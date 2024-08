Test du Fitbit Ace LTE, une nouveauté à avoir pour la rentrée ?

Fabriqué à partir de fils recyclés, le bracelet connecté Ace LTE est un petit bijou de technologie à avoir pour la rentrée selon certains. Pour en être sûr, nous avons testé le Fitbit Ace LTE.

Il s'agit d'une smartwatch pour enfants. Mais à ce qu'on dit, en terme de conception logicielle, cette Fitbit est un cran au-dessus de tout ce qui se fait ailleurs. Voici donc ce qu'il en est.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 41.04 x 44.89 mm

41.04 x 44.89 mm Ecran : OLED 333 pixels

OLED 333 pixels Poids : 28.03 g sans bracelet

28.03 g sans bracelet Etanchéité : 5 ATM

5 ATM Autonomie : 24 heures en usage intensif

Présentation du Fitbit Ace LTE

Fitbit propose le Ace LTE en deux couleurs. Le boîtier combine le plastique, l'acier inoxydable, le verre et des matériaux recyclés. Il y a le modèle Mild avec un bracelet Strange Arcade noir et gris. Puis, vous avez le modèle Spicy avec un bracelet Moovin vert et violet. Pour ce test, nous avons pris le Fitbit Ace LTE Spicy.

Et en guise de supplément, nous avons eu droit à un pare-chocs fluo qui se clipse sur l'écran du bracelet testé. C'est pour le protéger. Même sans cela, il est dit que ce smartband est relativement résistant grâce à son écran en verre Corning Gorilla Glass 3.

Il est normalement résistant aux rayures et aux chocs. De plus, son indice d'étanchéité est de 5ATM. Mais comme il est destiné à être porté par des enfants, on n'est jamais trop prudent.

Design

En termes de design, le Fitbit Ace LTE est un bracelet connecté très bien conçu. De prime abord, cet appareil ressemble à une Pixel Watch. Sauf qu'il est de forme carré. Son apparence est comme celle de le Fitbit Versa, mais avec une sensation de légèreté et de fluidité.

Le smartband ne comporte que deux boutons. Celui du haut permet d'ouvrir les contacts, tandis que celui du bas ouvre la salle d'arcade. Un glissement vers le bas sur le cadran du bracelet connecté permet d'accéder aux réglages rapides.

Et un glissement vers le haut aux notifications. Puis, un glissement vers la droite affiche les quêtes quotidiennes. Tandis qu'un glissement vers la gauche permet d'accéder à Bit Valley.

Un bel écran fonctionnel et bien d'autres options

Pour en revenir à l'écran, il est doté de la technologie OLED. Il diffuse une luminosité allant jusqu'à 333 pixels par pouce (ppi). Ce qui fait que les données sont lisibles de jour comme de nuit.

Dans le boîtier, vous avez une puce Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 et le smartband est équipé de bien d'autres options. Il y a un accéléromètre, un altimètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, un magnétomètre et d'un capteur optique de fréquence cardiaque.

Fonctionnalités

Pour utiliser ce bracelet connecté, il faut s'abonner à Ace Pass. Cela coûte environ 10 $ par mois soit 9.16€. C'est est à la fois le service d'abonnement à Fitbit Arcade et un plan de données.

Celui-ci utilise le positionnement GPS et la connectivité 4G LTE intégrée pour faire fonctionner le bracelet connecté. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une ligne cellulaire à son forfait pour rester connecté.

En théorie, l'Ace LTE peut également effectuer des paiements mobiles, mais la fonction Google Pay n'est pas encore activée. Elle devrait l'être bientôt.

Sinon en matière de connectivité, vous pouvez utiliser le bracelet Ace LTE que vous ayez un téléphone Android ou un iPhone. Tout parent doit toutefois télécharger l'application Fitbit Ace pour Android ou iOS et l'utiliser pour configurer ce smartband et souscrire à un plan de données Ace Pass.

L'abonnement comprend les jeux et le service LTE. Cela permet aussi d'appeler et d'envoyer des SMS par l'intermédiaire du bracelet connecté. Nous avons aussi pu suivre la localisation par GPS et Google Maps. Sans l'abonnement, l'Ace LTE se limite à un suivi de base des mouvements et des pas. Ce sont des fonctions que vous pouvez obtenir pour beaucoup moins cher.

Sinon, les parents peuvent définir des horaires d'école sur le smartband. Cela comprend le fait de limiter les activités disponibles pendant ces heures programmées.

Options de contrôle du Fitbit Ace LTE

Bien que l'Ace LTE possède les capacités matérielles et logicielles d'une smartwatch haut de gamme, ses fonctionnalités ont été spécialement conçues pour les enfants. Ainsi, l'Ace LTE ne dispose pas d'une boutique d'applications.

Elle vise plutôt à divertir et à faire bouger les enfants. Et ce modèle offre une tranquillité d'esprit aux parents et aux personnes qui s'occupent d'eux. En l'ayant testé, il s'avère que le bracelet connecté donne accès à six jeux différents. Ils se trouvent dans sa salle d'arcade.

La sélection actuelle comprend notamment un jeu de course, un jeu de danse, un jeu de pêche et un jeu de stratégie. Chaque jeu implique un certain nombre de mouvements. Ils sont suivis par les capteurs du smartband. Puis, chaque jeu possède son propre système de progression.

Un smartband qui responsabilise les enfants

Outre les jeux, le bracelet connecté apprend aux enfants à être responsables de leurs actes en s'occupant d'un Eejie. C'est un personnage numérique similaire à un Sim ou à un Tamagotchi. Il faut le rendre heureux en accomplissant des quêtes quotidiennes et marquer des points. Cela débloque des vêtements ou des décorations.

Par contre, nous avons découvert que le bracelet connecté limite le nombre de récompenses que vous pouvez débloquer en une journée. C'est afin d'éviter que les enfants ne se fatiguent trop.

Les enfants peuvent également utiliser le smartband pour régler une alarme, un minuteur ou un chronomètre. L'idée derrière toutes ces fonctionnalités est de motiver les enfants à rester actifs sans pour autant parler d'exercice.

En plus de la connectivité LTE, l'Ace LTE dispose du Wi-Fi et du Bluetooth. Les enfants peuvent y connecter des écouteurs, mais il ne dispose d'aucun service musical embarqué. Il est également dépourvu d'appareil photo. Ainsi, les enfants ne peuvent pas l'utiliser pour des appels vidéo ou des selfies.

Un bracelet connecté aux parents

Les parents peuvent assigner jusqu'à 20 contacts de confiance que l'enfant peut joindre via l'appareil et définir qui est son contact d'urgence. Le bracelet connecté appellera automatiquement ce contact si les parents ne répondent pas à un appel.

Avec l'application, les parents peuvent également définir certaines heures comme étant des heures scolaires. Cela désactive les jeux sur le smartband. Elle continue de suivre l'activité en arrière-plan. Puis, les enfants peuvent toujours envoyer des messages à des contacts de confiance. Mais tout ce qui s'affiche sur le bracelet connecté est plus discret lorsque cette fonction est activée.

Google est la protection de la vie privée

En ce qui concerne la protection de la vie privée, Google a promis de ne jamais utiliser les données du bracelet connecté à des fins publicitaires. Puis, ils ont aussi mentionné qu'ils ne diffuseront jamais d'annonces sur le smartband lui-même.

Les données de localisation sont conservées pendant 24 heures et uniquement pour les parents. Quant aux informations relatives à la condition physique sont supprimées au bout de 35 jours. Google précise dans les petits caractères de l'inscription, qu'il peut toutefois conserver certaines données à des « fins légales ou commerciales légitimes ».

Autonomie

Pour suivre, il s'avère que le Fitbit Ace LTE est un bracelet connecté possédant une endurance contrôlée. Avec seulement 16 heures d'autonomie, la Ace LTE est destinée à rester sur son chargeur chaque nuit. De cette manière, les enfants ne peuvent pas s'en servir pendant la nuit puisqu'ils sont censés dormir.

Le Fitbit Ace LTE est un excellent smartband pour enfants. Certes, l'année dernière, d'excellentes montres connectées pour enfants ont vu le jour, mais celui-ci, c' est la crème de la crème. Il offre un excellent suivi de la condition physique et des jeux motivants pour faire bouger les enfants. Puis, son autonomie de batterie est suffisante pour fonctionner tout au long de la journée. Notre plus gros reproche est que ce bracelet connecté est un peu trop simple en ce qui concerne le contrôle parental. Il n'y a aucun moyen d'ajuster le niveau d'activité nécessaire à vos enfants pour débloquer des objectifs de récompense. Les valeurs par défaut approuvées par les médecins sont appréciables, il serait préférable qu'elles soient ajustables. On aime Prise en charge Appels, SMS aux contacts de confiance

Compatible avec Android & iOS On aime moins Parfois lent

Pas d'application musicale, de suivi du sommeil ou de caméra selfie

Compatible avec Android & iOS On aime moins Parfois lent

Pas d'application musicale, de suivi du sommeil ou de caméra selfie

