du Sony WF-1000XM5 est bonne, proposant plus de huit heures de lecture continue avec l’ANC activé. Elle les place au-dessus de concurrents comme les Devialet Gemini II True Wireless. De plus, leur application compagnon présente plusieurs fonctionnalités. Elle offre notamment le contrôle automatique du son adaptatif et la compatibilité avec la technologie Bluetooth 5.3 permettant un appairage avec deux appareils simultanément.

Les écouteurs ne prennent pas en charge la connexion filaire. Cependant, ils sont livrés avec un câble USB-A vers USB-C pour recharger l’étui. Enfin, le boîtier de charge du Sony WF-1000XM5 offre trois charges supplémentaires. Il prend aussi en charge la technologie de charge sans fil Qi.

Sony WF-1000XM5 L’écouteur sans fil haut de gamme d’Amazon à réduction de bruit 0 Voir l'offre Verdict Les écouteurs Sony WF-1000XM5 sont parfaits pour les déplacements et les voyages. Leur design léger les rend faciles à emporter partout avec vous. De plus, leur système ANC bloque efficacement les bruits de fond, et lorsqu’il est activé, ils offrent une autonomie de plus de huit heures en continu. Le boîtier propose également quelques charges supplémentaires si nécessaire. Bien que les embouts en mousse à mémoire de forme ne conviennent pas à tous, notamment à ceux ayant de petits canaux auditifs, ces écouteurs offrent une expérience sonore claire et détaillée, se démarquant de la concurrence. En somme, les Sony WF-1000XM5 représentent une autre réussite pour la marque, soulignant sa volonté de rester à la pointe de l'innovation dans le marché des écouteurs sans fil. On aime Niveau de détail et de clarté sonore exceptionnel, leader dans sa catégorie.

Qualité musicale et synchronisation remarquables.

Design confortable et discret.

Performance d'isolation sonore exceptionnelle.

Construction solide et ajustement stable. On aime moins Basses moins accentuées par rapport à celles de certains concurrents.

Amélioration nécessaire de la sensation de maintien.

Inadéquation du confort des embouts auriculaires pour certains utilisateurs.

