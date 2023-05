Sweet Tooth saison 2 : Gus survit-il à la fin ?

Dans la fin de la saison 2 de la série Sweet Tooth, Gus et ses amis cherchent la guérison des hybrides. À la place, ils découvrent plutôt une communauté isolée offrant un nouvel espoir pour un avenir meilleur. Découvrez l’épilogue émouvant de cette aventure post-apocalyptique, une des séries les plus attendues sur Netflix.

Le début de la fin sweet tooth saison 2 : Aimee et les Air Raiders attaquent Essex County

Aimee et les Air Raiders attaquent Essex County après une dispute avec Jepperd, révélant qu’il est responsable de la chasse aux hybrides. Il laisse Jepperd derrière elle, obligeant celui-ci à marcher jusqu’à Essex County. Aimee et les Air Raiders attirent les Derniers Hommes dehors, permettant aux hybrides de s’échapper. Bear rejoint les forces de l’Animal Army.

Il défend Gus et ses amis, et tous parviennent à s’échapper pendant que l’Animal Army de Bear et les Air Raiders occupent les Derniers Hommes. Johnny donne une chance de s’échapper à Dr Singh et Rani. Pourtant, il s’obstine à propos de la sécurité de ses recherches, conduisant Rani à l’abandonner.

Le départ vers l’Alaska pour trouver la fontaine de jouvence

Pendant ce temps, l’Animal Army et l’armée du général Abbot s’affrontent à Essex County. Tiger se rend au parc national de Yellowstone pour avertir Gus et ses amis de la situation. Gus, Jepperd et Aimee tendent des pièges aux Derniers Hommes, mais le général Abbot passe facilement à travers tous les pièges. Gus arrive à récupérer le précieux remède d’Abbot. Cependant, Abbot lui tire dessus mais, un troupeau de bisons le piétinent et il meurt.

Gillian Washington a lancé le projet Midnight Sun pour rechercher son arrière-grand-père, le capitaine James Thacker. Il avait navigué vers l’Alaska pour trouver une fontaine de jouvence pour sa maladie dégénérative musculaire. Washington a expérimenté en Alaska, permettant aux gens de vivre sans maladie pendant des années.

Toutefois, le virus auquel l’humanité se confronte est le résultat des expériences de Washington. Gus et ses amis se rendent en Alaska pour trouver la fontaine de jouvence et guérir les hybrides qui sont toujours malades. Durant leur périple, ils se familiarisent avec de nouveaux personnages. Notamment, une femme nommée Wendy, qui a également perdu un enfant à cause du virus.

La fin sweet tooth saison 2 : la véritable guérison

Gus et ses amis découvrent que la fontaine de jouvence n’est pas ce qu’ils avaient imaginé. Au lieu d’une source de guérison miraculeuse, ils trouvent une communauté isolée qui a réussi à se protéger du virus en se coupant du monde extérieur. Ils réalisent que la guérison ne vient pas de la fontaine de jouvence, mais plutôt de la communauté elle-même. La saison 2 se termine sur une note d’espoir. En effet, Gus et ses amis trouvent une nouvelle famille et un nouveau but dans la vie. Ils retournent dans leur parc national de Yellowstone avec l’espoir de créer un monde meilleur pour tous les hybrides et les humains survivants.

