WorldSBK : Comment regarder l’Acerbis Czech Round gratuitement ?

Du 28 au 30 juillet 2023, l’Acerbis Czech Round, l’un des événements incontournables de la saison du WorldSBK, se tiendra cette année à l’Autodrom Most en République tchèque. Suivez le guide pour regarder l’Acerbis Czech Round gratuitement.

Les passionnés de superbike du monde entier auront à nouveau l’opportunité de vivre le week-end de course du WorldSBK Acerbis Czech Round.

Le programme de ce week-end promet une expérience inoubliable pour les spectateurs et les fans, comprenant un spectacle exclusif dans le paddock où ils pourront célébrer les victoires avec les pilotes et les rencontrer en personne.

Au cours de cet événement, les pilotes se mesureront sur le circuit de l’Autodrom Most lors des séances d’entraînement, des qualifications et de la course principale. Découvrez comment regarder le Acerbis Czech Round gratuitement.

Comment regarder l’Acerbis Czech Round gratuitement ? Le Acerbis Czech Round peut être visionné gratuitement et en direct sur la chaîne publique belge RTBF. Voici comment contourner ces restrictions : I nstallez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Acerbis Czech Round : une course qui promet beaucoup de suspense

Les amateurs de superbike pourront profiter de la prochaine course qui va se dérouler sur le circuit de l’Autodrom Most. Situé en République tchèque, il s’agit d’un circuit polyvalent accueillant à la fois des épreuves automobiles et motocyclistes telles que le WorldSBK Acerbis Czech Round.

Inauguré en 1983, ce circuit emblématique s’étend sur une distance de 4,212 kilomètres et présente un tracé technique avec 21 virages. Grâce à sa configuration exigeante et variée, les pilotes vont devoir se concourir pour ce nouveau défi.

L’Autodrom Most est un lieu privilégié pour les courses de renommée internationale, offrant aux spectateurs une expérience palpitante. Avec son héritage riche et sa réputation bien établie, ce circuit est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport mécanique.

L’année dernière, lors du Acerbis Czech Round, Álvaro Bautista a montré sa domination en tête du classement du WorldSBK. Le pilote espagnol a démontré sa vitesse et son talent sur le circuit de l’Autodrom Most, mais il était suivi de près par le Turc Toprak Razgatlioglu.

Jonathan Rea, le quintuple champion du monde en titre, était également un concurrent redoutable, s’assurant de rester dans la course pour le titre en se battant avec acharnement lors du Acerbis Czech Round. Ces pilotes ont offert aux fans des batailles mémorables.

L’Acerbis Czech Round suscite de grandes attentes cette année. La question se pose : l’équipe Ducati pourra-t-elle conserver sa position de leader ou d’autres pilotes viendront-ils défier leur suprématie ? L’enjeu est passionnant et promet des moments palpitants sur cette piste légendaire.

Profitez des moments forts de l’Acerbis Czech Round grâce aux chaînes étrangères !

L’Acerbis Czech Round fait partie des courses les plus attendues de la saison. Avant la course principale, les fans peuvent également suivre les qualifications et les essais libres. Une excellente nouvelle pour les amateurs de moto est que plusieurs chaînes étrangères proposent des options de streaming gratuites. Cela permet aux fans de profiter de la compétition sans frais supplémentaires.

Parmi ces chaînes, la RTBF en Belgique (rtbf.be/auvio/f1) offre une option gratuite avec des commentaires en français. Les fans peuvent également se tourner vers Servus TV en Autriche (https://www.servustv.com/) et RTL au Luxembourg (https://www.rtl.fr/) qui diffusent toutes les courses.

Il convient de noter que ces chaînes peuvent être soumises à des restrictions géographiques. Pour contourner ces blocages et accéder au contenu, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est fortement recommandée. Avec un VPN, les fans peuvent masquer leur emplacement et accéder aux chaînes étrangères.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Si vous avez l’intention de regarder l’Acerbis Czech Round sans frais supplémentaires, il faudra se tourner un VPN. Cette solution vous permet de contourner les restrictions géographiques instaurées par les chaînes étrangères et accéder à leur contenu.

Avec un serveur distant proposé par le VPN, vous avez la possibilité d’obtenir une adresse IP locale dans l’emplacement de votre choix. Cela vous permettra de profiter des diffusions en direct de l’Acerbis Czech Round, peu importe où vous vous trouvez.

Si vous souhaitez profiter pleinement du championnat Acerbis Czech Round, NordVPN se présente comme une solution de premier plan. En effet, ce VPN possède des performances exceptionnelles et une fiabilité inégalée. En choisissant NordVPN, vous bénéficiez d’une connexion sécurisée et rapide, vous assurant une expérience de visionnage fluide et sans interruption.

Par ailleurs, vous pouvez bénéficier de l’offre d’essai gratuite de 30 jours de NordVPN. Profitez de cette période d’essai pour vous assurer que NordVPN est le bon choix pour regarder les courses en streaming sans restrictions géographiques.

Acerbis Czech Round : FAQ

Quand se déroule l’Acerbis Czech Round ?

La compétition aura lieu du 28 juillet au 30 juillet 2023. Le dimanche 30 juillet, l’événement commence à 11h.

Où se déroule l’Acerbis Czech Round ?

Le championnat se déroule sur le circuit de l’Autodrom Most en République Tchèque.