L’Apple Watch frappe fort lors du Keynote 2025 en dévoilant l’Ultra 3, la Series 11 et la nouvelle SE !

Préparez-vous à un upgrade sensoriel : lors du Keynote 2025, l’Apple Watch Series 11 et SE débarquent avec des capteurs santé inédits (glycémie, pression artérielle), tandis que l’Ultra 3 affiche un design radical et une autonomie record.

Entre folie technologique et style audacieux, Apple réinvente la montre connectée… et votre poignet n’est pas prêt de décrocher !

Apple Watch SE 3 : Le modèle pas chèr qui monte en gamme

La troisième génération de l’Apple Watch SE fait enfin son apparition après trois ans d’absence. Pour 212 € (version 40mm) et 237 € (44mm), elle offre désormais un écran toujours activé, une puce S10 et le réseau 5G.

Design identique mais verre quatre fois plus résistant, capteurs de température intégrés et nouvelles fonctionnalités santé (détection de l’apnée du sommeil, scores de qualité de sommeil) la rapprochent des modèles premium.

Avec 18 heures d’autonomie et une recharge deux fois plus rapide (8 heures en 15 minutes), elle mise sur l’accessibilité sans renoncer à l’innovation.

Apple Watch Series 11 : l’alerte hypertension arrive

Grande nouveauté de la Series 11 : les notifications d’hypertension artérielle. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure précise comme avec un brassard, Apple mise sur une alerte préventive disponible dans 150 pays.

Une première étape vers un suivi plus complet, peut-être en attendant un futur accessoire dédié. Pour le reste, la Series 11 hérite des améliorations logicielles et matérielles de la gamme, consolidant sa position de référence santé grand public.

Apple Watch Ultra 3 : la montre des extrêmes

À 679 €, l’Ultra 3 cible les aventuriers avec une autonomie portée à 42 heures, un écran plus grand et brillant (malgré un boîtier inchangé), et la connectivité satellite autonome (sans iPhone).

Imprimée en 3D avec du titane recyclé, elle intègre aussi la détection d’hypertension et le 5G RedCap pour une communication économe en énergie. Plongée à 40m, résistance aux poussières et températures extrêmes : l’Ultra 3 reste la reine des performances.

Une stratégie santé ambitieuse et pragmatique

Apple uniformise ses fonctionnalités santé sur l’ensemble de sa gamme (détection sommeil, température, hypertension), tout en adaptant le design et l’endurance à chaque usage.

L’Ultra 3 séduira les sportifs aguerris, la Series 11 les adeptes du suivi au quotidien, et la SE 3 ceux qui cherchent l’essentiel à prix raisonnable. Une chose est sûre : Apple Watch n’a jamais été aussi proche de votre médecin… ou de votre prochain sommet !

