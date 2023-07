Comment regarder UFC Fight Night: Aspinall vs Tybura gratuitement ?

L’UFC fait son retour à Londres, le 22 juillet, pour un événement très attendu. Il s’agit du deuxième championnat britannique de l’année et du quatrième en seulement 18 mois. L’impressionnant O2 Arena sera une fois de plus le théâtre de rencontres épiques mettant en vedette certains des meilleurs combattants de la région. L’un des combats principaux mettra en scène Tom Aspinall, un poids lourd britannique classé 5e dans sa catégorie, contre Marcin Tybura, un poids lourd polonais classé 10e. Suivez notre guide pour regarder l’UFC Fight Night: Aspinall vs Tybura gratuitement.

Regarder l’UFC Fight Night: Aspinall vs Tybura gratuitement est l’occasion idéale de vivre une soirée de combat intense et remplie d’émotions. Que vous soyez un fan passionné d’arts martiaux mixtes ou simplement à la recherche d’une expérience sportive captivante, ne manquez ce rendez-vous incontournable sous aucun prétexte.

Aspinall vs Tybura : l’adrénaline à l’état pur

Ce samedi 22 juillet, l’affrontement entre Aspinall et Tybura se présente comme un véritable choc des titans. Les deux combattants sont animés par la soif de vaincre et donneront tout pour décrocher la victoire. Les fans de MMA peuvent ainsi s’attendre à un spectacle explosif et plein de rebondissements.

Encore une fois, l’O2 Arena à Londres sera le théâtre d’un combat emblématique entre deux combattants de légende. Atmosphère électrisante, scène spectaculaire pour les combattants… tous les ingrédients sont là pour vous faire vivre une soirée inoubliable.

Avec une capacité impressionnante, ce stade est prête à accueillir une foule passionnée de fans de MMA venus soutenir leurs combattants préférés. L’excitation sera palpable dans les gradins alors que les deux poids lourds s’affronteront pour la suprématie sur le ring.

Tom Aspinall (12-3) a connu une période de convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale. Il n’a pas combattu depuis sa défaite par KO technique face à Curtis Blaydes à l’été 2022. Malheureusement, ce combat a été interrompu en seulement 15 secondes lorsque Aspinall s’est blessé au genou.

De l’autre côté du ring, on retrouve Marcin Tybura (24-7), classé 10e dans la catégorie des poids lourds. Ce colos se présente comme un adversaire redoutable pour Aspinall. Tybura a enregistré deux victoires consécutives, dominant Alexander Romanov à l’UFC 278 et remportant une victoire par décision contre Blagoy Ivanov à l’UFC Vegas 68. Sa série de victoires le positionne comme un adversaire à prendre au sérieux.

Une chose est sûre : les attentes sont élevées et les enjeux sont de taille pour ces deux combattants déterminés à se démarquer dans la division des poids lourds. Les fans peuvent ainsi s’attendre à un affrontement épique, où chaque coup porté pourrait changer le cours du combat.

Visionnez l’UFC Fight Night en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour tous les passionnés de MMA, l’UFC Fight Night est un événement à ne surtout pas manquer ! Le combat entre Tom Aspinall et Marcin Tybura promet d’être mémorable. Actuellement, il est possible de suivre gratuitement tous les combats de l’UFC ainsi que d’autres grandes compétitions sur la chaîne nationale russe MatchTV, en direct ou en replay.

MatchTV est une chaîne de sport très populaire en Russie, diffusant en direct de nombreux événements sportifs internationaux tels que la Coupe du Monde de Football ou la Ligue des champions. Elle offre une couverture complète des combats de l’UFC, vous permettant de vivre l’action en temps réel depuis le confort de votre foyer.

Cependant, vous ne pouvez pas accéder à la plateforme MatchTV si vous vous trouvez en dehors de la Russie, en raison de restrictions géographiques. Pour contourner cette limitation, il est vivement recommandé d’utiliser un VPN pour le streaming, tel que NordVPN.

Pour ce faire, vous devez choisir un serveur russe dans l’application NordVPN. Connectez-vous à MatchTV pour accéder à la diffusion en direct ou en replay des événements de l’UFC. Avec cette astuce simple mais efficace, vous ne manquerez aucun moment d’action lors du combat entre Aspinall et Tybura, et vous pourrez soutenir vos combattants préférés depuis n’importe où dans le monde.

Regarder l’UFC Fight Night: Aspinall vs Tybura gratuitement FAQ

Quand aura lieu le duel entre Aspinall vs Tybura ?

La nuit de combat débutera à l’O2 Arena, à Londres, le samedi 22 juillet à 18 h pour les matchs préliminaires et à 21 h pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

Tom Aspinall (Angleterre) vs Marcin Tibura (Pologne) – Poids Lourds

Molly Maccann (Angleterre) vs Julija Stoliarenko (Lithuanie) – Poids Légers

Nathaniel Wood (Angleterre) vs Andre Fili (États-Unis) – Poids Légers

Paul Craig (Angleterre) vs Andre Muniz (Brésil) – Poids Moyens

Jai Herbert (Angleterre) vs Farès Ziam (France) – Poids Légers

Lerone Murphy (Angleterre) vs Josh Culibao (Australie) – Poids Plumes

Matchs préliminaires :

Davey Grant (Angleterre) vs Daniel Marcos (Perus) – Poids Plumes

Danny Roberts (Angleterre) vs Jonny Parsons (Etats-Unis) – Poids Légers

Marc Diakese (Angleterre) vs Joel Alvarez (Espagne) – Poids Légers

Mick Parkin (Angleterre) vs Jamal Pogues (Etats-Unis) – Poids Lourds

Makhmud Muradov (Ubeskitan) vs Bryan Barberena (Etats-unis) – Poids Moyens

Ketlen Vereira (Brésil) vs Pannie Kianzad (Suède) – Poids Plumes

Chris Duncan (Angleterre) vs Yanal Ashmouz (Israel) – Poids Légers

Shauna Bannon vs Bruna Brasil (Brésil) – Poids Plumes

Jafel Filho (Brésil) vs Daniel Barez (Espagne) – Poids Plumes