Avez-vous besoin d’un nouvel écran, mais vous ne savez pas lequel choisir ? Voici les meilleurs écrans PC du moment.

Le choix de l’écran PC idéal est assez complexe. Il vous faut tenir compte de nombreux critères dont la taille, les pixels, les formats… Pour vous aider à faire le bon choix, nous vous avons établi la liste des meilleurs écrans PC actuels.

CLASSEMENT DES 3 MEILLEURS MODÈLES Dell UltraSharp U2723QE Note : 9/10 Découvrir Apple Pro Display XDR Note : 8/10 Découvrir Philips 329P1H Note : 7.5/10 Découvrir

1. Dell UltraSharp U2723QE : le meilleur écran PC 27 pouces UHD sur le marché

Technologie de la dalle : IPS Black LED Blanches – Dalle matte

Taille de l’écran : 27 pouces

Résolution de l’écran : 3840 x 2160 pixels

Nombre de ports HDMI : 1

Nombre de ports USB : 7

Dimensions : 18,5 x 61,1 x 53,5 centimètres

Poids du produit : 6,27 kg

Le Dell UltraSharp est le meilleur moniteur du marché. Il dispose de fonctionnalités prodigieuses dont une gamme complète de réglages ergonomiques et de multiples ports USB. Cet écran peut être utilisé avec un ordinateur portable via sa connexion d’affichage USB-C. Cet écran 4K (UHD) de 27 pouces avec sa haute densité de pixel et sa large gamme de couleurs, offre un excellent contraste.

Résolution 4K avec une image nette à haute densité de pixels

Fonctions ergonomiques étendues

Cher

Pas de webcam

Dell UltraSharp 27 4K USB-C Hub Monitor - U2723QE, Silver Contraste exceptionnel : profi...

Confort visuel amélioré Comfor...

Véritable brillance Voir les d...

vous et allumez votre ordinate... 699.47 € Voir l'offre

2. Apple Pro Display XDR : le meilleur écran Retina 6K de 32 pouces

Type d’écran : LCD IPS

Taille de l’écran : 32 pouces

Résolution de l’écran : 6400 x 4096 pixels

Nombre de ports HDMI : 1

Nombre de ports USB : 6

Format d’image : 16:9

Usages spécifiques pour le produit : Entreprise, Montage photo, Éducation, Jeu, Montage vidéo, Programmation

Le Pro Display XDR d’Apple est un écran Mac se démarque par la technologie intégrée appelée gradation locale à matrice complète. Il offre une précision époustouflante de couleurs et une exceptionnelle qualité de conception. Son prix est compétitif par rapport aux écrans professionnels de référence. Il ne possède toutefois pas de boutons et ses ports sont limités à USB-C et Thunderbolt. Cet écran Retina 6K conçu pour la vidéo numérique affiche une luminosité maximale de 1 561 nits et une luminosité SDR maximale de 499 nits.

Précision exceptionnelle des couleurs.

Beau design

Aucune alternative d’entrée à USB-C.

Support très cher

Apple Pro Display XDR - Verre Standard LCD de 32 pouces avec Résoluti...

Pro Stand et Kit de montage VE...

Gamme dynamique extrême (XDR)

Luminosité : 1 000 nits consta... 5 499.00 € Voir l'offre

3. Philips 329P1H : Moniteur LCD avec une station d’accueil USB-C

Type d’écran LCD : Technologie IPS

Taille de l’écran : 31,5 pouces

Résolution de l’écran : 3840 x 2160 pixels

Nombre de ports HDMI : 2

Dimensions : 71,4 x 28 x 64,9 centimètres

Poids du produit : 12 kg

Type de connecteur : DisplayPort, USB, Ethernet, HDMI

Le Philips 329P1H est un excellent choix en tant que moniteur de productivité. Il est particulièrement adapté aux travailleurs qui retouchent des photos. Ses ports font également une excellente station d’accueil. Vous pouvez vous connecter à votre ordinateur portable via un seul port USB-C qui prend en charge jusqu’à 90 watts pour l’alimentation et le chargement. Il prend également en charge le transfert de données et de vidéo. Le Philips 329P1H dispose de quatre ports USB-A, un connecteur DisplayPort, deux ports HDMI et une prise RJ-45 Gigabit Ethernet.

Écran IPS de 32 pouces avec résolution 4K

Webcam, haut-parleurs puissants et connectivité Ethernet

Cher

Pas de contrôleur mini-joystick pour l’OSD

Philips Monitors Moniteur 329P1H 80 cm (32 Pouces) (HDMI, DisplayPort, Station d’Accueil USB, hub USB, 3840 x 2160 px, 60 Hz, FreeSync, Webcam, Temps philips moniteur 329p1h 80 cm ...

facilitez-vous le branchement ...

dalle ips de qualité, écran ma...

luminosité/contraste : 350 cd/... 659.88 € Voir l'offre

4. HP 24m : un écran de PC assez discret, mais efficace

Type d’écran : LED

Taille de l’écran : 23,8 pouces

Résolution de l’écran : 1920 x 1080 pixels

Nombre de ports HDMI : 1

Type de connecteur : HDMI

Dimensions sans socle : 3,3 x 54,3 x 3,8 cm (H x l X P)

Poids du produit sans socle : 3,65 kg

L’écran HP 24m ajoute un connecteur DisplayPort aux ports HDMI et VGA habituels que l’on trouve sur des machines similaires. Le HP 24m a un panneau IPS 1080p, pas un 4K UHD, mais il compense cela avec une couverture RGB impressionnante et un rapport élevé de contraste. Cet écran de Hewlett Packard dispose aussi d’une paire de haut-parleurs intégrés de 2 Watts. De plus, il a un mode faible lumière bleu qui modifie subtilement les couleurs de votre écran dans un spectre plus chaud. Cet écran rend les blancs plus naturels et ne fatigue pas vos yeux.

Peu énergivore

Excellente gestion de la température et du gamma

Faible luminosité et contraste

Absence de réglage en hauteur

HP 24m Écran 23,8" Full HD IPS avec rétroéclairage LED (HDMI/VGA, 1920 x 1080, 16:9, 5 ms, Faible lumière bleue) Taille de l'écran : 60,45 cm (...

Résolution FHD (1920 x 1080), ...

Vue panoramique et visuels rem...

Réglez votre affichage : incli... 219.00 € Voir l'offre

5. Dell UltraSharp 27 4K PremierColor – UP2720Q : meilleur moniteur graphique professionnel

Type d’écran : LCD

Taille de l’écran : 27 pouces

Résolution de l’écran : 3840 x 2160 pixels

Nombre de ports HDMI : 2

Type de connecteur : DisplayPort

Dimensions : 61,2 x 56,3 x 21,2 cm

Poids du produit : 9,7 kg

Le Dell UltraSharp UP2720Q dispose d’un panneau IPS de 27 pouces, Ultra HD avec une résolution 4K et une densité de pixels de 163 pixels par pouce. Il est le synonyme de précision de couleurs dans la technologie Dell. Avec ses fonctionnalités ergonomiques et ses deux ports, cet écran satisfera les photographes et les vidéastes. Le véritable attrait de ce panneau est son colorimètre et sa capacité d’étalonnage. Toutefois, ses pixels même s’ils sont particulièrement petits, restent visibles à cause du traitement antireflet polarisé 3 H Hard. Quant à son ergonomie, elle est à la pointe et est particulièrement plaisante.

Très bons résultats de précision des couleurs

Comprend un outil d’étalonnage intégré

Faible luminosité pour un moniteur professionnel

Cher

Dell 27IN LED 3840 2160 16:9 8 MS 1300:1 HDMI DP USB TNDB HEADP Se DELL-UP2720Q

Poids du colis: 1.0 Kg

Fabriqué en Chine

Dimensions de l'emballage de l... 1 447.16 € Voir l'offre

6. ViewSonic Elite XG270QG : le meilleur écran de PC pour le gaming

Type d’écran : LED QHD

Technologie d’écran : Nano IPS

Taille de l’écran : 27 pouces

Résolution de l’écran : 2560 x 1440 pixels

Nombre de ports HDMI : 1

Type de connecteur : DisplayPort, HDMI

Dimensions : 26,4 x 57,2 x 61,5 cm

Poids du produit : 7,7 kg

Il est un peu cher, mais le ViewSonic Elite XG270QG est un moniteur gaming sans défauts notables. Cet écran de 1440 p de 27 pouces offre un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, des temps de réponse rapides et un faible décalage d’entrée. Il est très lumineux avec des couleurs époustouflantes. Nous vous recommandons cet écran pour regarder des films et aussi pour jouer sans encombrer votre bureau. Cet écran apporte cette profondeur de couleur et de beauté qui manque souvent aux jeux pour les rendre plus vivants. D’autant plus qu’il vous permet de bénéficier d’un temps de réponse de 1 ms. Vous ne souffrirez plus de la latence des réponses et du dédoublage.

Solution tout-en-un Taux de rafraîchissement rapide

Support très flexible

Un peu cher

Il n’a que 2 ports (HDMI et USB)

Promo -3% ViewSonic XG270QG Moniteur Gaming Nano IPS 27'' QHD, 1ms, 165Hz, G-Sync, HDMI, DisplayPort, USB, Haut-parleurs, Noir L’elite XG270QG A tout ce qu’i...

NVIDIA G-SYNC

MONITEUR VIEWSONIC

Moniteur Gaming 27" 1 ms, 165 ... 789.00 € 766.40 € Voir l'offre

7. Dell S2721HGF : meilleur moniteur de jeu pour les petits budgets

Type d’écran : LED

Taille de l’écran : 27 pouces

Résolution de l’écran : 1920 x 1080 pixels Full HD

Nombre de ports HDMI : 2

Type de connecteur : DisplayPort, HDMI

Dimensions : 7,5 x 24 x 19,4 cm

Poids du produit : 4,06 kg

Le Dell 27 S2721HGF est un écran gaming incurvé qui possède tous les éléments que les joueurs recherchent. Il en est notamment ainsi de sa courbe gracieuse et de son prix abordable. Cet écran incurvé offre une très bonne performance de jeu. De plus, il a un taux d’actualisation de 144 Hz incroyablement rapide et offre une grande clarté lors des mouvements rapides. Le floutage de mouvements n’est donc plus à craindre.

Un panneau de jeu à rafraîchissement élevé

Abordable

Contraste médiocre

Une taille d’écran de milieu de gamme

Dell S2721HGF 27'' Full HD (1920x1080) Écran PC Gaming incurvé 1500R, 144Hz, VA, 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible, DisplayPort Écran PC Gaming incurvé 27 pou...

Taille de l'écran: 68.6 cm (27...

Le taux d’actualisation de 144...

Bénéficiez de performances opt... 274.38 € Voir l'offre

FAQ

Quelle caractéristique décrit le mieux un écran ?

Ce sont les caractéristiques physiques. La résolution et le contraste sont aussi déterminants en fonction de la qualité d’image dont vous avez besoin lors de l’utilisation.

Quelle taille d’écran choisir pour profiter de la 4K ?

Pour les moniteurs de plus de 30 pouces, la résolution idéale est clairement le 4 K UHD. Cela signifie une densité de pixels élevée. Évitez les écrans avec une résolution 1080p de 32 pouces. La plupart des écrans ultra-large à partir de 34 pouces sont incurvés.

Comment évaluer la qualité d’un écran ?

Pour évaluer la qualité d’un écran, il faut vérifier sa résolution, le nombre de pixels (sur la longueur ou la hauteur) et le nombre de pouces (sur la longueur ou la hauteur).

Comment définir la qualité de son écran ?

Cliquez d’abord sur le bouton Démarrer, sur Paramètres, puis sur Système. Ensuite, dans la colonne de gauche, cliquez sur Affichage, puis sur la résolution de votre écran. La valeur recommandée est celle qui correspond à la résolution native de votre écran.

Quelle est la différence entre un écran plasma et un écran LED ?

Le plasma produit une image plus fluide que l’image LED. Il offre aussi des valeurs noires plus profondes, ce qui assure un plus grand contraste, des angles de vue plus larges et des couleurs plus naturelles.

Quelle est la meilleure luminosité pour un écran ?

Une luminosité de 300 nits est considérée comme une bonne moyenne. Elle vous offre une bonne vision, les couleurs ressortent bien et vous évitez la fatigue oculaire. Le plus important est d’ajuster la luminosité de l’écran à votre environnement

C’est quoi un pixel sur un écran ?

Les pixels sont les petits points qui forment votre écran d’ordinateur, de télévision et de téléphone. Les écrans numériques sont composés de pixels. Ceux-ci travaillent ensemble en changeant de couleur extrêmement rapidement pour créer une expérience de vision persistante et fluide pour l’utilisateur.

Quelle est la durée de vie d’un écran plasma ?

Les écrans plasma sont conçus pour une très longue durée de vie. Les derniers écrans plasma Panasonic annoncent désormais une durée de vie de près de 100 000 heures ! Soit 34 ans de durée de vie à raison de 8 heures par jour.

Quelle est la meilleure qualité vidéo ?

La 4 K, plus connue sous le nom de résolution UHD (ultra haute définition) correspond techniquement à un format de 3840 x 2160 pixels.

Quelle est la bonne résolution de l’écran ?

La résolution 1080p est idéale pour les écrans de 21 à 24 pouces. Néanmoins, les meilleurs écrans PC offrent une résolution 4K.

CLASSEMENT DES 3 MEILLEURS MODÈLES Dell UltraSharp U2723QE Note : 9/10 Découvrir Apple Pro Display XDR Note : 8/10 Découvrir Philips 329P1H Note : 7.5/10 Découvrir