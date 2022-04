5 façons créatives de réutiliser les vieux appareils électroniques

Est-ce que les vieux appareils électroniques s’amoncellent aussi chez vous ? Vous ne voulez pas les jeter pour éviter de polluer la nature ? Recyclez-les !

L’évolution de la technologie relègue dans un coin de la maison, celle ancienne dont on a souvent du mal à se débarrasser. On a du mal à les jeter notamment si elle fonctionne encore très bien. Ne courez pas le risque de voir un tas d’antiquités s’amonceler chez vous ! Redonnez une seconde vie à vos vieux appareils électroniques.

Utilisez une tablette ou un ordinateur portable usager comme deuxième écran

Avoir un deuxième écran pour votre PC vous permettra de doubler votre surface de visualisation ou votre productivité. Selon le modèle et la disponibilité des logiciels, vos vieux appareils électroniques peuvent être recyclés en tant que deuxième écran PC.

Donnez un coup de pouce à la science

Avez-vous un ancien appareil électronique ayant encore un processeur en état de marche ? Prêtez cette puissance de calcul inutilisée aux chercheurs en vous connectant à un réseau informatique qui y est dédié.

Vous allez ainsi contribuer à mettre sur pied un supercalculateur indispensable pour résoudre la plupart des plus grands problèmes informatiques. Il vous serait alors possible d’apporter votre coup de pouce à des projets médicaux, mathématiques, biologiques et même cosmologiques.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à allumer votre appareil et à le connecter à Internet. Vous devrez ensuite exécuter une petite application en arrière-plan.

Transformez votre ancien ordinateur en un serveur multimédia dédié

Si vos données occupent trop de place sur votre ordinateur principal, pensez à utiliser votre ancien PC en un site de stockage. Une fois le disque intégré à votre réseau local, vous pourrez y accéder de n’importe où dans votre maison. Avec quelques réglages, il se pourrait même qu’il devienne accessible à distance. Les anciennes consoles de jeux peuvent aussi remplir cette même fonction.

Transformez une vieille tablette en un cadre photo numérique

Les anciennes tablettes (Samsung ou encore iPad) font partie des vieux appareils électroniques qui encombrent les tiroirs. Si vous ne voulez pas vous en débarrasser et ne voulez pas les laisser prendre la poussière, transformez-les en cadre photo numérique.

Vous n’avez qu’à charger vos photos dans l’application photo native de la tablette. Réglez-la ensuite en mode diaporama tout en désactivant la fonction de veille. Il existe d’ailleurs aussi un logiciel de support permettant d’éliminer le besoin d’une connexion câblée pour le transfert d’images.

Transformez votre ancien téléphone en une caméra de sécurité

La majorité des smartphones sont équipés d’une très bonne caméra. Parmi les vieux appareils électroniques, ces derniers se prêtent ainsi le mieux à la fonction de vidéosurveillance. Selon l’application que vous utilisez, votre téléphone peut diffuser à distance en direct sur votre appareil principal. Vous pourrez même des fois enregistrer les images et vidéos dans le Cloud.

N’hésitez pas à consulter notre guide dédié pour transformer un smartphone en caméra de sécurité.

Cette solution de sécurité à domicile peut aussi être utilisée en tant que dashcams. Elle permettrait alors un enregistrement continu de ce qui se passe sur un trajet.