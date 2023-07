Sanctaren : le nouvel audiobook illustré pour les fans de SF et de Space opera !

Après des années de maturation, de réflexion et de réécriture, le livre audio illustré intitulé « Sanctaren » débarque finalement sur Youtube. Avec la diffusion d’un épisode par mois, Sanctaren cherche à revisiter le Space opera, entre nostalgie du genre et modernité selon nos problématiques actuelles et futures.

Dans la forme, Sanctaren, c’est avant tout le croisement de passions et de technologies. Notamment écriture, narration, musiques originales créées par ordinateur, effets sonores, illustrations générées par intelligence artificielle. D’ailleurs, tous ces éléments sont mis au service de l’histoire et de l’univers. Dans le fond, Sanctaren nous raconte les aventures et les péripéties d’un groupe d’individus hétéroclites alors que, dans le lointain futur de notre galaxie, d’antiques menaces se sont réveillées.

L’univers de Sanctaren : résumé

Se déroulant à la fin du 3e millénaire de notre ère, notre chère galaxie, rebaptisée «Sanctaren», a connu bien des changements depuis le XXIe siècle. Alors qu’elle attendait, impuissante, son inéluctable destruction, l’Humanité fut sauvée in extremis par une civilisation extraterrestre, les Olcariens, qui permirent aux humains de sauver leur planète et de voyager dans la galaxie.

Mais, si les hommes avaient fait la paix sur Terre, ce n’était que pour mieux se jeter dans la bataille intergalactique qui opposait les Olcariens aux Fenreshs. Il s’agit d’une autre espèce extraterrestre particulièrement mystique et religieuse.

Après plus d’un siècle de conflit, une paix précaire revint enfin sur Sanctaren, avec l’éclatement des civilisations belligérantes et leur scission en différentes factions ayant leurs intérêts propres. Mais, alors que la situation s’était à peu près stabilisée, une armada d’origine inconnue fit son apparition dans les secteurs contrôlés. Et elle n’avait rien d’amical…

Note d’intention : présentation du livre

L’univers étant posé, c’est maintenant à nos protagonistes de s’illustrer dans cette galaxie hostile et pleine de mystère. Et c’est donc d’un point de vue micro que l’on en viendra à comprendre les enjeux et les secrets de Sanctaren. Sans trop en révéler, le lecteur suivra les aventures d’une escouade de cinq personnages principaux, aux passés parfois troubles et aux intérêts parfois divergents.

Bien sûr, on ne fait pas de science-fiction sans aborder des thématiques fortes et sans parler des problématiques actuelles et futures pour l’humanité et la planète. Plus qu’une simple histoire, lire ou écouter «Sanctaren», c’est également un moyen de réfléchir à notre condition d’humain, à prendre du recul sur nous-mêmes et nos actions.

«C’est vrai qu’avec la science-fiction, on peut parler d’absolument tout. Les thèmes sont légion. Le problème, c’est que si on essaye de traiter un maximum de sujets, éh bien on finit par les survoler. Ça manque de profondeur. Du coup, j’ai fait le choix de n’aborder qu’un nombre assez restreint de thématiques qui me tiennent à cœur, quitte à délaisser les thèmes qui ont déjà été largement traités par d’autres œuvres. Par exemple, le transhumanisme, la génétique ou la robotique, je laisse ça à d’autres. En revanche, à travers le prisme de mes personnages, je veux parler de fraternité, de sacrifice, de doutes, de croyances, de désillusion ou d’espoir. Mon sujet, c’est avant tout l’humain.»

Scriber Ja, auteur de Sanctaren.

De l’aveu même de l’auteur, il ignore encore le nombre de tomes qui lui seront nécessaires pour raconter l’histoire de Sanctaren. Selon son plan, il en a bien une petite idée, mais il préfère rester discret à ce sujet. Finalement, il tenait à nous préciser que «Sanctaren» est tout public, à partir de l’adolescence sans problème, bien qu’il faille s’attendre à quelques jurons de la part des personnages.

L’auteur s’occupe également de la narration (en attendant des doubleurs professionnels, pourquoi pas), de la création des illustrations par Midjourney (bien qu’il aimerait beaucoup faire appel à un illustrateur professionnel), ainsi que de la composition de la bande-son. Cependant, pour cette dernière, peut-être sera-t-il aidé par quelqu’un de la rédaction… qui sait ?

Quelques mots sur l’auteur

L’auteur de «Sanctaren» préfère rester anonyme pour le moment. Son pseudonyme, Scriber Ja, vient du nom d’un personnage du roman «Un feu sur l’abîme» de Vernor Vinge.

Auparavant plutôt bercé dans le Fantastique, l’auteur s’est épris de science-fiction Space opera vers l’âge de 10 ans avec l’univers de Warhammer 40.000. Jamais vraiment fan de Star Wars, ce sont plutôt des licences telles que Alien, Predator, Bladerunner, Stargate, Cowboy Bepop ou Evangelion qui le fascinaient. Ou bien encore des jeux vidéo tels que Mass Effect, Halo, FTL ou encore Out There.

Côté lecture, bien que finalement assez tardive en comparaison à la Fantasy, l’auteur délaissa complètement cette dernière pour se tourner tout d’abord vers les classiques de Lovecraft, puis d’Asimov, de Hamilton, Vinge, et bien d’autres.

Ce sont d’ailleurs ces univers si particuliers qui lui donneront une véritable passion pour l’espace et l’histoire de la conquête spatiale. Pour autant, il ne s’intéresse pas vraiment au phénomène OVNI.

«J’adore les extraterrestres pour deux raisons. D’une part, ce sont mes antagonistes préférés, devant les zombies, les orcs, les vampires, les robots, les insectes géants ou que sais-je. D’autre part, ils nous renvoient à une certaine forme d’humanité. Parfois cruelle, parfois bestiale, parfois omnipotente ou totalement indifférente. Ou à l’inverse, très sage, pleine de compassion, prudente ou tolérante. Je ne crois pas que l’on rencontrera un jour une forme de vie intelligente d’origine extraterrestre, mais ils font un excellent ressort narratif.»

Scriber Ja.

Informations pratiques

Les trois premiers épisodes de Sanctaren sont déjà disponibles sur Youtube !

https://www.youtube.com/@Sanctaren