Samsung sort une bague connectée : à quand le tour d’Apple ?

Ce n’est plus une fiction, c’est la réalité ! Samsung vient de lancer de manière officielle sa bague connectée le « Samsung Ring ». Une première dans cette bataille sans merci qui oppose Samsung à Apple !

La Galaxy Ring de Samsung a été présentée pour la première fois lors de l’événement Galaxy Unpacked au début de l’année 2024. Des rumeurs indiquent que le lancement pourrait avoir lieu en même temps que la sortie du Samsung Galaxy S24. Ce qui laisse entrevoir un lancement dans les prochaines semaines, au plus tard dans les prochains mois. En attendant, voici tous ceux dont vous avez besoin de savoir sur le Samsung Ring !

Le Samsung Ring c’est quoi au juste ?

La bague connectée de Samsung est un produit innovant qui vise à offrir des fonctionnalités de suivi de la santé, du stress et du sommeil. En plus de mesurer certaines données liées à la santé de son utilisateur, elle permet également d’effectuer des paiements sans contact. Qui plus est, vous pouvez également l’utiliser pour répondre à des appels ou encore de contrôler et de tester d’autres produits de la même marque.

Une bague orientée plus santé !

Le Samsung Galaxy Ring va révolutionner la manière de communiquer. Discret et innovant, elle est beaucoup plus orientée vers la santé grâce à ses différentes fonctionnalités. En effet, Samsung a confirmé que cette bague connectée sera principalement axée sur la collecte de données de santé pour Samsung Health. La bague se place ainsi la catégorie des anneaux connectés orientés « santé » de l’histoire.

Si le brevet a été octroyé à Samsung en 2015, il faut croire que la marque a attendu près de 9 ans avant de lancer son produit sur le marché. Cela implique l’importance que le géant coréen a accordée au développement du Samsung Ring. Certains rapports affirment que la bague sera commercialisée d’ici août 2024. De quoi marquer une avancée significative vers sa commercialisation !