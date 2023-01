Spin-off de la célèbre série post-apocalyptique The Walking Dead de Robert Kirkman, Tales of the Walking Dead raconte des histoires indépendantes mettant en scène des personnages différents à chaque épisode. Vous n’avez pas la patience d’attendre le 15 janvier pour regarder Tales of The Walking Dead sur OCS ? Découvrez comment profiter pleinement de ce chef-d’œuvre avant tout le monde.

Composée de six épisodes, la série Tales of the Walking Dead se déroule dans le même univers que The Walking Dead. Cette série anthologique sera diffusée à compter du 15 janvier 2023 au rythme de deux épisodes par semaine sur la plateforme OCS. Il est toutefois possible de visionner les épisodes en avance. Suivez le guide !

Comment regarder Tales of the walking dead sans attendre ? Ce dont vous avez besoin : Abonnement Prime Video

ou Abonnement Disney Plus

un VPN Ce qu’il faut faire : Installer un VPN comme NordVPN

Lancer le VPN

Pour les abonnés Prime Vidéo : se connecter à un serveur situé aux États-Unies

Pour les abonnés Disney Plus : mettre le VPN sur l’Italie

Se connecter à Disney Plus ou Prime Vidéo

Profiter des épisodes de sa série Essayer gratuitement NordVPN

Tales of the Walking Dead : un conte de mort-vivant à ne pas manquer

En 2011, les morts-vivants assoiffés de chair fraîche font leur première apparition sur AMC, initiant le grand public à l’univers horrifique et énigmatique des zombies sur le petit écran. Pendant toute une décennie, les fans de la franchise inspirée des bandes dessinées de Robert Kirkman et Tony Moore suivent au fil des 11 saisons les aventures de Rick Grimes, Daryl, Maggie et bien d’autres.

S’y ajoutent deux séries dérivées Fear the Walking Dead et The Walking Dead : World beyond ainsi que six jeux vidéo que les fans de survie en milieu infesté par les zombies s’arrachent.

Avec Tales of the Walking Dead, les amateurs de l’univers zombifié vont pouvoir découvrir six histoires terrifiantes introduisant de nouveaux personnages et poursuivant les histoires de certains anciens personnages fétiches de la série. Du jamais vu dans l’univers des rôdeurs !

En effet, Tales of the Walking Dead nous plonge à chaque épisode dans l’histoire de personnages différents confrontés à des problèmes et à des choix difficiles dans un monde dans lequel les morts-vivants sévissent à tous les coins de rue. Chaque chapitre explore ainsi leur vie et leurs aventures morbides alors qu’ils font face à la fin du monde.

Pourquoi souscrire à une solution VPN ?

Afin de profiter des épisodes en avant-première, la meilleure solution consiste à souscrire une solution VPN. De fait, cette solution vous permet de contourner les restrictions géographiques en vous permettant de masquer votre emplacement et de choisir une IP local dans un autre pays. Ainsi, vous avez un accès illimité à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans votre pays.

De plus, comme le VPN permet de masquer votre adresse IP réelle, personne ne peut suivre votre activité en ligne et déterminer votre zone géographique. Cette solution vous garantit ainsi un meilleur anonymat et une sécurité optimale lors de vos connexions sur la toile.

Entre autres, NordVPN vous offre une sécurité supplémentaire cryptant votre trafic avec un chiffrement AES 256 bits pour protéger vos données et votre vie privée. La solution panaméenne met également à votre disposition une pléiade de fonctionnalités de sécurité avancées telles que le Split tunneling, l’option Kill switch ou encore le double VPN. De plus, NordVPN offre une politique de non-journalisation et vous protège contre les fuites d’informations et les cyberattaques.

Combien coûtent Disney Plus et Prime Video ?

L’abonnement à Disney Plus coûte 8,99 euros/mois et 89,90 euros pour un abonnement annuel.

Prime Video coûte 6,99 €/mois avec une période d’essai gratuit de 30 jours.

Regarder Tales of the Walking Dead : FAQ sur le film

Quand Tales of the Walking Dead est-elle sortie aux États-Unis ?

La série a été diffusée pour la première fois aux États-Unis le 14 août 2022 sur la chaîne AMC.

Quand la série sera-t-elle disponible en streaming en France ?

À cause de la chronologie des médias actuellement en vigueur en France, les contenus sur les plateformes SVOD ne sont pas disponibles au même moment dans l’Hexagone et à l’étranger. Tales of the Walking Dead ne sera ainsi diffusé officiellement sur OCS qu’à partir du 15 janvier 2023.

Si vous allez vous abonner à Disney Plus ou Prime Video pour regarder Tales of the Walking Dead, n’hésitez pas à voir notre sélection des nouveautés sur ces deux plateformes.