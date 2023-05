Le Roland-Garros 2023 : du 22 mai au 11 juin prochain

L’édition 2023 de Roland-Garros, qui se déroule du 22 mai au 11 juin, est marquée par l’absence d’un des grands noms du tennis : Rafael Nadal, détenteur de 14 titres à Paris. Cette nouvelle ouvre la voie à d’autres joueurs pour tenter de s’emparer de la coupe tant convoitée.

Roland-Garros 2023 : les Français en force

Le deuxième jour des qualifications a vu l’entrée en lice de plusieurs joueurs français bien connus du public. À l’instar de Pierre-Hugues Herbert et la jeune prometteuse Elsa Jacquemot. Au total, neuf Français et six Françaises sont présents pour cette première phase du tournoi, avec l’espoir de décrocher leur place pour le tableau principal.

Malgré une forte présence française lors des qualifications, la route vers le tableau principal ne sera pas facile. Les joueurs devront faire preuve de détermination et de talent pour espérer franchir les différentes étapes qui les séparent du rêve parisien.

Diffusion en direct sur Amazon Prime Video et France Télévisions

Pour la troisième année consécutive, Amazon Prime Video est le codiffuseur officiel de Roland-Garros aux côtés de France Télévisions. Les amateurs de tennis sur terre battue pourront donc suivre l’intégralité de la compétition en direct sur ces deux plateformes dès le début des phases qualificatives le 22 mai.

