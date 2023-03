Système d’alarme et de télésurveillance Qiara : 5 atouts non négligeables

Le système d’alarme et de télésurveillance Qiara a l’avantage d’être facile à utiliser, d’être disponible sans engagement et d’être proposé à prix juste. Nous vous présentons tous ses points forts dans cet article.

Se montrer soucieux de sa propre sécurité, de celle de sa famille ou de celle de ses biens ne peut jamais être un mauvais comportement. Il s’agit même d’un choix assez justifié vu les risques de vol par effraction auxquels tous les foyers sont confrontés. Afin d’éviter d’être la victime d’un cambriolage, rien de tel que de renforcer la protection de sa maison. Voici 5 raisons qui peuvent vous inciter à choisir le système d’alarme et de télésurveillance Qiara.

Un système d’alarme et de télésurveillance simple d’utilisation

Le premier avantage de l’offre alarme et télésurveillance Qiara réside dans sa grande simplicité d’utilisation. Vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver le mécanisme de protection de votre maison à tout moment et n’importe où. Il vous suffit d’accéder à l’application mobile intégrée. D’ailleurs, celle-ci vous permet de visionner en temps réel et en haute définition tout ce qui se passe dans votre logement. Le pack Qiara est un des peu de système complet sur le marché, comprenant une caméra intelligente.

La marque met à votre disposition tous les accessoires qu’il vous faut pour optimiser votre système d’alarme. Pour faire simple, elle vous propose différents objets intelligents, dont : un détecteur de mouvement, une sirène et un clavier. Ses produits peuvent être installés par tout le monde en moins de 30 minutes. Un service client reste aussi disponible 24/7 pour répondre à toutes vos questions. L’ application devient un véritable assistant au quotidien.

Un abonnement sans engagement et à prix juste

Que vous optiez pour l’abonnement avec ou sans télésurveillance, vous n’êtes pas obligé de vous engager. Autrement dit, vous avez la possibilité d’arrêter de payer pour les services de Qiara à tout moment et pour n’importe quelle raison, sans pénalités. Les prix appliqués sont également à la portée de tous et défient toute concurrence. Ils commencent à 9,99 euros par mois pendant une année, puis 19,99 euros pour l’offre sans télésurveillance. Pour la formule avec télésurveillance, les frais mensuels passent à 19,99 euros pendant une année, puis 29,99 euros.

Un dispositif d’alarme et de télésurveillance respectant votre vie privée

Le respect total de votre vie privée est l’une des valeurs véhiculées par la marque Qiara. Pour ce faire, cette dernière a tenu à ce que ses caméras se ferment automatiquement lorsque vous êtes chez vous. Même les micros sont coupés électriquement afin que personne de votre entourage (ou non) ne puisse vous espionner.

Un design épuré, discret et soigné

L’apparence des dispositifs d’alarme et de télésurveillance Qiara est particulièrement soignée, travaillée et élégante. En 2022, elle a obtenu le label iF Design AWARD de renommée mondiale, ce qui prouve que son esthétique répond à toutes les attentes.

Clients satisfaits ou remboursés

Si vous n’êtes pas satisfait de la performance de vos dispositifs d’alarme et de télésurveillance, Qiara vous propose de vous rembourser. Vous disposez de 30 jours pour tester ses produits. Il s’agit d’un gage de qualité incontestable, puisque si leur efficacité est incertaine, la marque ne vous offrira jamais une telle assurance.