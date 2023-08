L’UFC, Ultimate Fighting Championship, est un véritable spectacle de combats qui embrase les fans du monde entier. Si vous cherchez à regarder l’UFC Fight Night: Sandhagen vs Nurmagomedov gratuitement, voici quelques astuces pour ne rien manquer de cette incroyable rencontre sportive.

L’UFC, c’est bien plus qu’un simple sport, c’est une fusion captivante d’art martial et de compétition intense. Préparez-vous à ressentir l’adrénaline monter dans vos veines lors de l’UFC Fight Night au Bridgestone Arena » de Nashville, États-Unis. Les combats épiques et la détermination inébranlable des combattants vous transporteront dans un monde où le courage et la passion se rencontrent sur le ring. Suivez le guide pour regarder l’UFC Fight Night: Sandhagen vs Nurmagomedov gratuitement. Accrochez-vous ! Cette soirée promet d’être légendaire.

Comment regarder UFC Fight Night: Sandhagen vs Nurmagomedov gratuitement ? Ne ratez pas l’UFC Fight Night: Sandhagen vs Nurmagomedov et vivez l’excitation des combats sur MatchTV. Accédez à tous les affrontements captivants et plongez au cœur de l’action. Voici comment contourner ces restrictions : I nstallez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Sandhagen vs Nurmagomedov : un duel de titan qui fera trembler l’UFC

Le monde de l’UFC s’apprête à vivre un moment d’excitation intense alors que Cory Sandhagen et Umar Nurmagomedov vont s’affronter dans une bataille épique.

Sandhagen, un vétéran américain des arts martiaux mixtes évoluant dans la division des poids plumes depuis huit ans, est prêt à démontrer toute sa détermination et sa ténacité sur le ring. Originaire d’Aurora, Colorado, ce combattant est profondément enraciné dans sa communauté et compte bien briller sur la scène internationale de l’UFC.

Cet ancien champion mondial de kickboxing et de Jiu-jitsu brésilien a rapidement conquis l’UFC depuis son arrivée en 2018. Ses victoires éclatantes contre des adversaires tels qu’Arnet, Alcantara, Bautista, Lineker et Assuncao ont propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets.

Bien qu’il ait récemment subi deux défaites consécutives contre Petr Yan et T.J Dillashaw, Sandhagen reste un combattant résilient et déterminé. De plus, il n’a jamais été vaincu par KO. Avec sa taille imposante, son envergure et sa technique de frappe unique, il représente une menace sérieuse pour ses adversaires et cherche à se rapprocher d’une opportunité de titre.

D’un autre côté, Umar Nurmagomedov, un talentueux combattant russe, a dominé la division des poids coqs depuis ses débuts il y a six ans. Cela, sans connaître la défaite jusqu’à présent. Originaire de Kizilyurt, Daghestan, en Russie, ce challenger incarne la puissance et la technique caractéristiques des combattants de son pays. Il porte fièrement les couleurs de sa famille de combattants renommée et est prêt à poursuivre leur héritage de succès sur le ring de l’UFC.

Le duel imminent entre Sandhagen et Nurmagomedov promet d’être un véritable spectacle, empreint de suspense et de tension.

Ouvrez les portes de l’univers UFC sans contraintes avec les chaînes étrangères

Si vous êtes un passionné de sports de combat et que vous ne voulez pas manquer le duel épique entre Sandhagen et Nurmagomedov lors de l’UFC, il existe une option gratuite qui s’offre à vous. La chaîne Match TV diffuse cet événement en Russie, offrant ainsi une opportunité unique d’apprécier les moments d’adrénaline pure et les coups puissants échangés sur le ring.

En optant pour cette chaîne russe, vous bénéficierez d’une expérience immersive et enrichissante. Les experts en commentaires vous offriront des analyses pointues des stratégies, des techniques et des performances des combattants. Vous pourrez ainsi saisir pleinement les enjeux de chaque affrontement et apprécier toute la complexité de ce sport.

En outre, vous aurez accès à des reportages exclusifs qui vous plongeront dans les coulisses, les interviews et les moments les plus marquants de l’événement. Vous serez véritablement immergé au cœur de l’action, vivant chaque instant avec passion et intensité. Cette expérience vous promet une perspective unique et un divertissement de qualité supérieure. Vous aurez ainsi le privilège d’explorer les aspects les plus captivants de l’UFC.

Pourquoi utiliser un VPN ?

L’utilisation d’un VPN pour le streaming est essentielle si vous souhaitez accéder à cette plateforme en particulier. Grâce à cette solution, vous pourrez vous connecter à un serveur russe. Tout d’abord, cela garantit la confidentialité et la sécurité de vos données en ligne. Vous pourrez ainsi profiter de votre expérience de visionnage en toute tranquillité.

De plus, en masquant votre adresse IP, le VPN vous offre également la possibilité de contourner les restrictions géographiques et d’accéder au contenu complet de la chaîne Match TV, où que vous soyez dans le monde.

Choisir un fournisseur VPN de confiance comme NordVPN est crucial pour garantir une expérience de streaming optimale. Avec cette solution, vous bénéficiez d’une protection solide, d’une connexion fiable et d’une vitesse élevée. Vous pourrez ainsi profiter de vos émissions et vos événements sportifs préférés sans interruption.

De plus, NordVPN propose actuellement un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux abonnés. Ainsi, vous pourrez tester ses fonctionnalités et ses avantages avant de vous engager pleinement.

Quels sont les combats prévus pour cet évènement ?

Voici la carte complète de l’événement :

Carte principale

Cory Sandhagen vs Umar Nurmagomedov (Poids coq)

Jessica Andrade vs Cynthia Calvillo (Poids mouche féminin)

Trevin Giles vs Dricus du Plessis (Poids moyen)

Kennedy Nzechukwu vs Da Un Jung (Poids mi-lourd)

Gavin Tucker vs Terrence McKinney (Poids plume)

Aleksa Camur vs William Knight (Poids mi-lourd)

Carte préliminaire

Billy Quarantillo vs Gabriel Benítez (Poids plume)

Danilo Marques vs Ed Herman (Poids mi-lourd)

Karl Roberson vs Gregory Rodrigues (Poids moyen)

Rodrigo Nascimento vs Alan Baudot (Poids lourd)

Jinh Yu Frey vs Ashley Yoder (Poids paille féminin)

Miles Johns vs Anderson dos Santos (Poids coq)

Francisco Figueiredo vs Malcolm Gordon (Poids mouche)

Quand auront lieu les rencontres ?

Voici l’horaire des combats pour l’événement UFC du dimanche 6 août :

Carte principale :

Début : dimanche 6 août à 4 h

Carte préliminaire :

Début : dimanche 6 août à 2 h