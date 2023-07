L’UFC, Ultimate Fighting Championship, représente l’apogée de la passion, de l’adrénaline et de la compétition dans le monde des arts martiaux mixtes. Lorsque des combattants d’élite comme Dustin Poirier et Justin Gaethje se rencontrent sur le ring, l’excitation est à son comble. Si vous cherchez à vivre cette intensité sans frais, voici quelques astuces pour regarder l’UFC 291 Poirier vs Gaethje gratuitement.

Préparez-vous à vivre une soirée épique le samedi 29 juillet 2023 avec l’UFC 291. Cet événement tant attendu mettra en vedette l’affrontement brutal entre deux titans des arts martiaux mixtes, Dustin Poirier et Justin Gaethje. Attachez vos ceintures et préparez-vous à des moments de pure intensité sur le ring. Suivez le guide pour regarder UFC 291 Poirier vs Gaethje gratuitement

Comment regarder l’UFC 291 Poirier vs Gaethje gratuitement ? Ne manquez aucun moment époustouflant de l’UFC 291 Poirier vs Gaethje. Vivez l’excitation des combats sur MatchTV, la plateforme incontournable pour accéder à tous les affrontements Voici comment contourner ces restrictions : I nstallez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

UFC 291 Poirier vs Gaethje : l’explosion de passion

Le main-event tant attendu de l’UFC 291 promet d’être une confrontation électrisante entre deux guerriers intrépides : Dustin Poirier et Justin Gaethje. Prévu à la Vivint Arena de Salt Lake City, dans l’Utah, cet événement majeur mettra en scène ces poids légers d’élite, respectivement classés n°2 et n°3. Leur combat sera disputé pour la ceinture BMF, autrefois détenue par Jorge Masvidal. Les affrontements passés entre Poirier et Gaethje sont déjà gravés dans les annales de l’UFC, notamment leur rencontre en 2018 où Poirier avait finalement triomphé par TKO au 4ᵉ round, après une bataille acharnée.

L’engouement pour ce duel de l’UFC est à son comble, avec des attentes élevées pour un affrontement sanglant entre Justin Gaethje et Dustin Poirier. Les deux combattants sont connus pour leur style agressif et déterminé. Gaethje, surnommé The Highlight, est réputé pour ses combats spectaculaires, où il pousse sans relâche ses adversaires à bout. De son côté, Poirier, surnommé « The Diamond« , est un combattant polyvalent, capable de s’adapter à différentes situations de combat et d’imposer son rythme.

Les statistiques physiques montrent que Poirier a un léger avantage sur Gaethje, avec un poids supérieur de 0,45 kg et une allonge plus longue de 5,1 cm. Cependant, Gaethje, avec une taille plus grande de 5 cm et une allonge de jambes légèrement plus longue de 1,3 cm, ne sera pas facilement intimidé. Chacun de ces combattants possède un style unique : Poirier est un expert du jiu-jitsu, tandis que Gaethje est un spécialiste des arts martiaux mixtes.

Ainsi, le pronostic pour ce combat intense est difficile à établir. Ce duel passionnant pourrait se jouer jusqu’à la décision. De plus, il ne fait aucun doute que les deux combattants donneront tout ce qu’ils ont pour remporter la victoire.

Ne manquez pas l’UFC 291 Poirier vs. Gaethje gratuitement sur les chaînes

Si vous êtes un fervent admirateur des sports de combat et que vous aspirez à vivre l’UFC 291 Poirier vs. Gaethje en direct, il existe une option gratuite qui s’offre à vous. La chaîne Match TV diffuse cet événement passionnant en Russie, offrant ainsi une occasion unique d’apprécier les coups puissants et les moments d’adrénaline pure.

Par ailleurs, avec cette chaîne russe, vous bénéficierez d’une expérience enrichissante et immersive. Les commentaires experts vous fourniront un éclairage précis sur les stratégies, les techniques et les performances des combattants. Les analyses approfondies vous permettront de mieux comprendre les enjeux de chaque affrontement et d’apprécier la complexité du sport.

De plus, les reportages exclusifs vous donneront un accès privilégié aux coulisses, aux interviews et aux moments forts de l’événement. Vous serez ainsi plongé au cœur de l’action, vivant chaque instant avec intensité et passion. Que vous soyez un fan inconditionnel des arts martiaux mixtes ou simplement en quête de sensations fortes, cette expérience vous offrira une perspective unique et un divertissement de premier plan.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Toutefois, pour accéder à cette plateforme, il vous faudra toutefois utiliser un VPN pour le streaming. Cette solution vous permet de vous connecter à un serveur russe. Cela garantira non seulement votre vie privée et votre sécurité en ligne, mais aussi une expérience de visionnage sans contraintes géographiques.

Avec un fournisseur VPN de confiance tel que NordVPN, vous pourrez masquer votre adresse IP et profiter de l’intégralité du contenu disponible sur la chaîne Match TV.

De plus, le service propose actuellement un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux abonnés, assurant ainsi une expérience de streaming en toute tranquillité.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte complète de l’événement :

Carte principale

Dustin Poirier vs. Justin Gaethje (Poids Légers)

J. Blachowicz vs. A. Pereira (Poids Mi-Lourds)

P. Costa vs. I. Aliskerov (Poids Moyens)

T. Ferguson vs. B. Green (Poids Légers)

M. Chiesa vs. K. Holland (Poids Mi-Moyens)

Carte préliminaire

S. Thompson vs. M. Pereira (Poids Mi-Moyens)

D. Lewis vs. M. de Lima (Poids Lourds)

T. Giles vs. G. Bonfim (Poids Moyens)

R. Kopylov vs. C. Ribeiro (Poids Moyens)

Quand aura lieu l’UFC 291 ?

Cet évènement aura lieu le dimanche 30 juillet 2023 à 4 h du matin pour la carte principale de l’UFC. Ne manquez pas non plus la carte secondaire qui débutera également le dimanche 30 juillet 2023 à 2 h du matin. Marquez cette date dans votre calendrier et préparez-vous à vivre des moments de pure adrénaline dans l’octogone.