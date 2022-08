Stranger Things pourrait-elle éviter l’effet Game of Thrones ?

Stranger Things suivrait-elle aussi la malheureuse tendance consistant à tuer ses principaux personnages pour augmenter l’audience en touchant la sensibilité de son public ?

La tant attendue quatrième saison de la série a finalement trouvé sa fin avec les 2 épisodes gargantuesques. Dans la foulée, les fans s’autorisent déjà à deviner ce qui pourrait arriver dans la cinquième et dernière saison. L’intensité et les enjeux augmentent en effet d’une saison à une autre et cela pourrait continuer dans la saison 5. D’autant plus qu’avec le vieillissement de ses personnages, le ton de la série devient de plus en plus sombre. Stranger Things semble d’ailleurs de plus en plus mettre ses principaux personnages en danger. Il se pourrait même qu’elle tue certains d’entre eux.

L’effet Game of Thrones

Les émissions télévisées sont souvent comparées à Game of Thrones lorsque ses téléspectateurs commencent à discuter de la mort des personnages. Cela semble augmenter l’audience en choquant le public. Les séries sont depuis, de plus en plus nombreuses à exposer leurs principaux personnages à des enjeux mortels. Cette solution est certes efficace, mais le public commence déjà à s’attendre à la mort des personnages dans la plupart des séries suivies.

Le décès d’un personnage principal peut être un moyen de faire comprendre au téléspectateur que la situation est vraiment dangereuse. Cela peut aussi apporter plus de réalisme à la série dans la mesure où les personnages ne bénéficient pas d’une protection magique contre le danger.

Les perspectives accessibles à Stranger Things

Jusqu’à présent, Stranger Things n’a encore tué que des personnages secondaires. Bob, Billy et Eddie sont tous morts à la fin de leurs saisons respectives. Il semble que les scénaristes ont utilisé leur décès pour attiser l‘intérêt de leurs fans sans mettre en danger ses principaux personnages. Cela a bien fonctionné, mais la pratique commence à devenir répétitive. Certains décès semblent même inutiles comme celui d’Eddie dans la saison 4.

On retrouve dans la finale de la saison 4, de nombreuses allusions à la mort de certains personnages principaux. Max, Eleven, Hopper ont péri quelques instants dans l’esprit du film pour ressusciter tout aussi miraculeusement. C’est donc tout à fait normal que les fans se demandent si dans la saison 5, certains des personnages principaux ne périraient pas.

La question se pose donc si ls scénaristes ne sacrifieraient pas Eleven. Cela leur permettrait en effet de se débarrasser une bonne fois pour toutes de l’Upside Down. Steve pourrait aussi décéder dans cette cinquième saison. Ce ne sont certes encore que des spéculations, mais ça en dit long sur le fonctionnement actuel des émissions télévisées.

Toutefois, cette pratique pourrait se révéler infructueuse notamment si le décès est dépourvu de sens Stranger Things a été un pionnier pour les médias depuis sa première diffusion. Espérons donc qu’elle inverse la tendance en nous fournissant une fin passionnante avec une distribution principale qui s’en sort toute vivante.

La saison 5 arrivera éventuellement sur Netflix dans le futur. En attendant, découvrez les nouveautés du mois dans notre dossier.