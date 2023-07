L’univers Marvel est plein de surprises, et « Secret Invasion » ne fait pas exception. Parmi les mystères se pose une question pertinente : James « Rhodey » Rhodes est-il un Skrull dans Secret Invasion ? Examinons les indices qui alimentent cette théorie.

La série Secret Invasion regorge de Skrulls au point où nous ne pouvons pas distinguer les humains des Skrulls. Tout comme Nick Fury, nous ne faisons confiance à personne, y compris James « Rhodey » Rhodes. Il est possible que Rhodey soit un Skrull dans Secret Invasion. Voyons voir si c’est réellement le cas ou non.

James Rhodey Rhodes : des indices troublants

La série Secret Invasion est pleine de Skrulls. Nous nous trouvons dans une situation où distinguer l’humain du Skrull est un véritable défi. Nous méfions particulièrement de James « Rhodey » Rhodes. Plusieurs facteurs suscitent nos doutes : un échange tendu dans l’épisode deux, des indices disséminés, et l’attitude générale de Rhodey.

La question se pose alors : Rhodey est-il un Skrull dans la série Secret Invasion ? Les indices semblent affirmer que oui, bien que dans les comics, Rhodey n’ait jamais été un Skrull. Mais si Rhodey est un Skrull, quand est-il devenu un dans « Secret Invasion » et dans le MCU ? Et comment a-t-il été remplacé ?

Un soupçon de Skrull en Rhodey dans la série Secret Invasion ?

Un indice nous met sur la voie : la discussion pas vraiment amicale entre Rhodey et Fury dans le deuxième épisode de Secret Invasion. Rhodey, possiblement un Skrull, se montre extrêmement irrespectueux. Plus intrigant encore, il appelle Fury « Nick ». Comme tout le monde le sait, seul l’entourage proche de Fury utilise son prénom.

De plus, à la fin du troisième épisode de Secret Invasion, la femme de Fury, Priscilla, reçoit un appel téléphonique mystérieux. L’interlocuteur insiste pour parler à Gravik. La voix ressemble étrangement à celle de Rhodey, renforçant le soupçon d’une possible substitution par un Skrull.

Depuis quand Rhodey est-il un Skrull dans le MCU ?

Si ce personnage central est un Skrull, cela soulève d’autres questions. Combien de temps Rhodey a-t-il été un Skrull dans le MCU ? C’est compliqué de connaître la vérité avec certitude. Il semble peu probable que Rhodey soit un Skrull depuis ses débuts dans le MCU. Il ne l’était probablement pas non plus lors de sa dernière apparition dans « The Falcon and The Winter Soldier ».

Is James 'Rhodey' Rhodes a Skrull in SECRET INVASION? – Nerdist https://t.co/2vgs30iL1l July 7, 2023

Alors, à quel moment précis notre Rhodey a-t-il été remplacé par un extraterrestre ? Et où se trouve le vrai Rhodey ? La probabilité la plus forte est qu’il soit retenu avec d’autres humains que les Skrulls imitent, dans le complexe de Gravik. Comme il s’agit d’un personnage principal, il y a probablement davantage à découvrir.

Dans ce cas, Secret Invasion révélera progressivement la vérité sur la possible substitution de Rhodey par un Skrull. Pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer et attendre les prochains épisodes pour voir si nos soupçons sont confirmés.

