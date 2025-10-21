TAG Heuer E5 : Quand l’élégance d’une montre suisse rencontre la smart-tech

La marque TAG Heuer relève un défi audacieux avec sa nouvelle Connected Calibre E5 : marier la prestigieuse élégance suisse à la technologie connectée la plus actuelle. Après trois ans d’absence, ce retour se veut remarqué, proposant enfin un boîtier 40mm raffiné et un système d’exploitation maison.

Entre design épuré, autonomie améliorée et compatibilité iPhone, la E5 n’est pas qu’une simple montre intelligente : c’est un accessoire de style qui prouve que le luxe et la tech peuvent faire bon ménage.

TAG Heuer Connected Calibre E5 : La montre intelligente qui ose la distinction

Dans l’univers très concurrencé des montres connectées, TAG Heuer revient avec une nouvelle version de sa série Connected après trois années de silence. Le Calibre E5 se présente comme une alternative suisse et luxueuse à l’hégémonie de l’Apple Watch. Ce renouveau était plus que nécessaire dans un secteur où l’innovation suit un rythme effréné. La grande nouveauté ? Une taille de boîtier de 40mm, une première pour la collection, qui élargit considérablement son public en proposant enfin une version plus discrète et féminine.

Un design repensé avec maestria

Le design conserve la signature esthétique de la marque, mais avec des raffinements notables. Les cornes sont plus facettées et les poussoirs retravaillés. Les modèles 45mm existent en acier ou en titane brossé noir, ornés d’une lunette en céramique noire mate. La version 40mm, loin d’être une simple réduction, adopte une approche radicalement différente : sans lunette physique, son cristal de saphir bombé couvre toute la face, créant un effet « Glassbox » élégant et moderne. Les index sont imprimés sous le cristal, pour une esthétique épurée et fluide.

Une garde-robe de bracelets sur mesure

Le système de bracelets interchangeables a été entièrement repensé pour un rendu plus intégré et seamless, sans la moindre discontinuité entre le boîtier et la attache. L’offre est pléthorique : bracelet métallique, caoutchouc, cuir ou nylon, permettant une personnalisation poussée pour s’adapter à tous les styles de vie. Les cadrans, inspirés des célèbres lignes Carrera, Aquaracer et Formula 1 de la manufacture, allient fonctionnalités intelligentes et ADN horloger incontestable.

Sous le capot : l’autonomie en vedette

Côté technique, le Calibre E5 fait un bond en avant. L’autonomie est désormais de deux jours pour le modèle 40mm et de trois jours pour le 45mm. Une recharge rapide permet de gagner une journée d’utilisation en seulement 40 minutes. Les nouvelles fonctionnalités de suivi du bien-être, du sommeil et de la fréquence cardiaque sont précises. Et la gestion des appels via le microphone et le haut-parleur intégrés placent ce modèle au niveau des références du marché.

Une révolution logicielle en interne

La plus grande rupture est logicielle. TAG Heuer a pris son indépendance en remplaçant Wear OS de Google par son propre système d’exploitation maison. Cette mouture propriétaire offre une interface simplifiée et une compatibilité bien meilleure avec les iPhone, certifiée « Made for iPhone ». C’est un pari audacieux. C’est l’équivalent logiciel du développement d’un mouvement mécanique in-house, qui démontre l’engagement de la marque sur le long terme.

Verdict : La maturité d’une icône hybride

Le Connected Calibre E5 est bien plus qu’une simple mise à jour. L’arrivée du boîtier 40mm, au design raffiné, est un changement de taille qui séduira une nouvelle clientèle. Son passage à un OS propriétaire en fait une plateforme plus mature et cohérente. Cette montre connectée assume pleinement sa double identité : allier l’utilité du numérique à l’élégance intemporelle de l’horlogerie suisse. Le Connected n’est plus un simple gadget ; il est là pour rester.

