Test du E-Crossover XA : le VTC électrique d’Intersport, en vaut-il la peine ?

Ce test porte sur l’un des meilleurs vélos électriques Nakamura, le E-Crossover XA. Performant, ce VAE se faufile aussi bien en ville que sur les routes de campagne.

En quête d’un vélo électrique polyvalent ? L’E-Crossover XA Nakamura est incontestablement celui qu’il vous faut. Stabilité, élégant, puissant et surtout facile à manier, ces termes le définissent bien. Ce modèle vous intéresse ou peut-être que vous hésitez encore ? Découvrez à travers ce test si l’E-Crossover XA en vaut la peine.

Caractéristiques techniques Poids : 25,1 kg

Moteur : 250 watts

Batterie : 460 Wh

Autonomie : jusqu’à 80 km

Transmission : Shimano Altus 9 vitesses

E-Crossover XA : présentation de ce VTC Nakamura

C’est en 2011 que Intersport a révélé son nouveau modèle électrique, l’E-Crossover. Ce dernier fait suite à l’E-Powerfit et l’E-City.

Cette gamme se décline en plusieurs tailles : S, A et V. D’ailleurs, ces deux derniers se diffèrent par leur cadre fermé et leur cadre ouvert. Pour finir, il existe des modèles de pointe, le XV et le XA. D’ailleurs, c’est ce dernier qui fait l’objet de ce test.

L’E-Crossover XA est le VTC idéal pour ceux qui souhaitent faire du vélo le week-end ou pendant leur temps libre. Disponible en tailles L, M, S, il épouse parfaitement la morphologie du cycliste. Il séduit également par son design élégant et moderne.

Pesant 25,1 kg, il s’agit d’un vélo à assistance électrique plutôt lourd. Toutefois, son cadre en aluminium le rend robuste. En termes de design, la marque a également su tirer son épingle du jeu. En effet, ce VTC électrique se caractérise par son coloris marron, sa monture fermée ainsi que son guidon dit « moustache ». C’est un modèle qui ne manquera pas de séduire, aussi bien les hommes que les femmes cyclistes.

E-Crossover XA : test de conduite

Lors de notre test, nous avons tout de suite remarqué que l’E-Crossover XA avait une architecture spécialement conçue pour les vététistes. En effet, la selle est suffisamment légère pour les longues randonnées. En complément, il dispose des suspensions de 130 mm. Ces dernières excellent dans la pratique du cross-country et amortissent efficacement les chocs

Plus encore, ses poignées offrent une excellente prise en main. Pour autant, il manque des repose-poignets qui peuvent limiter le confort de conduite lors d’une longue balade en ville.

Mais en plus du confort de conduite qu’il procure, ce VTC électrique embarque un moteur coupleux. Fixée dans le bas du pédalier, cette configuration a l’avantage d’abaisser et de centrer son centre de gravité. Par ailleurs, avec un moteur de 100 Nm, ce vélo électrique Nakamura produit le plus fort couple de tous les VAE. Et ce, même face à l’iWeech qui produit 90 Nm de couple.

Combiné à un capteur de couple, chaque pédalage est transmis à la roue arrière en un temps record. Cette action nous a fait oublier le poids assez lourd de l’E-Crossover XA durant notre test.

Nakamura opte pour 4 modes d’assistance

Pour répartir son énergie, le vélo tout chemin électrique d’Intersport adopte 4 modes d’assistance : Smart, Boost, Sport, Eco. Le mode Eco suffit pour rouler en ville ou sur les routes plates. Quant aux modes Boost et Sport, ils interviennent dans le cadre d’une activité tout-terrain ou d’un usage sur terrain accidenté.

Pour faciliter leur manipulation, Intersport a opté pour des boutons « – » et « + ». Les boutons pour l’éclairage et l’activation/désactivation de l’assistance sont plus petits. Pour finir, la fonction Smart adapte en temps réel le couple en fonction du pédalage.

Il faut rappeler que l’E-Crossover XA dispose d’un dérailleur à 9 rapports, actionné au guidon.

E-Crossover XA : test de l’autonomie

Avant d’aborder plus en détail le sujet sur l’autonomie du Nakamura E-Crossover XA, sachez que sa batterie joue un rôle crucial dans l’expérience de la conduite. Avec une généreuse capacité de 460 Wh, sa batterie permet de couvrir 80 km.

À noter que cette autonomie dépend de l’itinéraire à parcourir et du mode d’assistance sélectionné. En mode Smart, le vtc peut atteindre jusqu’à 100 km. Toutefois, le mode Boost offre une autonomie de 60 km.

En termes de durée de charge, cette batterie nécessite jusqu’à 5 heures pour faire le plein. Amovible, elle s’entretient et se recharge facilement.

Un dernier point, et non des moindres, la batterie étant intégrée au cadre, elle renforce l’aspect élégant du vélo.

E-Crossover XA : test de sa connectivité

Comme le XV, le modèle XA bénéficie de la nouvelle connectivité développée par Intersport. Depuis 2022, le vélo se connecte à l’application Naka E-Power, avec quelques fonctions de base. En premier lieu, le processus de synchronisation s’effectue facilement, en une minute à peine. Cette application sert principalement à déverrouiller et à verrouiller le système d’assistance électrique. Cette fonction n’empêchera pas les vols du vélo, mais permet de le géolocaliser.

En complément, il permet de suivre dans le moindre détail les déplacements effectués par le cycliste. Il est possible de consulter la distance parcourue, le dénivelé ou encore la force motrice moyenne.

Comme ce vélo joue sur la carte sportive, on peut ainsi facilement observer les progrès accomplis jour après jour. Vous n’avez qu’à vous servir de votre smartphone pour afficher la vitesse à laquelle vous roulez et l’itinéraire que vous suivez. Cette application s’arrête automatiquement pour ne pas fausser les statistiques.

Verdict : est-ce qu’il en vaut la chandelle ?

Orienté sport, le VTC électrique E-Crossover XA se révèle aussi efficace au quotidien que pour le cyclotourisme. Certes, il semble plus lourd pour une utilisation en ville, et pas suffisamment maniable ni amorti pour les zones escarpées. Toutefois, il peut séduire les amateurs à la recherche d’un VAE plus confortable pour leurs excursions du week-end.

Pour environ 2 000 euros, il tire parti d’une batterie puissante et d’un moteur au couple impressionnant. Ce qui la place largement devant la Raipon de Neomouv.

Design - 9 Conduite - 8.8 Autonomie - 8.5 Rapport qualité/prix - 9.5 9 Design : un vélo à cadre ouvert au design attrayant. Conduite : agréable, il se distingue par la fluidité et la puissance de son assistance. Autonomie : autonomie XXl (jusqu'à 100 km). Rapport qualité/prix : un VTC électrique à un prix très compétitif. User Rating: 4.36 ( 1 votes)