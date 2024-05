Test du Cruiser 70 Asphalt Adventure pour les amateurs de cruising

Vous êtes amateur de glisse urbaine ? Essayez le skateboard Cruiser 70 Asphalt Adventure, voici notre test complet sur cet appareil.

Envie de tester un nouveau skateboard performant et durable ? Le Cruiser 70 Asphalt Adventure est sûrement adapté pour vous. Avec son design élégant, sa construction robuste et ses fonctionnalités innovantes, cet appareil promet une expérience de conduite unique. Dans cet article, nous allons mettre en avant ses caractéristiques techniques et notre expérience de conduite.

Caractéristiques techniques

Composition du Deck : Bambou et érable

: Bambou et érable Finition : Vernis de protection haute résistance

: Vernis de protection haute résistance Largeur des Trucks : 15 cm

: 15 cm Matériau des Trucks : Alliage d'aluminium robuste

: Alliage d'aluminium robuste Poids maximum supporté : Jusqu'à 100 kg

: Jusqu'à 100 kg Durée de la garantie : 1 an contre les défauts de fabrication

Présentation du skateboard Cruiser 70 Asphalt Adventure

Le Cruiser 70 Asphalt Adventure est un skateboard hybride polyvalent. Il combine la maniabilité d'un skateboard électrique standard avec les performances d'un longboard. Ce modèle mesure 70 cm de long, ce qui lui confère une excellente stabilité. De plus, il reste suffisamment compact pour des virages serrés et une navigation agile en milieu urbain. La planche est fabriquée à partir d'une combinaison de bambou et d'érable, offrant à la fois légèreté et durabilité.

Test du Cruiser 70 Asphalt Adventure : le design

Le design du Cruiser 70 Asphalt Adventure est un élément clé qui contribue à son attrait global :

Style visuel moderne

Le Cruiser 70 Asphalt Adventure arbore un look moderne et élégant. Il se distingue des designs plus traditionnels ou exubérants par des graphiques minimalistes. Les motifs sont souvent inspirés par des thèmes urbains ou aventuriers. Cela correspond bien à l'esprit de ceux qui utilisent leur skateboard pour explorer les environnements citadins.

Palette de couleurs

Le skateboard utilise une palette de couleurs neutres avec des accents vibrants. Le but étant de mettre en valeur son style sans être trop ostentatoire. Les teintes comme le noir, le gris, et le blanc dominent. Elles sont souvent complétées par des touches plus vives comme le bleu ou le rouge afin d'ajouter un contraste intéressant.

Matériaux et finition

Le deck du Cruiser 70 est fabriqué à partir d'un mélange de bambou et d'érable. Cette caractéristique lui donne une texture naturelle et une finition lisse qui est à la fois visuellement plaisante et agréable au toucher. La qualité de la finition est évidente, avec des bords bien usinés et un revêtement supérieur. Cela aide à prévenir l'usure tout en améliorant l'adhérence.

Conception fonctionnelle

Au-delà de son aspect esthétique, le design du Cruiser 70 Asphalt Adventure est également fonctionnel. Le deck est légèrement concave. Cela aide à maintenir les pieds en place, c'est crucial pour la sécurité et le contrôle lors de la conduite. Les trucks sont souvent peints pour correspondre ou compléter le design du deck. La teinte ajoute une cohérence visuelle qui rehausse son apparence globale.

Innovation et détails

Durant notre test, nous avons remarqué que les roues du Cruiser 70 Asphalt Adventure peuvent être personnalisées. En plus d'optimiser la performance du skateboard, cela harmonise le design général du skateboard. Les roulements, souvent de couleur assortie ou contrastante, ajoutent une touche finale qui témoigne de la qualité et du soin apporté à chaque élément du Cruiser 70.

Test du skateboard Cruiser 70 Asphalt Adventure : la performance

Plus de contrôle

Le Cruiser 70 Asphalt Adventure offre un excellent contrôle grâce à sa longue planche et à sa largeur confortable. Cette stabilité est essentielle pour les riders de tous niveaux. En fait, elle offre une meilleure maniabilité lors de la navigation dans des environnements urbains complexes. La forme concave du deck augmente la sécurité et la confiance lors des déplacements à des vitesses plus élevées ou sur des surfaces inégales.

Réactivité

Les trucks du Cruiser 70 sont très réactifs. Ainsi, le rider peut changer de direction plus précisément et plus rapidement. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse dans les rues bondées où il faut tout le temps éviter les obstacles.

Glisse douce

Le Cruiser 70 est équipé de roues spécialement formulées pour fournir une glisse exceptionnellement douce. Elles sont en mesure d'absorber les vibrations causées par des surfaces rugueuses, ce qui rend le trajet moins fatiguant et plus agréable.

Vitesse

Certes, ce skateboard est principalement conçu pour le cruising. Toutefois, durant notre test, le Cruiser 70 Asphalt Adventure a atteint des vitesses impressionnantes, c'est surtout grâce à ses roulements de qualité. En fait, ces derniers minimisent la friction, permettant ainsi à la planche de maintenir son allure sans nécessité des poussées constantes.

Durabilité à long terme

La durabilité fait partie intégrante de la performance, et le Cruiser 70 Asphalt Adventure excelle dans ce domaine. Les matériaux utilisés pour la planche, les trucks et les roues sont tous de haute qualité. Ils assurent que le skateboard résiste bien au fil du temps et à l'usure. Cette longévité est bénéfique pour les skateurs qui utilisent leur planche régulièrement et dans diverses conditions météorologiques et environnementales.

Test du skateboard Cruiser 70 Asphalt Adventure : utilisation sous la pluie

Théoriquement, il est tout à fait possible de rouler sous la pluie avec le skateboard Cruiser 70 Asphalt Adventure. Toutefois, il n'est pas recommandé de le faire car cela peut présenter plusieurs risques et complications.

Risque de sécurité

Rouler sur des surfaces mouillées peut considérablement réduire l'adhérence des roues au sol. Cela augmente considérablement le risque de glissades et de chutes. Nous avons fait face à ce problème lors du test du skateboard Cruiser 70 Asphalt Adventure sous la pluie. Le griptape, conçu pour fournir de la traction par temps sec, peut aussi devenir glissant lorsqu'il est mouillé. Par conséquent, il est devenu un peu plus difficile de tenir l'équilibre.

Dommages matériels

L'eau peut causer des dommages significatifs aux composants du skateboard. En fait, l'humidité peut pénétrer dans le bois du deck, entraînant des gonflements, des déformations, ou même la pourriture à long terme. De plus, les roulements sont particulièrement vulnérables à la rouille et à la corrosion lorsqu'ils sont exposés à l'eau. Cela pourrait favoriser la dégradation de l'équipement.

Maintenance accrue

Si vous utilisez le Cruiser 70 Asphalt Adventure sous la pluie, vous devrez probablement effectuer des entretiens plus fréquents. Cela inclut le séchage complet de la planche après chaque utilisation, le nettoyage et la lubrification des roulements. Il faut également procéder au remplacement périodique du griptape si nécessaire.

Conseils en cas de nécessité

Si vous devez absolument rouler sous la pluie, prenez des précautions supplémentaires pour assurer votre sécurité et celle de votre skateboard. Dans ce contexte, utilisez des roues spécialement conçues pour les conditions humides et ralentissez votre vitesse pour maintenir le contrôle. Envisagez également d'appliquer un produit hydrofuge sur le deck pour réduire l'absorption de l'eau.

Pour maintenir le Cruiser 70 Asphalt Adventure en parfait état et assurer sa longévité, il est important de suivre un programme d'entretien régulier. Voici quelques conseils :

Nettoyage régulier

Après chaque utilisation, surtout si vous roulez dans des conditions humides ou poussiéreuses, nettoyez la surface du deck pour enlever la saleté et les débris. Pour ce faire, utilisez un chiffon humide et essuyez la planche. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la ranger. Cela prévient la corrosion et l'accumulation de la saleté. Ces derniers pourraient endommager le bois et les composants métalliques.

Vérification des trucks

Vérifiez régulièrement les trucks pour s'assurer qu'ils ne soient ni trop serrés ni trop lâches. Un ajustement inapproprié pourrait affecter la maniabilité du skateboard et augmenter le risque d'accidents. Utilisez une clé à skate pour ajuster les écrous des trucks selon votre préférence de conduite.

Entretien des roues

Inspectez les roues du Cruiser 70 Asphalt Adventure pour vous assurer qu'elles tournent librement et qu'il n'y a pas de bruits inhabituels. Les roulements doivent être nettoyés et lubrifiés régulièrement afin de maintenir une rotation fluide. Si les roues montrent des signes d'usure inégale ou de dégradation, pensez à les remplacer.

Contrôle des roulements

Les roulements jouent un rôle crucial dans la performance du Cruiser 70. Ils doivent rester propres et lubrifiés. Pour faire la vérification, retirez les roulements des roues tous les mois et nettoyez-les avec un solvant approprié. Ensuite, appliquez un lubrifiant spécifique pour roulements. Cela aidera à réduire la friction et à prolonger leur durée de vie.

Inspection des griptapes

Le griptape sur le deck du Cruiser 70 Asphalt Adventure doit être vérifié pour s'assurer qu'il offre toujours une bonne adhérence. S'il est usé ou endommagé, remplacez-le pour garantir une adhérence optimale, c'est essentiel pour la sécurité et le contrôle lors de la conduite.

Stockage approprié

Lorsque vous n'utilisez pas votre Cruiser 70, stockez-le dans un endroit sec et à température contrôlée. Cela évite les dommages causés par l'humidité et les températures extrêmes.

Le test fait sur le Cruiser 70 Asphalt Adventure déduit que ce skateboard est un excellent choix pour ceux qui cherchent un équilibre entre performance et style. Sa conception hybride offre une polyvalence remarquable. De ce fait, il est adapté tant pour les débutants que pour les skateurs expérimentés. Les matériaux de qualité, y compris un mélange de bambou et d'érable, garantissent à la fois durabilité et légèreté. Cependant, sachez que ce modèle n'est pas idéal pour les performances de skatepark ou pour une utilisation sous la pluie. Malgré ces limitations, le Cruiser 70 Asphalt Adventure se distingue par son esthétique soignée et sa construction robuste. Dans l'ensemble, il offre une excellente expérience de ride, renforcée par un service après-vente fiable et une garantie rassurante. On aime Polyvalence étendue

Confort de ride amélioré On aime moins Limitation de performance

Poids relatif

