Au cœur d’un monde en perpétuelle effervescence sportive, une toile d’émotions et de compétitivité se tisse à nouveau. Une arène où la passion, la détermination et le talent se réunissent pour créer une symphonie de jeu captivante. Loin des projecteurs habituels, une coupe mondiale émerge, mettant en lumière l’élite du football féminin. Mais qu’en est-il de l’accès à ce spectacle électrisant sans contrainte financière ? Découvrez comment regarder la Coupe du monde féminine gratuitement, sans barrières, juste le frisson du jeu.

Du 20 juillet au 20 août 2023, voyagez au cœur du terrain où le talent féminin embrase le monde du football. L’énergie électrique des stades se mêle à l’élégance du jeu, mettant en lumière des compétences qui transcendent les genres. Cet événement mondial, symbole de passion et d’unité, se déploie sous vos yeux.

Découvrez toutes les astuces qui vous permettront de vous immerger dans chaque passe, chaque tir et chaque moment de triomphe en toute sérénité. Suivez le guide pour regarder la Coupe du monde féminine gratuitement.

Comment regarder la Coupe du monde féminine gratuitement ? Que vous soyez en terres françaises ou à l’autre bout du monde, nous avons la solution pour vous. Les matchs sont diffusés en France sur France TV, M6 ou W9, et leurs sites respectif. Par contre, nous vous invitons plutôt à passer par Molotov. Profitez de chaque instant du tournoi, suivez les matchs en direct ou en différé et soutenez votre équipe favorite où que vous soyez. En dehors de la France, impossible d’accéder à ses services, sauf via un VPN, comme NordVPN. Voici comment faire : Installez à un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Connectez-vous à un serveur en France

Profitez de l’action en direct ou en replay pour vous replonger dans chaque mouvement Essayer NordVPN gratuitement

Le feu sacré du football brûle à nouveau avec une excitation palpitante autour de la neuvième édition de la Coupe du monde féminine de football en 2023. C’est une fête majeure, soigneusement dirigée par la FIFA, qui unit pas moins de trente-deux équipes nationales féminines, pulvérisant ainsi un record en termes de participation.

Après une attente fébrile de quatre ans depuis la dernière édition qui s’était tenue en France, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont le théâtre de cette compétition légendaire. Du 20 juillet au 20 août, les terrains de jeu s’embraseront, couronnés dans une finale ardente qui déterminera les nouvelles championnes du monde.

Les États-Unis, auréolés de leur titre précédent, semblaient destinés à la victoire. Toutefois, cette fois-ci la compétition s’annonce plus féroce que jamais, avec une multitude de nations déterminées à écrire leur propre histoire de triomphe. En effet, les équipes concurrentes aspirent à mettre un terme à la domination des Stars and Stripes. Parmi elles, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et la France nourrissent l’espoir de décrocher leur premier titre international majeur. Sous la houlette de l’entraîneur Hervé Renard, les Bleues affichent une ambition sans faille.

Après un démarrage en dents de scie avec une défaite face à la Jamaïque, l’équipe française s’est ressaisie lors de la deuxième semaine du tournoi, en dominant le Brésil puis en infligeant une défaite sévère au Panama. Ces exploits les ont propulsées aux huitièmes, puis aux quarts de finale, démontrant la force de leur détermination.

Les autres équipes en lice pour les quarts de finale comprennent les Pays-Bas, l’Espagne, l’Angleterre, l’Australie, le Japon, la Colombie et la Suède. Ces équipes ont créé la surprise en éliminant les doubles championnes du monde en titre, l’équipe des États-Unis, qui n’a pas été à la hauteur de son statut sur ce mondial.

Molotov : le portail pour une expérience de streaming sans frontière

Un chapitre palpitant s’ouvre avec la nouvelle édition de la Coupe du monde féminin 2023. L’événement captivant sera diffusé en direct sur France TV, M6 ou W9. Où que vous soyez à travers le globe, plongez dans la passion du football via Molotov, disponible sur vos dispositifs connectés, en direct ou en différé.

Toutefois, gardez à l’esprit que la version gratuite de Molotov est exclusivement disponible en France. Pour une immersion totale depuis l’étranger, optez pour l’abonnement Molotov Extra à 5,99 € par mois, débloquant des fonctionnalités avancées. Accédez aux replays sur plusieurs écrans simultanément, visionnez hors ligne et prenez les rênes du direct

Par ailleurs, en optant pour un VPN pour le streaming, comme NordVPN, les portes de Molotov s’ouvrent gratuitement, où que vous soyez. Ce VPN transforme votre emplacement en une simple formalité, vous permettant de savourer chaque instant de la Coupe du monde féminine 2023 sans aucune restriction géographique.

Grâce à son réseau de serveurs ultrarapides et sécurisés répartis dans le monde entier, le service panaméen vous permet de naviguer sur Internet en toute confidentialité. Profitez d’une protection avancée contre les cybermenaces grâce à la technologie de chiffrement de pointe. Et cela tout en masquant votre adresse IP pour une navigation anonyme. Avec la fonctionnalité « Double VPN », votre connexion passe par deux serveurs, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité. De plus, le « Kill Switch » garantit que vos données restent confidentielles même en cas de coupure de connexion.

Découvrez une expérience en ligne sans limites, où la sécurité, la confidentialité et la liberté sont à portée de clic. Cerise sur le gâteau : NordVPN propose actuellement une période d’essai de 30 jours.

Profitez de toutes les fonctionnalités de ce service premium sans aucun engagement.

Le calendrier officiel

Découvrez ci-dessous les prochains affrontements de cette compétition de haut niveau :

Quart de finale :

11/08/2023

Espagne vs Pays-Bas à 03 h

Japon vs Suède à 9 h 30

12/08/2023

Australie vs France à 9 h

Angleterre vs Colombie à 12 h 30

Demi-finale :

15/08/2023

Vainqueur qualification 1 vs Vainqueur qualification 2 à 10 h

16/08/2023

Vainqueur qualification 3 vs Vainqueur qualification 4 à 12 h

Match pour la troisième place :

19/08/2023

Perdant demi-final 1 vs Perdant demi-final 2 à 10 h

Finale

20/08/2023

Vainqueur demi-final 1 vs Vainqueur demi-final 2 à 12 h